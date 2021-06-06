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ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей

Новости Цензор.НЕТ Общество

ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который будет держаться в течение суток, 6 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов:

  • Волынской;
  • Ривненской;
  • Тернопольской;
  • Житомирской;
  • Сумской областей.

Такие данные спасателям предоставили в Украинском гидрометцентре.

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Автор: Вадим Куц
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ГСЧС хоть в окно смотрела,

Украину всю целую неделю заливало и еще 2 недели будет лить
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06.06.2021 09:42 Ответить
тю, так в них же інтернет є!
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06.06.2021 09:48 Ответить
ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку: перелік областей - Цензор.НЕТ 1871№46
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06.06.2021 09:50 Ответить
А в окно выглянуть слабо ? На полях беда от влаги, а у них пожары...
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06.06.2021 09:42 Ответить
треба ж хоч якусь новину раз на годину видавати цікавішу за "котик Оксани Марченко вдало прокакався"
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06.06.2021 09:50 Ответить
 
 