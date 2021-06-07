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Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА

Форма національної збірної України затверджена Спілкою європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відповідно до правил.

Про це повідомляє російське видання Спорт-Экспресс з посиланням на пресслужбу УЄФА, передає Цензор.НЕТ.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки", - цитують журналісти заяву УЄФА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом"

Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Пукин *****! Ла-ла-ла-ла!
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07.06.2021 09:55
+30
Тю, а что, у руSSких разве была когда-либо совесть и честь?

В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в договорных матчах и игре на тотализаторе.
Мало того, что российские спортсмены выступают без гимна и флага, так они умудряются делать это без чести и совести.
А нет ли в этой новости скрытой русофобии? - спросите вы.
Отвечу: скрытой точно нет
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 8150

Sharp`s
_______________________
Кстати, насчёт руSSоФОБИИ.
«Фобия» - в переводе означает «боязнь».
Но кто же боится кацапов? Их ненавидят и презирают, но не боятся.
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07.06.2021 10:12
+29
Что будет если потреблять алкоголь вместе с тяжелыми наркотиками
Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА - Цензор.НЕТ 8368
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07.06.2021 09:58
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Пукин *****! Ла-ла-ла-ла!
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07.06.2021 09:55 Відповісти
Еее!!!
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07.06.2021 10:02 Відповісти
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 3685
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07.06.2021 10:19 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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07.06.2021 13:36 Відповісти
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 9983
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07.06.2021 10:11 Відповісти
*****, батенька, ещё какое *****!
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07.06.2021 11:47 Відповісти
путин - ******* !
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07.06.2021 14:36 Відповісти
А где официальное опровержение от мид рф?
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07.06.2021 14:46 Відповісти
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 6444
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08.06.2021 10:50 Відповісти
Отличнейшая форма. Мне нравится. Смелее одевайте.
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07.06.2021 09:55 Відповісти
Та ви що!!??? 😮 А яеюк же фошизди? То "Слава Україні" - то не є переклад німецького "Зіґ хайль? 😮
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07.06.2021 09:56 Відповісти
Ну, тогда нет повода не выпить!!!
Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА - Цензор.НЕТ 7075
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07.06.2021 09:56 Відповісти
Что будет если потреблять алкоголь вместе с тяжелыми наркотиками
Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА - Цензор.НЕТ 8368
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07.06.2021 09:58 Відповісти
"Представитель МИД России Мария Захарова"-это наши СМИ так пишут,а в США,когда речь заходит об этой персоне,говорят "маша из россии" Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 9221
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07.06.2021 12:16 Відповісти
кацапы могут выкусить!....
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07.06.2021 09:58 Відповісти
Русня там уже нибамбит ?
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07.06.2021 10:00 Відповісти
это ж просто русофобия какая то
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07.06.2021 10:07 Відповісти
Значит форма хорошая и правильная.
Надо брать!
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07.06.2021 10:07 Відповісти
Тю, а что, у руSSких разве была когда-либо совесть и честь?

В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в договорных матчах и игре на тотализаторе.
Мало того, что российские спортсмены выступают без гимна и флага, так они умудряются делать это без чести и совести.
А нет ли в этой новости скрытой русофобии? - спросите вы.
Отвечу: скрытой точно нет
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 8150

Sharp`s
_______________________
Кстати, насчёт руSSоФОБИИ.
«Фобия» - в переводе означает «боязнь».
Но кто же боится кацапов? Их ненавидят и презирают, но не боятся.
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07.06.2021 10:12 Відповісти
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 7585
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07.06.2021 10:27 Відповісти
Ну що, кацапи, зібрали грибів "отсосіновиків"?
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07.06.2021 11:25 Відповісти
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 5572"
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07.06.2021 16:55 Відповісти
Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом. Джерело: https://censor.net/ua/n3269811

Обрис території України виглядає доволі ******. Можно було б зробити і яскравіше.
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07.06.2021 11:27 Відповісти
Не радійте завчасно, друзі, - ця інформація приємна, але не певна. Щоб не вийшов з того всього черговий великий пердь від великого патріота А. Павелка. А українцям - чергове велике розчарування. Ще такого не було, щоб УЄФА підтримало Україну всупереч росії. З часу колоскова у тих УЄФА-ФІФА все за кацапами, правдою чи неправдою.
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07.06.2021 11:39 Відповісти
А яка інформація на ваш розсуд має бути "певна"?
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07.06.2021 11:45 Відповісти
Не радіймо завчасно, друзі, - ця інформація приємна, але не певна. Щоб не вийшов з того всього черговий великий пердь від великого патріота А. Павелка. А українцям - чергове велике розчарування. Ще такого не було, щоб УЄФА підтримало Україну всупереч росії. З часу колоскова у тих УЄФА-ФІФА все за кацапами, правдою чи неправдою.
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07.06.2021 11:40 Відповісти
Сборная Лаптестана может отказаться от участия в Евро-2020 .

Как стало известно Dynamo.kiev.ua от источника, близкого к РФС, в данный момент всерьез рассматривается вариант решения, при котором сборная России откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.
Напомним, истерия в России на теме формы сборной Украины связана с тем, что на футболку украинской национальной команды нанесен контур карты Украины, которая, разумеется, включает в себя и Крым, являющийся исключительно территорией Украины.
Также в соседнем государстве традиционно «подгорает» из-за лозунга «Слава Україні!», изображенном на воротниковой части футболки сборной Украины.
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07.06.2021 11:51 Відповісти
Всё равно играть эти жопоногие не умеют, так хоть отмазка будет
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07.06.2021 12:00 Відповісти
та ні, це Шурік Попов класно протролив лапєстан....
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07.06.2021 12:02 Відповісти
На днях в стране отмечали День журналиста. С неделю стоит столбом тема законопроектов об олигархах, которые по признакам первичным и на стезе собственников СМИ преуспели,- влияют, значит, управляют медиа-империями. А тут даже Цензор ссылается прежде на Спорт-Экспресс мокшанский. Что это значит? Пресс-служба УЕФА перво-наперво Спорт-Экпрессу дает релиз? Или все-таки наши тупят? Это не про зраду, просто коробит такой нюанс
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07.06.2021 12:23 Відповісти
И на пропотевшей футболке будет появляться портрет Степана Андреевича.
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07.06.2021 13:04 Відповісти
Пусть путинская запоребриковая сборная в знак протеста снимется с Чемпионата!
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07.06.2021 13:07 Відповісти
Ну шо, кацапи, знову всралися? А як тужилися, як тужилися....
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07.06.2021 14:28 Відповісти
Ну шо, кацапи, знову всралися? А як тужилися, як тужилися....
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07.06.2021 14:33 Відповісти
Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 3440"
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07.06.2021 16:55 Відповісти
 
 