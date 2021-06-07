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зарплата (2303) Минобороны (8243) военнослужащие (5640)

Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ

Задолженность перед военнослужащими за период с января по 15 мая выросла почти в три раза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Військовий кур'єр".

Так, в редакцию издания попал официальный документ, который датирован 25 мая 2021 года. Это доклад Начальнику Генштаба, в котором должностное лицо характеризует ситуацию с выплатами дополнительных видов денежного обеспечения как критическую.

"Докладываю, что в Вооруженных силах Украины имеет место критическая ситуация по выплате дополнительных видов денежного обеспечения ... что вызывает напряжение в воинских коллективах и семьях военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Військовий кур'єр" отмечают, что согласно этому докладу задолженность составляла на 1 января 350 800 000 грн, а на 15 мая уже 950 млн грн, то есть выросла почти в три раза.

Кроме того, СМИ отмечает, что генштаб и командование ВСУ соответствии с этим документом пытается решать проблему, но распорядителем средств является Минобороны.

"Что же делает Министерство обороны? - Оно "принимает меры по сбалансированному приближению бюджетных ассигнований" и выделяет на погашение задолженности всего 322 млн грн. из нужных 940. Именно так указано в письме исх. номер 220/3341 от 20.05.2021. ... На фоне недавних скандальных публикаций о том, как МО пытается согласовать через профильный комитет Верховной Рады закупку люксовых лимузинов и совковых галстуков и рубашек для парада на сумму которая, пожалуй, превышает сто миллионов гривен, такой аттракцион большой искренности выглядит просто цинично", - пишет издание.

"Військовий кур'єр" уже направил несколько запросов выплат военнослужащим в Минобороны, однако никакого ответа не получил.

Также читайте: В войсках оккупантов в ОРДЛО проходит "неделя боеготовности": отрабатывают выдвижение в районы оперативного назначения, - разведка

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+48
Война закончилась. Зачем платить? Будем строить университет ослов имени Бубочки.
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07.06.2021 09:52
+36
ну не знаю, у ваЗЕлина никто с голода не пухнет)))
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3688
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07.06.2021 09:58
+29
Ну да. Зато членовозы на парад для Зели е его холуев закупают за 73 млн. Приоритеты.
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07.06.2021 09:55
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Правила форума Совет форумчан
Война закончилась. Зачем платить? Будем строить университет ослов имени Бубочки.
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07.06.2021 09:52 Ответить
ну не знаю, у ваЗЕлина никто с голода не пухнет)))
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3688
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07.06.2021 09:58 Ответить
Это он для семей военнослужащих?
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07.06.2021 10:43 Ответить
Навіть рукавички не вдягло, свинота. Чи воно гадає, що воно стерильне.
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07.06.2021 12:11 Ответить
Да и на днях списали долги перед Нафтогаз на 5 млрд гривен фактически олигархов.Такая вот борьба с олигархами у осла Оманского.Те военные которые заиэтотголосовали надеюсь что довольны, хуже не будет.
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07.06.2021 11:32 Ответить
что такое дополнительные выплаты?
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07.06.2021 14:22 Ответить
Средства при помощи которых возможно проживание человека, покупка нужных ему вещей услуг? Не? Или эти средства можно не выплачивать потому шо Ослу захотелось офис первой Ляди или ослячий институт? Или шо гамнокамандующий собрался "принимать парад" на Ролс-Ройсе? Шоб мы с топой поржали по приколу.
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07.06.2021 14:43 Ответить
зарплата - это не дополнительная выплата. поэтому повторюсь: что такое дополнительные выплаты ?
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07.06.2021 16:39 Ответить
все виды премий в том числе "боевые", командировочные и компенсация жилья
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07.06.2021 16:55 Ответить
Подожди, а космодром?
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07.06.2021 15:21 Ответить
aleks kyb, ви прочитали мою думку, так і є.
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07.06.2021 20:11 Ответить
Но деньги на обслуживание "преданного" самолёта, которым летает первая пледи, платит исправно
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07.06.2021 09:52 Ответить
Завалили все, що можна і що не можна. За невиплату заробітньої плати в нас кримінальна відповідальність
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07.06.2021 09:52 Ответить
а они не выплачивают как выше написано атошные . командировочные и тд. премии кстати составляют чуть ли не большую часть зарплаты .начинается как при кучме и тимошенчихе \ ющ тот просто в своей вселенной жил отдельно от государства\ всё только через суд . осталось только приказ министру написать как в былые времена . что тот кто подаст в суд будет автоматом уволен
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07.06.2021 19:57 Ответить
І воно кричить що нас негайно треба приймати в Нато? 🤣🤣🤣🤣🤣
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07.06.2021 09:54 Ответить
Тепер буде питати Байдена чому така заборгованість перед нашими військовими.
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07.06.2021 11:45 Ответить
Ну да. Зато членовозы на парад для Зели е его холуев закупают за 73 млн. Приоритеты.
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07.06.2021 09:55 Ответить
Сердючка вередує. Вже не хоче їхати на вагоні. а подавай їй елітне авто.Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 6233
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07.06.2021 09:59 Ответить
Не до армії зараз Верховному Говнокомандуючому!

Зараз треба гроші резервувати на військовий парад з Сердючкою)
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07.06.2021 12:01 Ответить
Порох продовжує робити шкоду. Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 2795
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07.06.2021 09:55 Ответить
Універ ім.ЗЕбариги важливіший, а ЗСУ то таке.
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07.06.2021 09:55 Ответить
В цього так званого недо верховного головнокомандуючого скоро військо розбіжиться. Це жах якийсь. Ну не можна ж так безбожно красти.
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07.06.2021 10:21 Ответить
До речі, знаю деяких військових ( один лікар який не один рік був на лініі(0), і досі не розумію як такі люди могли голосувати за Зеленського? В арміі таких було багато. Тільки подив від цього
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07.06.2021 09:57 Ответить
Це ті, які не бачили армію 2014. І думали, що то Петя усьо покрав. Не таку форму пошив, не такі талани. Годував погано. Зброю стару постачав. Все не так було. Бо ж Квартал брехать би не став...
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07.06.2021 09:58 Ответить
+ 100 . знаю тех недоумков которые голосовали - только не порох. все заробитчане пришедшие в 17 - 18 годах на готовое и бегавшие от повесток в 14 году . ***** им говоришь . что раньше ели и не мёрзли только за счёт волонтёров .а сейчас ты тушёнку ящиками домой тянешь благодаря этому барыге - тупые дауны глазками лупают и не понимают
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07.06.2021 20:05 Ответить
Очень много люди сами денег насыпали. Отдельно силой обвалили доллар, люди обнищали и в итоге государство +, а люди доллар +300%, но не суть. Армия это очень дорогое удовольствие и бюджеты на армию у многих стран просто запредельные, солдат нужно обувать, одевать, вооружать и жилье, а это всё деньги, а для этого нужна сильная экономика с заводами и работающим населением и это не новость. Даже муравьи сначала делают себе сильную экономику, а потом выращивают солдат для обороны и никак иначе. А теперь орут, что без транзита газа не будет чем кормить армию, а заводы строить не пробовали? О сокращении населения промолчу, 79% семей с одним ребенком, и 2021 самая низкая рождаемость за всю историю Украины, на 3 умерших 1 родившийся, это демографическая катастрофа с толпами пенсионеров без пенсии, потому как не рождается детей, которые будут платить ЕСВ и работать на страну и защищать страну.
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07.06.2021 22:57 Ответить
По поводу повесток, то не одно дитя чиновника не погибло там, если бы начали гибнуть дети верхушки, то ситуация была бы в корень другая. Для примера когда сын луценка поехал в АТО, а потом его поймали в Киеве на отдыхе тусящим, то о чем дальше говорить, и других случаев море просто как были в АТО дети верхушки и они не лежали в окопах, а простые должны умирать почему? они жить не хотят? жизнь одна и больше не будет и никто не вспомнит к сожалению, а посмертную гранитную плиту пускай депутаты себе оставят, они спешат пилить бабло в первых рядах, но никак не защищать свою страну и опять же примеров вагон просто, готовы свой народ уничтожить и уничтожают, получается в итоге.
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07.06.2021 23:05 Ответить
Мізки загаджували "марадьором, мега ко-ко-корупцією" в режимі нон-стоп пропагандони кремля, бєнінсько-медведчуківські, валантьори арахамії.
Зробили це разом і відверті вороги, і обдовбані пропагандою.
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07.06.2021 10:12 Ответить
я же не говорю о вех поголовно! Но поверьте есть там и такие - лжепатриоты!
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07.06.2021 14:12 Ответить
В часи п'ятого президента подібне і уявити було неможливим.
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7736
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07.06.2021 09:57 Ответить
вам бы военкоматы подчистить, а то там скопились трутни лжепатриоты, которые чисто из за бабок сидят в тылу, а сами в любой момент буденовку поменяют...
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07.06.2021 09:58 Ответить
70% ВСУ проголосовало за не лоха! В Отместку Порошенко ,за повышение зарплат ,каждые 3 месяца,перевооружение и увеличение пенсий в три раза.Как писал на этом сайте его руководитель,голосуйте за нелоха,хуже точно не будет.
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07.06.2021 10:06 Ответить
Все справедливо...
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07.06.2021 10:09 Ответить
Бабло піде на "страительство Нового Киво-Аниверситета" Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9254
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07.06.2021 11:21 Ответить
Та куди завгодно...
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07.06.2021 13:45 Ответить
Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6241
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07.06.2021 10:16 Ответить
Все идет по плану от х.йла.
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07.06.2021 10:09 Ответить
Было бы в МО меньше ворья, хватало бы на всё.
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07.06.2021 10:11 Ответить
Таран vs Хомчак. Нелох, не будь в стороне, а то боком выйдет этот конфликт.
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07.06.2021 10:21 Ответить
Такой херни, как сейчас, даже при яныке не было. Материальную помощь отменили, отпускные не дают 4-й месяц. Хрен бы с ними, с отпускными, зарплата бойца 350 долларов в воюющей стране! Она стоит на месте с конца президентства Порошенко. Тогда на эти деньги можно было жить, сейчас студент в АТБ или Новой Почте имеет в полтора раза больше, я уже не говорю про Польшу. Тысячи военных служат с бумагами по штабам, тысячи хитровжаренных остаются на службе с дополнительными выплатами по предыдущему месту работы, тысячи пенсионеров возвращаются обратно на должности и получают пенсию и зарплату. С каждым годом армия стареет, молодым здесь делать нечего, а старики толком ни на что не способны, кроме как валяться по госпиталям. Оно ещё хочет увеличить количество военных на 11 тыщ, за счёт призыва срочников, наверное.
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07.06.2021 10:22 Ответить
може най тут пошукають?

https://www.youtube.com/watch?v=u6GZjzvMDeQ
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07.06.2021 10:26 Ответить
Минобороны не зарабатывает деньги, а потребляет Бюджет.
А Бюджет практически пуст.
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07.06.2021 10:30 Ответить
А чого пустий? Порох вкрав? Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4620
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07.06.2021 11:19 Ответить
А что, кроме Пороха некому красть?
Зато сейчас много есть кому проср***ь.
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07.06.2021 11:37 Ответить
Все правильно. ВСУ может и подождать... Главное, всем участникам большого крадівництва вовремя платят и зарплаты, и премии.
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07.06.2021 10:31 Ответить
Шашлычок с проститутками от медиа, тоже денег стоит.
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07.06.2021 22:23 Ответить
Обойдутся, есть первостепенные задачи, президентский Гарвард строить надобно, офис первой леди открывать, делов хватает.
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07.06.2021 10:32 Ответить
Почему прокуратура во главе с Венедиктовой не вмешивается? Почему не открыты громкие уголовные производства?
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07.06.2021 10:46 Ответить
Сейчас завалит отношения с американцами, которые каждый год нам выделяют по 200 миллионов $ на оборону и вообще будет жопа. Вот что бывает когда стадо выбирает осла своим лидером
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07.06.2021 11:12 Ответить
А чого так?
Зекоманда готується "кормить" чужу армію? Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3912
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07.06.2021 11:19 Ответить
Давай друг в друга украдём
И никому о том не скажем
И не обмолвимся тайком
О самой грязной в мире краже.

Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8445
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07.06.2021 11:23 Ответить
Злодія і колаборанта Тарана - геть!!! І під суд!
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07.06.2021 11:58 Ответить
Нащо такий головнокомандувач треба?
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07.06.2021 12:10 Ответить
По 700000$ получают в неделю с каждой таможни ,а заплатить войнам зарплату нечем , реальные идиоты . Зеленский ,научись читать и прочитай Макиавелли 😠 . Добром для тебя это все не кончится ,вот увидишь , чем раньше уйдешь тем лучше 😡
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07.06.2021 12:18 Ответить
no comment.......😡
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07.06.2021 13:04 Ответить
памятаєте ексдепутата Барну? той кожне речення починав і на кожне не зручне запитання відповідав словами: Ви не розумієте... це так треба і понеслась
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07.06.2021 14:12 Ответить
Не, это НАТО не хочет Украину защищать, - Зеля говорит. Наверное он не в курсе, что НАТО - это ещё и не бесплатный благотворительный клуб.
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07.06.2021 15:27 Ответить
Alex Anon , Вы думаете , будлу которое голосовало за Зеленского, нужна своя государственность , им уже и война надоела Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8329
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07.06.2021 15:29 Ответить
Тарану некогда, откаты по импорту делит
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07.06.2021 15:36 Ответить
за давньою козацькою традицією, під час походу, говнокомандувачу-уклоністу-зраднику, яке бухає-розважається під час війни, напхати піску за пазуху та втопити у Дніпрі і обрати іншого, перевіреного скрутними часами, Гетьмана
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07.06.2021 16:31 Ответить
По факту , ну очень опрометчивая задолженность...
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07.06.2021 18:08 Ответить
Как можно во время фактической войны задерживать зарплату военным? Это преступление действующей власти.
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07.06.2021 18:59 Ответить
На новий проєкт Зеленського із висадки мільярда дерев на найближчі три роки знадобиться щонайменше 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств і з держбюджету. Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський
«По вартості ми підрахували, що на три роки потрібно 2 млрд грн. Велика частина буде надана за рахунок діяльності державних лісових господарств, також передбачається залучення коштів з державного бюджету.
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07.06.2021 19:22 Ответить
говнодепутатов в окопы!!! по обмену опытоп!!!
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07.06.2021 20:12 Ответить
Это опыт крыс, предателей, подлецов и мразей...
Зачем это в армии.
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07.06.2021 22:26 Ответить
ЗАШКВАР !!! ЯК МОЖНА ТАКЕ ДОПУСТИТИ !!!
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07.06.2021 20:23 Ответить
Зато Зеленский свою недвижимость в оккупированном Крыму (могут иметь только граждане россии) исправно оплачивает.
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07.06.2021 20:33 Ответить
Подтверждаю!Кривой Рог,17-ая ОТБр.Задолженность по по всем видам доп.выплат!В частности с января месяца не выплачивается такой вид денежного довольствия,как оздоровительные,или так называемые отпускные!Заплата рядового на ППД 10300.Что Вы творите,гады зелёные???
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07.06.2021 20:34 Ответить
всё пошло на Кива-Могилевскую академию имени Зели Ясноликого.
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07.06.2021 21:49 Ответить
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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07.06.2021 21:51 Ответить
Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4097
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07.06.2021 21:54 Ответить
Министр и его свита - настоящие подонки.другие слова неуместны...
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07.06.2021 22:37 Ответить
Армия она с оружием
Могут спокойно брать свое
И это будет справедливо
Как трофеи...
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08.06.2021 00:53 Ответить
"пєРєстайОм стРєляТь" по плану...
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08.06.2021 01:24 Ответить
Таран только о себе мразь думает!
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08.06.2021 01:39 Ответить
А верховний патерпвлий отримує зарплатню без затримань???
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08.06.2021 01:40 Ответить
Буквально недавно Бутусов написал хитрую статью про хорошее денежное довольствие ВСУ, не упомянув при ком оно таким стало.

Ну так вот при Порошенко денежное довольствие ВСУ постоянно увеличиловалось.

При ЗЕ возникла задолженность перед ВСУ в 1 миллиард.
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08.06.2021 02:46 Ответить
 
 