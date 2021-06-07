Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Форма національної збірної України затверджена Спілкою європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відповідно до правил.
Про це повідомляє російське видання Спорт-Экспресс з посиланням на пресслужбу УЄФА, передає Цензор.НЕТ.
"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки", - цитують журналісти заяву УЄФА.
Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
Будь ласка, зачекайте...
Надо брать!
В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в договорных матчах и игре на тотализаторе.
Мало того, что российские спортсмены выступают без гимна и флага, так они умудряются делать это без чести и совести.
А нет ли в этой новости скрытой русофобии? - спросите вы.
Отвечу: скрытой точно нет
Sharp`s
_______________________
Кстати, насчёт руSSоФОБИИ.
«Фобия» - в переводе означает «боязнь».
Но кто же боится кацапов? Их ненавидят и презирают, но не боятся.
Обрис території України виглядає доволі ******. Можно було б зробити і яскравіше.
Как стало известно Dynamo.kiev.ua от источника, близкого к РФС, в данный момент всерьез рассматривается вариант решения, при котором сборная России откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.
Напомним, истерия в России на теме формы сборной Украины связана с тем, что на футболку украинской национальной команды нанесен контур карты Украины, которая, разумеется, включает в себя и Крым, являющийся исключительно территорией Украины.
Также в соседнем государстве традиционно «подгорает» из-за лозунга «Слава Україні!», изображенном на воротниковой части футболки сборной Украины.