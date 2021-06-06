ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку: перелік областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає жителів низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триматиметься упродовж доби, 6 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської,Сумської областей.

Такі дані рятувальникам надали в "Укргідрометцентрі".

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