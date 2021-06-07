Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Задолженность перед военнослужащими за период с января по 15 мая выросла почти в три раза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Військовий кур'єр".
Так, в редакцию издания попал официальный документ, который датирован 25 мая 2021 года. Это доклад Начальнику Генштаба, в котором должностное лицо характеризует ситуацию с выплатами дополнительных видов денежного обеспечения как критическую.
"Докладываю, что в Вооруженных силах Украины имеет место критическая ситуация по выплате дополнительных видов денежного обеспечения ... что вызывает напряжение в воинских коллективах и семьях военнослужащих", - говорится в сообщении.
"Військовий кур'єр" отмечают, что согласно этому докладу задолженность составляла на 1 января 350 800 000 грн, а на 15 мая уже 950 млн грн, то есть выросла почти в три раза.
Кроме того, СМИ отмечает, что генштаб и командование ВСУ соответствии с этим документом пытается решать проблему, но распорядителем средств является Минобороны.
"Что же делает Министерство обороны? - Оно "принимает меры по сбалансированному приближению бюджетных ассигнований" и выделяет на погашение задолженности всего 322 млн грн. из нужных 940. Именно так указано в письме исх. номер 220/3341 от 20.05.2021. ... На фоне недавних скандальных публикаций о том, как МО пытается согласовать через профильный комитет Верховной Рады закупку люксовых лимузинов и совковых галстуков и рубашек для парада на сумму которая, пожалуй, превышает сто миллионов гривен, такой аттракцион большой искренности выглядит просто цинично", - пишет издание.
"Військовий кур'єр" уже направил несколько запросов выплат военнослужащим в Минобороны, однако никакого ответа не получил.
Пожалуйста, подождите...
Зараз треба гроші резервувати на військовий парад з Сердючкою)
Зробили це разом і відверті вороги, і обдовбані пропагандою.
Зеленский сдает оккупантам позиции на Донбассе и лепечет про мир в глазах кремлевского убийцы.
https://www.youtube.com/watch?v=u6GZjzvMDeQ
А Бюджет практически пуст.
Зато сейчас много есть кому проср***ь.
Зекоманда готується "кормить" чужу армію?
И никому о том не скажем
И не обмолвимся тайком
О самой грязной в мире краже.
«По вартості ми підрахували, що на три роки потрібно 2 млрд грн. Велика частина буде надана за рахунок діяльності державних лісових господарств, також передбачається залучення коштів з державного бюджету.
Зачем это в армии.
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
Могут спокойно брать свое
И это будет справедливо
Как трофеи...
Ну так вот при Порошенко денежное довольствие ВСУ постоянно увеличиловалось.
При ЗЕ возникла задолженность перед ВСУ в 1 миллиард.