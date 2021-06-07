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Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА

Форма национальной сборной Украины утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с правилами.

Об этом сообщает российское издание Спорт-Экспресс со ссылкой на пресс-службу УЕФА, передает Цензор.НЕТ.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – цитируют журналисты заявление УЕФА.

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Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
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Топ комментарии
+33
Пукин *****! Ла-ла-ла-ла!
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07.06.2021 09:55
+30
Тю, а что, у руSSких разве была когда-либо совесть и честь?

В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в договорных матчах и игре на тотализаторе.
Мало того, что российские спортсмены выступают без гимна и флага, так они умудряются делать это без чести и совести.
А нет ли в этой новости скрытой русофобии? - спросите вы.
Отвечу: скрытой точно нет
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 8150

Sharp`s
_______________________
Кстати, насчёт руSSоФОБИИ.
«Фобия» - в переводе означает «боязнь».
Но кто же боится кацапов? Их ненавидят и презирают, но не боятся.
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07.06.2021 10:12
+29
Что будет если потреблять алкоголь вместе с тяжелыми наркотиками
Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА - Цензор.НЕТ 8368
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07.06.2021 09:58
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Пукин *****! Ла-ла-ла-ла!
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07.06.2021 09:55 Ответить
Еее!!!
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07.06.2021 10:02 Ответить
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 3685
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07.06.2021 10:19 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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07.06.2021 13:36 Ответить
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 9983
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07.06.2021 10:11 Ответить
*****, батенька, ещё какое *****!
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07.06.2021 11:47 Ответить
путин - ******* !
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07.06.2021 14:36 Ответить
А где официальное опровержение от мид рф?
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07.06.2021 14:46 Ответить
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 6444
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08.06.2021 10:50 Ответить
Отличнейшая форма. Мне нравится. Смелее одевайте.
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07.06.2021 09:55 Ответить
Та ви що!!??? 😮 А яеюк же фошизди? То "Слава Україні" - то не є переклад німецького "Зіґ хайль? 😮
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07.06.2021 09:56 Ответить
Ну, тогда нет повода не выпить!!!
Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА - Цензор.НЕТ 7075
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07.06.2021 09:56 Ответить
Что будет если потреблять алкоголь вместе с тяжелыми наркотиками
Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА - Цензор.НЕТ 8368
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07.06.2021 09:58 Ответить
"Представитель МИД России Мария Захарова"-это наши СМИ так пишут,а в США,когда речь заходит об этой персоне,говорят "маша из россии" Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 9221
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07.06.2021 12:16 Ответить
кацапы могут выкусить!....
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07.06.2021 09:58 Ответить
Русня там уже нибамбит ?
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07.06.2021 10:00 Ответить
это ж просто русофобия какая то
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07.06.2021 10:07 Ответить
Значит форма хорошая и правильная.
Надо брать!
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07.06.2021 10:07 Ответить
Тю, а что, у руSSких разве была когда-либо совесть и честь?

В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в договорных матчах и игре на тотализаторе.
Мало того, что российские спортсмены выступают без гимна и флага, так они умудряются делать это без чести и совести.
А нет ли в этой новости скрытой русофобии? - спросите вы.
Отвечу: скрытой точно нет
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 8150

Sharp`s
_______________________
Кстати, насчёт руSSоФОБИИ.
«Фобия» - в переводе означает «боязнь».
Но кто же боится кацапов? Их ненавидят и презирают, но не боятся.
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07.06.2021 10:12 Ответить
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 7585
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07.06.2021 10:27 Ответить
Ну що, кацапи, зібрали грибів "отсосіновиків"?
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07.06.2021 11:25 Ответить
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 5572"
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07.06.2021 16:55 Ответить
Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом. Джерело: https://censor.net/ua/n3269811

Обрис території України виглядає доволі ******. Можно було б зробити і яскравіше.
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07.06.2021 11:27 Ответить
Не радійте завчасно, друзі, - ця інформація приємна, але не певна. Щоб не вийшов з того всього черговий великий пердь від великого патріота А. Павелка. А українцям - чергове велике розчарування. Ще такого не було, щоб УЄФА підтримало Україну всупереч росії. З часу колоскова у тих УЄФА-ФІФА все за кацапами, правдою чи неправдою.
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07.06.2021 11:39 Ответить
А яка інформація на ваш розсуд має бути "певна"?
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07.06.2021 11:45 Ответить
Не радіймо завчасно, друзі, - ця інформація приємна, але не певна. Щоб не вийшов з того всього черговий великий пердь від великого патріота А. Павелка. А українцям - чергове велике розчарування. Ще такого не було, щоб УЄФА підтримало Україну всупереч росії. З часу колоскова у тих УЄФА-ФІФА все за кацапами, правдою чи неправдою.
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07.06.2021 11:40 Ответить
Сборная Лаптестана может отказаться от участия в Евро-2020 .

Как стало известно Dynamo.kiev.ua от источника, близкого к РФС, в данный момент всерьез рассматривается вариант решения, при котором сборная России откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.
Напомним, истерия в России на теме формы сборной Украины связана с тем, что на футболку украинской национальной команды нанесен контур карты Украины, которая, разумеется, включает в себя и Крым, являющийся исключительно территорией Украины.
Также в соседнем государстве традиционно «подгорает» из-за лозунга «Слава Україні!», изображенном на воротниковой части футболки сборной Украины.
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07.06.2021 11:51 Ответить
Всё равно играть эти жопоногие не умеют, так хоть отмазка будет
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07.06.2021 12:00 Ответить
та ні, це Шурік Попов класно протролив лапєстан....
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07.06.2021 12:02 Ответить
На днях в стране отмечали День журналиста. С неделю стоит столбом тема законопроектов об олигархах, которые по признакам первичным и на стезе собственников СМИ преуспели,- влияют, значит, управляют медиа-империями. А тут даже Цензор ссылается прежде на Спорт-Экспресс мокшанский. Что это значит? Пресс-служба УЕФА перво-наперво Спорт-Экпрессу дает релиз? Или все-таки наши тупят? Это не про зраду, просто коробит такой нюанс
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07.06.2021 12:23 Ответить
И на пропотевшей футболке будет появляться портрет Степана Андреевича.
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07.06.2021 13:04 Ответить
Пусть путинская запоребриковая сборная в знак протеста снимется с Чемпионата!
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07.06.2021 13:07 Ответить
Ну шо, кацапи, знову всралися? А як тужилися, як тужилися....
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07.06.2021 14:28 Ответить
Ну шо, кацапи, знову всралися? А як тужилися, як тужилися....
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07.06.2021 14:33 Ответить
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 3440"
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07.06.2021 16:55 Ответить
 
 