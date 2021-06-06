УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12967 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 596 5
посуха (46) погода (757) ДСНС (4463)

ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку: перелік областей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку: перелік областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає жителів низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триматиметься упродовж доби, 6 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської,Сумської областей.
Такі дані рятувальникам надали в "Укргідрометцентрі".

Читайте також: Депутати пропонують законодавчо закріпити заборону на подачу води в окупований Крим
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГСЧС хоть в окно смотрела,

Украину всю целую неделю заливало и еще 2 недели будет лить
показати весь коментар
06.06.2021 09:42 Відповісти
тю, так в них же інтернет є!
показати весь коментар
06.06.2021 09:48 Відповісти
ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку: перелік областей - Цензор.НЕТ 1871№46
показати весь коментар
06.06.2021 09:50 Відповісти
А в окно выглянуть слабо ? На полях беда от влаги, а у них пожары...
показати весь коментар
06.06.2021 09:42 Відповісти
треба ж хоч якусь новину раз на годину видавати цікавішу за "котик Оксани Марченко вдало прокакався"
показати весь коментар
06.06.2021 09:50 Відповісти
 
 