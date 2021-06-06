Влада Іспанії дозволить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19
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Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "і їхні сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження, заявив уряд в Мадриді. Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.
Іспанська туристична галузь розраховує на літній бізнес після декількох місяців локдауну - уряд сподівається, що в цьому році країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів. Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції. В 2019 році, згідно з офіційними даними, тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. У минулому році ця цифра зменшилася на 77 відсотків.
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