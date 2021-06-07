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Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции состоится 9 июня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции состоится 9 июня

9 июня в режиме видеоконференции состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого, в частности, будет рассмотрен вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

8 июня - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

9 июня - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

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В повестке дня:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии,
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - сказано в сообщении.
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И что?
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07.06.2021 10:32 Ответить
Балаган-лимитед.
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07.06.2021 10:36 Ответить
Один из попередников обещал всех услышать. Может им просто поговорить друг с другом?
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07.06.2021 12:07 Ответить
 
 