Депутаты предлагают законодательно закрепить запрет на подачу воды в оккупированный Крым
Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и группы "Довіра" предлагают закрепить в законодательстве положение о запрете поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до деоккупации полуострова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующий законопроект №5419 О внесении изменений в закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" о запрете водоснабжения по Северо-Крымскому каналу временно оккупированных Крыма и Севастополя зарегистрирован в парламенте.
Депутаты предлагают дополнить закон О создании СЭЗ "Крым" новой нормой: "Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ "Крым", любой другой забор воды из водных объектов Украины с целью дальнейшей поставки на территорию СЭЗ "Крым" запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".
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Ініціатива Зеленського "Дзвони примирення" нібито символізує примирення часів Другої світової війни. Але як виявляється вона стосується "неоголошеної війни", в якій нам прийдеться "багато кого вибачити".
Не відповідаючи на питання справедливості і законності, нам вкотре "сують" тему примирення.
А импичмент членограю депутаты объявить не хотят?
но это возможно только после вооруженного захвата херсонской части Украины, а не до...
поэтому государство должно усиленно готовиться не только в этом направлении, а к повсеместной войне, ибо
захват Херсонской области может начаться с провокации и отвлекающего манёвра кацапского фюрера в совсем другой области Украины...