Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ

Задолженность перед военнослужащими за период с января по 15 мая выросла почти в три раза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Військовий кур'єр".

Так, в редакцию издания попал официальный документ, который датирован 25 мая 2021 года. Это доклад Начальнику Генштаба, в котором должностное лицо характеризует ситуацию с выплатами дополнительных видов денежного обеспечения как критическую.

"Докладываю, что в Вооруженных силах Украины имеет место критическая ситуация по выплате дополнительных видов денежного обеспечения ... что вызывает напряжение в воинских коллективах и семьях военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Військовий кур'єр" отмечают, что согласно этому докладу задолженность составляла на 1 января 350 800 000 грн, а на 15 мая уже 950 млн грн, то есть выросла почти в три раза.

Кроме того, СМИ отмечает, что генштаб и командование ВСУ соответствии с этим документом пытается решать проблему, но распорядителем средств является Минобороны.

"Что же делает Министерство обороны? - Оно "принимает меры по сбалансированному приближению бюджетных ассигнований" и выделяет на погашение задолженности всего 322 млн грн. из нужных 940. Именно так указано в письме исх. номер 220/3341 от 20.05.2021. ... На фоне недавних скандальных публикаций о том, как МО пытается согласовать через профильный комитет Верховной Рады закупку люксовых лимузинов и совковых галстуков и рубашек для парада на сумму которая, пожалуй, превышает сто миллионов гривен, такой аттракцион большой искренности выглядит просто цинично", - пишет издание.

"Військовий кур'єр" уже направил несколько запросов выплат военнослужащим в Минобороны, однако никакого ответа не получил.

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