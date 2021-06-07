Притула вышел из партии "Голос": "Партийные "верхи" не слышат "низов"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Притула сообщил в Facebook.
"2 года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде "Голоса" перед прошлыми парламентскими выборами. Это было сознательное и взвешенное решение. Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили. Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул основатель. Однако, на сегодняшний день, 7 июня 2021, я объявляю о своем выходе из партии "Голос", - говорится в сообщении.
По словам Притулы, он не уходит из политики.
"Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - добавил он.
Притула заявил, что им "руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд "Голоса" в регионах, которые 2 года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса".
"В случае, когда кто-то из депутатов, со временем, забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать в разрез с желанием своих избирателей, то именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата и т.д. ... Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими "функционерами" мне не по пути", - подчеркнул Притула.
Пожалуйста, подождите...
І хай там як скінчиться справа з Голосом і Притулою особисто - їхній електорат НІКОЛИ не підтримуватиме армовірного баригу.
Зайшов на їх сайт = Команда «Голосу» ... , зовсім невідомі
мордиобличчя ....
В Україні буцімто демократія. І начебто виборність влади. А це означає, що влада не приватизується. Хоча Кнур і намагався це зробити - і поваливши Яценюка, і готуючи підкупи на виборах, і - головне - розставляючи на посади СВОЇХ людей. Тобто, відданих особисто, а не декларованій програмі.
Саме у цьому контексті і слід розуміти твоє питання:
як це непороходрочерам можна було працювати в часи, коли Кнур намагався приватизувати усю владу?
Дуже легко: блок панамських патріотів програв парламентські, не мав більшости у ВР (через що Блазень зміг дуже легко і законно достроково розпустити парламенті), тому не міг розставити скрізь своїх людей, як це зробив Косовороткін. Тому, ані Супрун (яка за кілька років так і не позбулася додатку в.о.), ані Стефанишина, ані Нефедов не були членами клептократичної команди ПОПа.
Ще раз. Для тупих.
Президент Порошенко дуже б хотів, щоби усі, хто працював за його каденції, ПРАЦЮВАЛИ НА НЬОГО. Але не склалося.
Деякі працювали на народ і в них дещо вийшло. Сімейні лікарі, прозоро, НАБУ і т.ін.
Якщо ціла партія типу чесних, принципових, патріотичних не може вплинути навть на керівництво своєї партії, змінити його, то які з них борці із протизаконними, антиукраїнськими діями влади країни?
Ніякі.
99% здешних допысувачив - мелкие, злобные и жалкие людишки, готовые за деньги на всё, что угодно, и оттого уверенные, что все, как и они, всё делают раби бабла.
И никаких других мотивов в поступках ВСЕХ людей - не бывает!
То-же самое с этой партейкой, Голос из параши, которая была создана на бабло олигархов, что-бы оттянуть голоса у Пороха. Через 3 года на выборах этот Голос из параши не пройдет в ВР, так-же как и зьйобнутые. тЭто партия-презерватив, ею воспользовались и выкинули на помойку.
А ти насправді не розумів, нащо цю «партію» однокадентську зляпали, з гівна та палок???