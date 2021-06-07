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Новости Политика Украины
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Притула вышел из партии "Голос": "Партийные "верхи" не слышат "низов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Притула вышел из партии

Украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Притула сообщил в Facebook.

"2 года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде "Голоса" перед прошлыми парламентскими выборами. Это было сознательное и взвешенное решение. Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили. Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул основатель. Однако, на сегодняшний день, 7 июня 2021, я объявляю о своем выходе из партии "Голос", - говорится в сообщении.

По словам Притулы, он не уходит из политики.

"Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - добавил он.

Притула заявил, что им "руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд "Голоса" в регионах, которые 2 года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса".

"В случае, когда кто-то из депутатов, со временем, забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать в разрез с желанием своих избирателей, то именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата и т.д.  ... Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими "функционерами" мне не по пути", - подчеркнул Притула.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Притула о конфликте в "Голосе": Элементы узурпации власти есть. Тех, кто об этом говорит, потом прессуют

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
вакарчук подонок, с голосом всё было понятно с самого начала
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07.06.2021 10:26
+24
І що тепер? Йуля? Бойко? Слуги? Полковник? Відставний СБУшник (КДБіст)? Адже головне - щоб не Порошенко? Правда?
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07.06.2021 10:22
+18
Как только ушел Вакарчук сразу стало ясно что партии кирдык. Такое разочарование для тех кто им поверил.
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07.06.2021 10:22
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Довбню! Славко та Голос - це був шанс для тупих пороходрочерів припинити бути лузерами і не йти шляхом подальшої марґіналізації імені баби Юлі.
І хай там як скінчиться справа з Голосом і Притулою особисто - їхній електорат НІКОЛИ не підтримуватиме армовірного баригу.
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07.06.2021 10:58 Ответить
Стопроцентним лузером став Голос та його "новьіе лица".
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07.06.2021 11:06 Ответить
І що там залишилося після виходу Славка та Притули ?
Зайшов на їх сайт = Команда «Голосу» ... , зовсім невідомі морди обличчя .... Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів" - Цензор.НЕТ 2382
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07.06.2021 11:16 Ответить
Так ви і стали маргіналами додік ) Партійка одноразовий кондом )) Всьо ) Можеш шукати собі нових кумирів . До речи , поясни ти мені такий принциповий "уй , як так вийшло що той же Нефодов і ще багато перців з голову , спокійно так собі працював за часів «армовірного барига» (це ж вигадати таку *уйню) Ще і якесь прозорро там запровадив . Ярослав Железняк з 2017-го - радник прем'єр-міністра з парламентських відносин за каденції ПП .,Ольга Стефанишина - колишня заступниця міністра МОЗ Супрун за ПП ? Як , принциповий ти мій *уйчик ? **** наскільки ж вас повно клінічних придурків яким прошили мозок «баригою та торгівцем на крові» ...Русня аплодує
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07.06.2021 11:38 Ответить
Пояснити це легше легшого. Питання тільки в тому, чи дозволить тобі педрофілія в останній стадії хоч щось збагнути \
В Україні буцімто демократія. І начебто виборність влади. А це означає, що влада не приватизується. Хоча Кнур і намагався це зробити - і поваливши Яценюка, і готуючи підкупи на виборах, і - головне - розставляючи на посади СВОЇХ людей. Тобто, відданих особисто, а не декларованій програмі.
Саме у цьому контексті і слід розуміти твоє питання:
як це непороходрочерам можна було працювати в часи, коли Кнур намагався приватизувати усю владу?
Дуже легко: блок панамських патріотів програв парламентські, не мав більшости у ВР (через що Блазень зміг дуже легко і законно достроково розпустити парламенті), тому не міг розставити скрізь своїх людей, як це зробив Косовороткін. Тому, ані Супрун (яка за кілька років так і не позбулася додатку в.о.), ані Стефанишина, ані Нефедов не були членами клептократичної команди ПОПа.
Ще раз. Для тупих.
Президент Порошенко дуже б хотів, щоби усі, хто працював за його каденції, ПРАЦЮВАЛИ НА НЬОГО. Але не склалося.
Деякі працювали на народ і в них дещо вийшло. Сімейні лікарі, прозоро, НАБУ і т.ін.
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07.06.2021 13:27 Ответить
Напевно Пінчук незахотів далі спонсорувати голосят.
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07.06.2021 17:57 Ответить
Що значить "відтяпавши у ЄС"? Більшість саме тому і проголосували за Голос, що не хотіли бачити в Раді ні ЄС, ні зелених.
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07.06.2021 11:16 Ответить
Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів" - Цензор.НЕТ 4965
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07.06.2021 10:54 Ответить
Сирожа Притула слушает тёщин голос.
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07.06.2021 10:57 Ответить
"Сергей Притула заявил о том, что не исключает создание своего политического проекта. "Що, ще, та скільки можна...? 666 політична партія...? Чим багата Україна так це " гетьманами",отак завжди так з хохлядо було, один розум , що не село то загін, що не загін то гетьман? І між собою гризуться, межі ділять,кістки один одному трощать, а ворог радіє, "стравлює" дебілів, руки потирає...?! Господи Боже, дай їм розум, згуртуй їх, об'єднай або відведи їх від політики , щоб не паскудили українську землю...?
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12.06.2021 14:03 Ответить
Притула (від слова притулитись) не йде з політики, він шукає до кого б ще вигідно "притулитись".
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07.06.2021 11:00 Ответить
Цей клоун нікому і дарма непотрібний.
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07.06.2021 17:58 Ответить
"Партийные "верхи" не слышат "низов".



Якщо ціла партія типу чесних, принципових, патріотичних не може вплинути навть на керівництво своєї партії, змінити його, то які з них борці із протизаконними, антиукраїнськими діями влади країни?
Ніякі.
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07.06.2021 11:05 Ответить
Печальное зрелище...
99% здешних допысувачив - мелкие, злобные и жалкие людишки, готовые за деньги на всё, что угодно, и оттого уверенные, что все, как и они, всё делают раби бабла.
И никаких других мотивов в поступках ВСЕХ людей - не бывает!
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07.06.2021 11:05 Ответить
Думаю,тутешні вважають,якщо спеціальність людини-шоумен,то й в політиці вона ненадовго,й в кращому випадку з її діяльності вийде лише шоу. Не треба ж перелічувати світові й вітчизняні приклади ?
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07.06.2021 11:36 Ответить
шоу маст го он....
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07.06.2021 11:48 Ответить
Досить вже"шастать"! Поки що єдина реальна проукраїнська сила - це "Європейська солідарність". Приєднуйся до неї. Там ти, Притула, зможеш принести реальну користь Україні!
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07.06.2021 12:08 Ответить
Я думаю, многие помнят партию : Прогресивна сосиалистическая партия. Она была создана на деньги Кучмы, что-бы оттянуть голоса комуняк на президентских выборах. Прошли выборы и эта партия без финансирования оказалась на помойке.
То-же самое с этой партейкой, Голос из параши, которая была создана на бабло олигархов, что-бы оттянуть голоса у Пороха. Через 3 года на выборах этот Голос из параши не пройдет в ВР, так-же как и зьйобнутые. тЭто партия-презерватив, ею воспользовались и выкинули на помойку.
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07.06.2021 12:15 Ответить
Притулі якщо він справжній патріот і якщо в нього є яйця, потрібно самому партію організовувати, Голос цей вже політичний труп
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07.06.2021 12:35 Ответить
Від так - "Не очаровывайтесь ! дабы не разочаровываться " (с)
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07.06.2021 12:46 Ответить
Прямо "классіка" М/Л - "вєрхі нє могут, нізи нє хочуть", чи як там них, "юморістов"? Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів" - Цензор.НЕТ 1272
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07.06.2021 13:12 Ответить
Сірожа.
А ти насправді не розумів, нащо цю «партію» однокадентську зляпали, з гівна та палок???
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07.06.2021 13:35 Ответить
Десь ми це вже чули... ААааа!! То Україна не чула Донбас!!! А тепер він буде "вступати" в ОПЗЖ??? Ходок бл..То Рада95..тепер Вар*яти...на виході циганський табір Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів" - Цензор.НЕТ 4521
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07.06.2021 13:39 Ответить
Украинские либералы, впрочем как и остальные, обьединяются только перед расстрелом, ничего нового...
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07.06.2021 13:56 Ответить
Кіра Рудик все життя робила послідовно робила професійну кар'єру, а потім на її основі - політичну. Сергій Притула не є таким послідовним в своїх діях як ядро "Голосу". Хоча сповідує тиж принципи.
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07.06.2021 14:19 Ответить
Ну, що, Сирожа, боком вилізло тобі відбирання голосів у Порошенка? Славік той битий чорт, взяв бабки і відразу відвалив з політики, а ти захотів шоу.
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07.06.2021 15:43 Ответить
Та они там дию сити единогласно почти приняли, свиньи
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07.06.2021 17:02 Ответить
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