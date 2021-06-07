Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА

Форма національної збірної України затверджена Спілкою європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відповідно до правил.

Про це повідомляє російське видання Спорт-Экспресс з посиланням на пресслужбу УЄФА, передає Цензор.НЕТ.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки", - цитують журналісти заяву УЄФА.

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Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.