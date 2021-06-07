Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА
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Форма национальной сборной Украины утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с правилами.
Об этом сообщает российское издание Спорт-Экспресс со ссылкой на пресс-службу УЕФА, передает Цензор.НЕТ.
"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – цитируют журналисты заявление УЕФА.
Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
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Надо брать!
В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в договорных матчах и игре на тотализаторе.
Мало того, что российские спортсмены выступают без гимна и флага, так они умудряются делать это без чести и совести.
А нет ли в этой новости скрытой русофобии? - спросите вы.
Отвечу: скрытой точно нет
Sharp`s
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Кстати, насчёт руSSоФОБИИ.
«Фобия» - в переводе означает «боязнь».
Но кто же боится кацапов? Их ненавидят и презирают, но не боятся.
Обрис території України виглядає доволі ******. Можно було б зробити і яскравіше.
Как стало известно Dynamo.kiev.ua от источника, близкого к РФС, в данный момент всерьез рассматривается вариант решения, при котором сборная России откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.
Напомним, истерия в России на теме формы сборной Украины связана с тем, что на футболку украинской национальной команды нанесен контур карты Украины, которая, разумеется, включает в себя и Крым, являющийся исключительно территорией Украины.
Также в соседнем государстве традиционно «подгорает» из-за лозунга «Слава Україні!», изображенном на воротниковой части футболки сборной Украины.