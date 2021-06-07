Притула вышел из партии "Голос": "Партийные "верхи" не слышат "низов"

Украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Притула сообщил в Facebook.

"2 года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде "Голоса" перед прошлыми парламентскими выборами. Это было сознательное и взвешенное решение. Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили. Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул основатель. Однако, на сегодняшний день, 7 июня 2021, я объявляю о своем выходе из партии "Голос", - говорится в сообщении.

По словам Притулы, он не уходит из политики.

"Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - добавил он.

Притула заявил, что им "руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд "Голоса" в регионах, которые 2 года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса".

"В случае, когда кто-то из депутатов, со временем, забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать в разрез с желанием своих избирателей, то именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата и т.д. ... Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими "функционерами" мне не по пути", - подчеркнул Притула.

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