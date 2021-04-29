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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Депутаты предлагают законодательно закрепить запрет на подачу воды в оккупированный Крым

Депутаты предлагают законодательно закрепить запрет на подачу воды в оккупированный Крым

Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и группы "Довіра" предлагают закрепить в законодательстве положение о запрете поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до деоккупации полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий законопроект №5419 О внесении изменений в закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" о запрете водоснабжения по Северо-Крымскому каналу временно оккупированных Крыма и Севастополя зарегистрирован в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря

Депутаты предлагают дополнить закон О создании СЭЗ "Крым" новой нормой: "Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ "Крым", любой другой забор воды из водных объектов Украины с целью дальнейшей поставки на территорию СЭЗ "Крым" запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин. ДОКУМЕНТ

Автор: 

законопроект (3219) засуха (51) Крым (26371) вода (918)


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Топ комментарии
+28
Неплохой тест на вшивость для "слуг".
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29.04.2021 19:28
+24
А шо такоє, кацапчєг, пити хочеться?
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29.04.2021 19:22
+16
ОПЗЖ и "Слуга народа" будут против, они как раз намылились в Москву капитуляцию подписывать.
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29.04.2021 19:29
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А існування ВЕЗ "Крим" їх не турбує?
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29.04.2021 19:20 Ответить
А шо такоє, кацапчєг, пити хочеться?
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29.04.2021 19:22 Ответить
А ти все за глод з рошенкою повітря псуєш? Велферу не вистачає?
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29.04.2021 19:31 Ответить
Не понятно зачем эту тему вообще мусолить!!! Кто только предложил ст 111 ук ИЗМЕНА ... Запаковали и все !!! А так выглядит что сами в себе не уверенны слуги мать их
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29.04.2021 19:23 Ответить
?
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29.04.2021 19:25 Ответить
Що не зрозуміло? Питання води, яку ніхто не подає, їх турбує, а існування ВЕЗ "Крим" на окупованій території їх влаштовує.
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29.04.2021 19:33 Ответить
давно пора, просто чтоб прекратить всякие инсинуации на эту тему
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29.04.2021 19:27 Ответить
І обов"язково записати в Конституцію!
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29.04.2021 21:59 Ответить
вода Украины - оккупанту в Крым это государственное преступление, которое
поможет зацементировать тему возврата Крыма- Украине и забыть её- навсегда...
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29.04.2021 19:28 Ответить
І знову зверніть уваги на партій
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29.04.2021 19:28 Ответить
Нормальный ход... -- вместе с условиями запрета, в Закон будут включены и условия распрета...+ форсмажорные обстоятельства с диезами и бемолями... -- все ж кругом презики и лабухи... *)
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29.04.2021 19:28 Ответить
Неплохой тест на вшивость для "слуг".
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29.04.2021 19:28 Ответить
Капитулянты с радостью провалят этот тест, под бурчание Оралохамии про компромиссы и т.п.
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29.04.2021 19:56 Ответить
А то слуги все время когда облажаются - то "нас неправильно поняли", то "вырвали из контекста"
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29.04.2021 19:58 Ответить
Цікаво ,а для кого в Україні існуют закони ,які можливо безкарно порушувати????))))
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29.04.2021 19:29 Ответить
для жидів, депутатів, армян... далі самі доповнюйте
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29.04.2021 20:18 Ответить
ОПЗЖ и "Слуга народа" будут против, они как раз намылились в Москву капитуляцию подписывать.
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29.04.2021 19:29 Ответить
В последнее время и Юлька голосует вместе с ОПЗЖ и СН
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29.04.2021 19:59 Ответить
Блокаду Криму, заборона антиукраїнських партій, антиукраїнських змі, арешт московитських агентів, заборона в'їзду та блокування показу на телебаченні усілякого шлаку типу моргенштерну, та інших істот, пропагування ідей примирення з кацапами це все та ще багато іншого можна було б зробити прийнявши усього один закон - закон про військовий стан. Але ані свиночолий ані пліснявий цього не зробили.
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29.04.2021 19:31 Ответить
Та то пустє, немає що ім робити , можно подумати якщо це ьуде записано на папері і проголосовано то обов,язково буде до виконання ?? Чи всі акти та закони , все що записано на папері виконується ?
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29.04.2021 19:31 Ответить
а не хотят законодательно запретить пенс.выплаты в ордло, сепарам-падлюкам??? или забота об "украинцах" ... во падлы!!!
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29.04.2021 19:33 Ответить
Это нужно было сделать если не в 2014, то уж в 2015 точно. Но сделайте это хотя бы в 2021.
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29.04.2021 19:36 Ответить
Правильне рішення та потрібно закидати старе русло каналу непотрібом, зарівняти бульдозерами, щоб навіть теоретично не можна було відновити воду. Непогано було б замінувати там все, ба кацапи полізуть незабаром...
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29.04.2021 19:40 Ответить
При совдепии утырки академики собирались абсолютно серьёзно повернуть реки Сибири вспять в С Азию хлопок поливать! Ну вот ройте канал с Оби, Енисея, Ангары до моста и трубами залейте весь Крым! Бам сдуру построили---построят и канал, или что взбредёт в мокадэху бестолковку!
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29.04.2021 19:57 Ответить
Ну хоть кто либо в Раде скажет вслух---а когда 15 лет назад газ отрубили под новый год нам и частично в ЕС забыли? Теперь воды дай?! Так при совках детки как шутили: * ...дай---дай уехал у Китай---звучало в ответ!
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29.04.2021 19:51 Ответить
А зачем это принимать? Специально нагнетаете Вы специально это делаете?? Вы специально это делаете? Вы специально это делаете? Вы специально это делаете?👹👹👹👹👹👹👹
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29.04.2021 19:53 Ответить
Зеленский уже начал примирение с сепарами - надо ж угодить *****
https://www.youtube.com/watch?v=-s99pLv4YOo&t=63s https://www.youtube.com/watch?v=-s99pLv4YOo&t=63s

Ініціатива Зеленського "Дзвони примирення" нібито символізує примирення часів Другої світової війни. Але як виявляється вона стосується "неоголошеної війни", в якій нам прийдеться "багато кого вибачити".
Не відповідаючи на питання справедливості і законності, нам вкотре "сують" тему примирення.
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29.04.2021 19:54 Ответить
Що поробиш коли дзвони в голові.
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29.04.2021 20:32 Ответить
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29.04.2021 23:27 Ответить
Як ставляться до цієї ініціативи слуги та подруга бені?
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29.04.2021 19:54 Ответить
А шо такое, депутаты начали что то подозревать?
А импичмент членограю депутаты объявить не хотят?
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29.04.2021 20:13 Ответить
А взорвать канал и сровнять бульдозерами, слабо?
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29.04.2021 20:25 Ответить
Зачем? Чтобы потом рыть после деокупации?
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29.04.2021 20:38 Ответить
Петро подавал электрику в Крым, пока столбы не взорвали!
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29.04.2021 22:25 Ответить
по мне так миллиарды кацапских фантиков, выделенных кацапским госбюджетом на СКК, ремонт плит, станций подъёма и перекачки воды, оросительных систем, водоводов, сбросных ставков в северном Крыму... т.е . строительство и восстановление инфраструктуры канала вот что означало бы "подачу воды в Крым "...
но это возможно только после вооруженного захвата херсонской части Украины, а не до...
поэтому государство должно усиленно готовиться не только в этом направлении, а к повсеместной войне, ибо
захват Херсонской области может начаться с провокации и отвлекающего манёвра кацапского фюрера в совсем другой области Украины...
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29.04.2021 20:43 Ответить
Якщо припинити накопичення бойових частин Ерефії в Крим і вивести їх звідти,то води досить буде навіть туристам для омиванія сідниць. Представте,скільки треба води одній підводній лодці або дивізії стрільців з танкетками. Верховна Рада повинна кожного тижня звертатись з цим до крисчан і починати з нагадування того,хто п'є їх воду. А не замовчувати правду.
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29.04.2021 22:26 Ответить
 
 