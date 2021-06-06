Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,9 млн, - университет Джонса Хопкинса
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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 172 млн 985 тыс. 880 человек.
Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 721 тыс. 660 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 357 тыс. 115 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 597 тыс.377.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 млн 809 тыс. 339, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 346 тыс. 759.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 907 тыс. 425 заболевших, из них умер 472 тыс. 531 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 479,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 840 человек, Индии - 249, Бразилии - 2 тыс. 209.
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