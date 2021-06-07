Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Український шоумен, екскандидат у мери Києва Сергій Притула заявив про вихід із партії "Голос".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Притула повідомив у Facebook.
"2 роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди "Голосу" перед минулими парламентськими виборами. Це було свідоме та зважене рішення. Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос"", - йдеться в повідомленні.
За словами Притули, він не йде з політики.
"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - додав він.
Притула заявив, що ним "керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд "Голосу" у регіонах, які 2 роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні "верхи" не чують "низів", і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд "Голосу".
"У випадку, коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати у розріз із бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитись позиція керівництва партії: очистити партійні ряди, розпочати процедуру застосування імперативного мандату, публічно засудити дії депутата тощо... Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу". А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими "функціонерами" мені не по дорозі", - підкреслив Притула.
Будь ласка, зачекайте...
І хай там як скінчиться справа з Голосом і Притулою особисто - їхній електорат НІКОЛИ не підтримуватиме армовірного баригу.
Зайшов на їх сайт = Команда «Голосу» ... , зовсім невідомі
мордиобличчя ....
В Україні буцімто демократія. І начебто виборність влади. А це означає, що влада не приватизується. Хоча Кнур і намагався це зробити - і поваливши Яценюка, і готуючи підкупи на виборах, і - головне - розставляючи на посади СВОЇХ людей. Тобто, відданих особисто, а не декларованій програмі.
Саме у цьому контексті і слід розуміти твоє питання:
як це непороходрочерам можна було працювати в часи, коли Кнур намагався приватизувати усю владу?
Дуже легко: блок панамських патріотів програв парламентські, не мав більшости у ВР (через що Блазень зміг дуже легко і законно достроково розпустити парламенті), тому не міг розставити скрізь своїх людей, як це зробив Косовороткін. Тому, ані Супрун (яка за кілька років так і не позбулася додатку в.о.), ані Стефанишина, ані Нефедов не були членами клептократичної команди ПОПа.
Ще раз. Для тупих.
Президент Порошенко дуже б хотів, щоби усі, хто працював за його каденції, ПРАЦЮВАЛИ НА НЬОГО. Але не склалося.
Деякі працювали на народ і в них дещо вийшло. Сімейні лікарі, прозоро, НАБУ і т.ін.
Якщо ціла партія типу чесних, принципових, патріотичних не може вплинути навть на керівництво своєї партії, змінити його, то які з них борці із протизаконними, антиукраїнськими діями влади країни?
Ніякі.
99% здешних допысувачив - мелкие, злобные и жалкие людишки, готовые за деньги на всё, что угодно, и оттого уверенные, что все, как и они, всё делают раби бабла.
И никаких других мотивов в поступках ВСЕХ людей - не бывает!
То-же самое с этой партейкой, Голос из параши, которая была создана на бабло олигархов, что-бы оттянуть голоса у Пороха. Через 3 года на выборах этот Голос из параши не пройдет в ВР, так-же как и зьйобнутые. тЭто партия-презерватив, ею воспользовались и выкинули на помойку.
А ти насправді не розумів, нащо цю «партію» однокадентську зляпали, з гівна та палок???