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Умер замкомполка "Азов" по тылу Александр Павлюк (позывной Чак)

Новости Цензор.НЕТ Общество

Умер замкомполка

Утром 5 июня внезапно умер заместитель командира полка "Азов" по тылу Александр Павлюк (позывной Чак).

Об этом говорится на официальном сайте полка "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.

"Он был настоящим другом для каждого - умел сплачивать людей и находил компромиссы в любых ситуациях. (...) В 18 лет мужчину призвали на срочную службу и служил в контингенте советских войск в Германии. Летом 2014 года он познакомился с бойцами нашего подразделения, после чего не раздумывая осенью этого же года вступил в ряды "Азова". Сначала Чак выполнял обязанности обозного в третьей сотне полка, затем был заместителем по технике. Боец преданно служил и профессионально выполнял свои обязанности, поэтому впоследствии стал заместителем командира полка по тылу. Уникальные организационные способности Чака позволили практически создать и организовать с нуля тыловое обеспечение полка, за время службы восстановлены и построены военные городки под нужды жизнедеятельности подразделений. Подавляющее большинство инфраструктурных объектов к этому времени построены силами "Азова" за счет помощи волонтеров, привлеченных благодаря деятельности Александра Павлюка.

За время своей преданной службы Александр Павлюк был неоднократно награжден высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой от Верховной Рады Украины, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и орденом Данила Галицкого.

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Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям. Смерть Чака - большая потеря для "Азова" и для всей страны.

Помним! Герои - навеки живые!", - отмечается, в частности, в сообщении.

Александр Николаевич Павлюк родился 30 марта 1963 года в Рокитном Ривненской области. В "Азове" служил в звании старшего лейтенанта и отвечал за материально-техническое обеспечение.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+45
Умер замкомполка "Азов" по тылу Александр Павлюк (позывной Чак) - Цензор.НЕТ 1266
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05.06.2021 22:02
+39
Герои не вмирають!
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05.06.2021 22:05
+36
Царство небесне...
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05.06.2021 22:06
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Умер замкомполка "Азов" по тылу Александр Павлюк (позывной Чак) - Цензор.НЕТ 1266
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05.06.2021 22:02 Ответить
Герои не вмирають!
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05.06.2021 22:05 Ответить
Царство небесне...
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05.06.2021 22:06 Ответить
Царство тебе Небесное!
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05.06.2021 22:09 Ответить
RIP
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05.06.2021 22:12 Ответить
Спочивай з миром, Чак...
Помер заступник командира полку "Азов" по тилу Олександр Павлюк (позивний Чак) - Цензор.НЕТ 9923
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05.06.2021 22:15 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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05.06.2021 22:28 Ответить
Смерть самых лучших выбирает и щёлкает по одному... (с)
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05.06.2021 22:45 Ответить
Assassin's Creed Odyssey: Legend of the Eagle Bearer (Main Theme) | The Flight

Да ребята.Мы Спарта https://youtu.be/eA0nbtxfeq4 Помер заступник командира полку "Азов" у справах тилу Олександр Павлюк (позивний Чак) - Цензор.НЕТ 4901
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05.06.2021 23:34 Ответить
Помер заступник командира полку "Азов" у справах тилу Олександр Павлюк (позивний Чак) - Цензор.НЕТ 697
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05.06.2021 23:39 Ответить
Не чувачки.За наших генералов вы ответите
Bjorn Goes Into Battle One Last Time https://youtu.be/ANCAyz_U_oo Помер заступник командира полку "Азов" у справах тилу Олександр Павлюк (позивний Чак) - Цензор.НЕТ 315
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05.06.2021 23:56 Ответить
Гибнут стада и родня умирает.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
громкая Слава деяний достойных...
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06.06.2021 00:36 Ответить
Старшая Эдда. Я их обе(Старшую и Младшую) почти наизусть знаю. В английском переводе. Все-таки, хоть и наполовину, а это мои предки. Надо знать.
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06.06.2021 00:50 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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06.06.2021 03:34 Ответить
Учередное внезапное самоумирание.

У лісі під Харковом знайшли тіло Віталія Княжеського із вогнепальними пораненнями. Правоохоронці переконують, що він вчинив самогубство, вистіливши в себе з рушниці. Про смерть одного із засновників "Азову", політв'язня часів Януковича за посивним "Вітус" повідомив народний депутат України Ігор Мосійчук у Facebook.

Звістка про несподіване закриття правоохоронними органами справи про загадкову смерть ідеолога і юриста добровольчого батальйону «Азов» Ярослава Бабича викликала чималий резонанс. ... Таким чином, матеріали кримінальної справи й досі залишаються таємницею за сімома печатками.

К случаю с Бабичем и Княжеским уместным будет добавить и смерть 16 августа 2016 года азовца, военно-исторического реконструктора из России Александра Алябьева (Эрвин Корф), так и не успевшего поучаствовать в боевых действиях. Тело россиянина было обнаружено в расположении воинской части 3057 с пулей от автомата, к тому же в груди.

"Осмелюсь предположить, что до тех пор, пока у руля МВД продолжит оставаться Аваков, а в кресле первого зама главы Нацполиции - его фаворит в лице выходца из «Азова» Трояна, успешное раскрытие всем этим преступлениям не грозит. Так же, как ничто не угрожает и фактическим руководителям «любимой армии» министра - серому кардиналу «Азова» Сергею Коротких и голому королю Андрею Билецкому."
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06.06.2021 09:37 Ответить
Так само раптово помер Генерал у відставці Генадій Воробьов. Саме він відмовив Януковічу виводити війська ВВ проти майданівців у 2013-14рр і подав у відставку. А у 2015му через голову начгенштабу Муженка дав вночі наказ дебальцевському угрупуванню виходити з "неказана". Чим фактично врятував декілька тисяч українських військових від гарантованого розгрому. Через два роки 55річний чолов'яга, який до цього не мав проблем з серцем, раптово помер від "серцевої недостатності". Зник військовик, що відповідальний за оборону всього чорноморського узбережжя. Семена тримають у буцегарні. Чи не здається панству, що Україна вже у російському мішку? А вся ура-патріотична риторика - дешевий звіздьож?
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06.06.2021 20:09 Ответить
військовик, що відповідальний за оборону всього чорноморського узбережжя - играл в казино и перед исчезновением набрал долгов..............
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19.06.2021 21:34 Ответить
 
 