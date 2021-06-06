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Власти Испании разрешат въезд иностранцев, вакцинированных от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Власти Испании разрешат въезд иностранцев, вакцинированных от COVID-19

Испания с 7 июня открывает свои границы для вакцинированных со всего мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Люди, получившие прививки против коронавируса, "и их семьи" могут находиться в стране, независимо от страны происхождения, заявило правительство в Мадриде. Иностранным круизным судам также будет разрешено снова причаливать в испанских портах.

Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов. Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году, согласно официальным данным, здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77 процентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем"

Автор: Анна Судак
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Украины там нет. Мы - через ПЦР 3-суточной свежести за полтора штуцера. Прививки мачмалой которую завезли в Украину признали такие титаны как Молдова, Венгрия и Турция. Готовится Грузия. Конец фильма
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06.06.2021 22:32 Ответить
Для в'їзду туристам потрібно буде надати підтвердження про вакцинацію будь-якою вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів.

Pfizer - схвалена Європейським агентством з лікарських засобів та ВООЗ
AstraZeneca (SKBio) корейського виробництва - схвалена Європейським агентством з лікарських засобів та ВООЗ
AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва - схвалена ВООЗ
Sinovac - схвалена ВООЗ та проходить процес перевірки Європейським агентством з лікарських засобів
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06.06.2021 22:34 Ответить
Китайского фуфломицина, которого зебилы завезли ради многомиллиардных откатов, в списке одобренных вакцин - нет. Так что в испанию поедут этим летом только депутаты от партии прислуг кремля вакцинированные пфайзером. А лошары 73% пускай смотрят телик, ведь какая разница где отдыхать: возле телеканалов олигархов или в цивилизованных странах!
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06.06.2021 22:43 Ответить
https://www.facebook.com/DubrovskyiIevgen/videos/965731150844966
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06.06.2021 23:28 Ответить
 
 