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ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку: перелік областей
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає жителів низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триматиметься упродовж доби, 6 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської,Сумської областей.
Такі дані рятувальникам надали в "Укргідрометцентрі".
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