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Областей, що відповідають вимогам "зеленої" зони карантину, стало менше, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Областей, що відповідають вимогам

Згідно з оновленою таблицею ознак для визначення регіону із значним поширенням коронавірусу COVID-19, областей, що відповідають "зеленій" зоні адаптивного карантину, стало менше, ніж днем раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, наразі потрапити до "зеленої" зони карантину  можуть Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області.

Проте поки вся територія України все ще перебуває в "жовтому" рівні епідеміологічної небезпеки. Рішення про переведення області з однієї зони в іншу ухвалюють на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Областей, що відповідають вимогам зеленої зони карантину, стало менше, - МОЗ 01

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Восени почервоніють.
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06.06.2021 11:52 Відповісти
Эти качели будто бесконечные. Посмотрим, что запоют после вакцинации.
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06.06.2021 12:03 Відповісти
Украина поспевает. Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4328
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06.06.2021 11:53 Відповісти
Зелені це не достиглі червоні.(Чекалкін) Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5422
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06.06.2021 11:58 Відповісти
Маленький Буковель - прикормка.

Областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина, стало меньше, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6769
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06.06.2021 11:58 Відповісти
Большинство просто уже переболело. Но зеленые, конечно, мастера по борьбе с короновирусом.
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06.06.2021 12:00 Відповісти
 
 