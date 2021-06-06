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Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Областей, соответствующих

Согласно обновленной таблице признаков для определения региона со значительным распространением коронавируса COVID-19, областей, которіе соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина, стало меньше, чем днем ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минздрава.

Так, перейти в "зеленую" зону карантина по состоянию на сегодня могут Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области.

Однако пока вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Областей, соответствующих зеленой зоне карантина, стало меньше, - Минздрав 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине от COVID-19 умерли 42 человека, зафиксировано 937 новых случаев заражения, 4 516 человек выздоровели

Автор: Вадим Куц
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Восени почервоніють.
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06.06.2021 11:52 Ответить
Эти качели будто бесконечные. Посмотрим, что запоют после вакцинации.
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06.06.2021 12:03 Ответить
Украина поспевает. Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4328
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06.06.2021 11:53 Ответить
Зелені це не достиглі червоні.(Чекалкін) Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5422
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06.06.2021 11:58 Ответить
Маленький Буковель - прикормка.

Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6769
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06.06.2021 11:58 Ответить
Большинство просто уже переболело. Но зеленые, конечно, мастера по борьбе с короновирусом.
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06.06.2021 12:00 Ответить
 
 