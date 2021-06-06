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Влада Іспанії дозволить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Влада Іспанії дозволить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19

Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "і їхні сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження, заявив уряд в Мадриді. Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.

Іспанська туристична галузь розраховує на літній бізнес після декількох місяців локдауну - уряд сподівається, що в цьому році країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів. Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції. В 2019 році, згідно з офіційними даними, тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. У минулому році ця цифра зменшилася  на 77 відсотків.

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Украины там нет. Мы - через ПЦР 3-суточной свежести за полтора штуцера. Прививки мачмалой которую завезли в Украину признали такие титаны как Молдова, Венгрия и Турция. Готовится Грузия. Конец фильма
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06.06.2021 22:32 Відповісти
Для в'їзду туристам потрібно буде надати підтвердження про вакцинацію будь-якою вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів.

Pfizer - схвалена Європейським агентством з лікарських засобів та ВООЗ
AstraZeneca (SKBio) корейського виробництва - схвалена Європейським агентством з лікарських засобів та ВООЗ
AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва - схвалена ВООЗ
Sinovac - схвалена ВООЗ та проходить процес перевірки Європейським агентством з лікарських засобів
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06.06.2021 22:34 Відповісти
Китайского фуфломицина, которого зебилы завезли ради многомиллиардных откатов, в списке одобренных вакцин - нет. Так что в испанию поедут этим летом только депутаты от партии прислуг кремля вакцинированные пфайзером. А лошары 73% пускай смотрят телик, ведь какая разница где отдыхать: возле телеканалов олигархов или в цивилизованных странах!
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06.06.2021 22:43 Відповісти
https://www.facebook.com/DubrovskyiIevgen/videos/965731150844966
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06.06.2021 23:28 Відповісти
 
 