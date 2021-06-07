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Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Притула вийшов із партії

Український шоумен, екскандидат у мери Києва Сергій Притула заявив про вихід із партії "Голос".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Притула повідомив у Facebook.

"2 роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди "Голосу" перед минулими парламентськими виборами. Це було свідоме та зважене рішення. Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос"", - йдеться в повідомленні.

За словами Притули, він не йде з політики.

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - додав він.

Притула заявив, що ним "керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд "Голосу" у регіонах, які 2 роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні "верхи" не чують "низів", і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд "Голосу".

"У випадку, коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати у розріз із бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитись позиція керівництва партії: очистити партійні ряди, розпочати процедуру застосування імперативного мандату, публічно засудити дії депутата тощо... Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу". А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими "функціонерами" мені не по дорозі", - підкреслив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
вакарчук подонок, с голосом всё было понятно с самого начала
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07.06.2021 10:26
+24
І що тепер? Йуля? Бойко? Слуги? Полковник? Відставний СБУшник (КДБіст)? Адже головне - щоб не Порошенко? Правда?
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07.06.2021 10:22
+18
Как только ушел Вакарчук сразу стало ясно что партии кирдык. Такое разочарование для тех кто им поверил.
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07.06.2021 10:22
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Довбню! Славко та Голос - це був шанс для тупих пороходрочерів припинити бути лузерами і не йти шляхом подальшої марґіналізації імені баби Юлі.
І хай там як скінчиться справа з Голосом і Притулою особисто - їхній електорат НІКОЛИ не підтримуватиме армовірного баригу.
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07.06.2021 10:58 Відповісти
Стопроцентним лузером став Голос та його "новьіе лица".
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07.06.2021 11:06 Відповісти
І що там залишилося після виходу Славка та Притули ?
Зайшов на їх сайт = Команда «Голосу» ... , зовсім невідомі морди обличчя .... Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів" - Цензор.НЕТ 2382
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07.06.2021 11:16 Відповісти
Так ви і стали маргіналами додік ) Партійка одноразовий кондом )) Всьо ) Можеш шукати собі нових кумирів . До речи , поясни ти мені такий принциповий "уй , як так вийшло що той же Нефодов і ще багато перців з голову , спокійно так собі працював за часів «армовірного барига» (це ж вигадати таку *уйню) Ще і якесь прозорро там запровадив . Ярослав Железняк з 2017-го - радник прем'єр-міністра з парламентських відносин за каденції ПП .,Ольга Стефанишина - колишня заступниця міністра МОЗ Супрун за ПП ? Як , принциповий ти мій *уйчик ? **** наскільки ж вас повно клінічних придурків яким прошили мозок «баригою та торгівцем на крові» ...Русня аплодує
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07.06.2021 11:38 Відповісти
Пояснити це легше легшого. Питання тільки в тому, чи дозволить тобі педрофілія в останній стадії хоч щось збагнути \
В Україні буцімто демократія. І начебто виборність влади. А це означає, що влада не приватизується. Хоча Кнур і намагався це зробити - і поваливши Яценюка, і готуючи підкупи на виборах, і - головне - розставляючи на посади СВОЇХ людей. Тобто, відданих особисто, а не декларованій програмі.
Саме у цьому контексті і слід розуміти твоє питання:
як це непороходрочерам можна було працювати в часи, коли Кнур намагався приватизувати усю владу?
Дуже легко: блок панамських патріотів програв парламентські, не мав більшости у ВР (через що Блазень зміг дуже легко і законно достроково розпустити парламенті), тому не міг розставити скрізь своїх людей, як це зробив Косовороткін. Тому, ані Супрун (яка за кілька років так і не позбулася додатку в.о.), ані Стефанишина, ані Нефедов не були членами клептократичної команди ПОПа.
Ще раз. Для тупих.
Президент Порошенко дуже б хотів, щоби усі, хто працював за його каденції, ПРАЦЮВАЛИ НА НЬОГО. Але не склалося.
Деякі працювали на народ і в них дещо вийшло. Сімейні лікарі, прозоро, НАБУ і т.ін.
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07.06.2021 13:27 Відповісти
Напевно Пінчук незахотів далі спонсорувати голосят.
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07.06.2021 17:57 Відповісти
Що значить "відтяпавши у ЄС"? Більшість саме тому і проголосували за Голос, що не хотіли бачити в Раді ні ЄС, ні зелених.
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07.06.2021 11:16 Відповісти
Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів" - Цензор.НЕТ 4965
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07.06.2021 10:54 Відповісти
Сирожа Притула слушает тёщин голос.
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07.06.2021 10:57 Відповісти
"Сергей Притула заявил о том, что не исключает создание своего политического проекта. "Що, ще, та скільки можна...? 666 політична партія...? Чим багата Україна так це " гетьманами",отак завжди так з хохлядо було, один розум , що не село то загін, що не загін то гетьман? І між собою гризуться, межі ділять,кістки один одному трощать, а ворог радіє, "стравлює" дебілів, руки потирає...?! Господи Боже, дай їм розум, згуртуй їх, об'єднай або відведи їх від політики , щоб не паскудили українську землю...?
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12.06.2021 14:03 Відповісти
Притула (від слова притулитись) не йде з політики, він шукає до кого б ще вигідно "притулитись".
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07.06.2021 11:00 Відповісти
Цей клоун нікому і дарма непотрібний.
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07.06.2021 17:58 Відповісти
"Партийные "верхи" не слышат "низов".



Якщо ціла партія типу чесних, принципових, патріотичних не може вплинути навть на керівництво своєї партії, змінити його, то які з них борці із протизаконними, антиукраїнськими діями влади країни?
Ніякі.
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07.06.2021 11:05 Відповісти
Печальное зрелище...
99% здешних допысувачив - мелкие, злобные и жалкие людишки, готовые за деньги на всё, что угодно, и оттого уверенные, что все, как и они, всё делают раби бабла.
И никаких других мотивов в поступках ВСЕХ людей - не бывает!
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07.06.2021 11:05 Відповісти
Думаю,тутешні вважають,якщо спеціальність людини-шоумен,то й в політиці вона ненадовго,й в кращому випадку з її діяльності вийде лише шоу. Не треба ж перелічувати світові й вітчизняні приклади ?
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07.06.2021 11:36 Відповісти
шоу маст го он....
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07.06.2021 11:48 Відповісти
Досить вже"шастать"! Поки що єдина реальна проукраїнська сила - це "Європейська солідарність". Приєднуйся до неї. Там ти, Притула, зможеш принести реальну користь Україні!
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07.06.2021 12:08 Відповісти
Я думаю, многие помнят партию : Прогресивна сосиалистическая партия. Она была создана на деньги Кучмы, что-бы оттянуть голоса комуняк на президентских выборах. Прошли выборы и эта партия без финансирования оказалась на помойке.
То-же самое с этой партейкой, Голос из параши, которая была создана на бабло олигархов, что-бы оттянуть голоса у Пороха. Через 3 года на выборах этот Голос из параши не пройдет в ВР, так-же как и зьйобнутые. тЭто партия-презерватив, ею воспользовались и выкинули на помойку.
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07.06.2021 12:15 Відповісти
Притулі якщо він справжній патріот і якщо в нього є яйця, потрібно самому партію організовувати, Голос цей вже політичний труп
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07.06.2021 12:35 Відповісти
Від так - "Не очаровывайтесь ! дабы не разочаровываться " (с)
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07.06.2021 12:46 Відповісти
Прямо "классіка" М/Л - "вєрхі нє могут, нізи нє хочуть", чи як там них, "юморістов"? Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів" - Цензор.НЕТ 1272
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07.06.2021 13:12 Відповісти
Сірожа.
А ти насправді не розумів, нащо цю «партію» однокадентську зляпали, з гівна та палок???
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07.06.2021 13:35 Відповісти
Десь ми це вже чули... ААааа!! То Україна не чула Донбас!!! А тепер він буде "вступати" в ОПЗЖ??? Ходок бл..То Рада95..тепер Вар*яти...на виході циганський табір Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів" - Цензор.НЕТ 4521
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07.06.2021 13:39 Відповісти
Украинские либералы, впрочем как и остальные, обьединяются только перед расстрелом, ничего нового...
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07.06.2021 13:56 Відповісти
Кіра Рудик все життя робила послідовно робила професійну кар'єру, а потім на її основі - політичну. Сергій Притула не є таким послідовним в своїх діях як ядро "Голосу". Хоча сповідує тиж принципи.
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07.06.2021 14:19 Відповісти
Ну, що, Сирожа, боком вилізло тобі відбирання голосів у Порошенка? Славік той битий чорт, взяв бабки і відразу відвалив з політики, а ти захотів шоу.
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07.06.2021 15:43 Відповісти
Та они там дию сити единогласно почти приняли, свиньи
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07.06.2021 17:02 Відповісти
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