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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) модернизация (155) промышленность (287) экология (1582)

Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский

Переход на модернизированную промышленность для сохранения экологии в Украине произойдет в течение 10-12 лет.

 Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Модернизация промышленности – мы это сделаем. Не верьте тому, кто говорит, что это возможно реформировать… за год. Нет. Будет переход на модернизированную промышленность на протяжении 10-12 лет", - сказал Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Экология" в понедельник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада окончательно запретила пластиковые пакеты: за нарушение - штраф до 8500 грн

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев.
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Топ комментарии
+10
заткните фонтан наконец.
ща за рояль возьмется, разухарился
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07.06.2021 12:39
+6
Волаю!!!!!

Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1677
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07.06.2021 12:39
+6
Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7221
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07.06.2021 12:43
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заткните фонтан наконец.
ща за рояль возьмется, разухарился
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07.06.2021 12:39 Ответить
Кловуна ( не Бендера) понесло...
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07.06.2021 12:39 Ответить
Волаю!!!!!

Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1677
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07.06.2021 12:39 Ответить
из ослятины он... Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7718
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07.06.2021 12:43 Ответить
Шо то его бомбит с утра...подвезли с утреца
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07.06.2021 12:40 Ответить
Україна модернізує? Грішми платників податків? Не власники з власних доходів?
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07.06.2021 12:40 Ответить
Краще був б ти гінекологом а не екологом ...
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07.06.2021 12:41 Ответить
а когда люди в Украине ,будут жить нормально? может это и должна быть главная задача власти ,а все остальное должно быть подчинено этому? ( в президенты не хочу, ну если шо ))))
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07.06.2021 12:41 Ответить
Становиться тревожно....Вовка размахнулся не только на второй срок а и......Ох,не к добру!
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07.06.2021 12:41 Ответить
Он в отличии от Хутина молодой, 30 лет еще может "президенствовать" вате на радость, пока от Украины останется только безжизненная пустыня
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07.06.2021 18:49 Ответить
звиздеть,не мешками ворочать)ты лучше,гнусавый наркоман, расскажи почему Байден отказывается с тобой общаться?
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07.06.2021 12:41 Ответить
а кто с этим удодом НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ общаться?
Разве дЕрьмак с манделью...
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07.06.2021 12:52 Ответить
Нью-Васюки
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07.06.2021 12:42 Ответить
Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7221
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07.06.2021 12:43 Ответить
Знімає штані і збирається грати Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6592
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07.06.2021 12:59 Ответить
Модернизируеим в ноль.
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07.06.2021 12:44 Ответить
Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8770Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7266
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07.06.2021 12:46 Ответить
..."модернизирует"... - тепер так зветься остаточна зачистка.
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07.06.2021 12:48 Ответить
промышленность не так убивает экологию как аграрии. аграрии круглый год льют в землю цистерны ядов.
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07.06.2021 12:49 Ответить
Немцы решили за Украину,что она не будет в Евросоюзе.везде решают за Украину без нее.что теперь?
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07.06.2021 12:50 Ответить
рост на 40% ? - был
зарплаты по 4000 баксов? - были
бесплатная коммуналка? - была
прекратить контрабанду за месяц? - было

осталось полностью модернизировать промышленность...
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07.06.2021 12:51 Ответить
Предлагаю для сохранения экологии на период беременности Мендель запретить томпаксы!
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07.06.2021 12:54 Ответить
как хорошо обещать то что будет через 10-12 лет, когда ни зеленого придурка , ни его зекоманды уже в помине не будет. Лохи верят
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07.06.2021 12:54 Ответить
Це Зєля пересипав собі "на доріжку". Так гнати біса можна тільки після доброї жмені коксу.
Поприскайте його водичкою і скажіть, що за два роки він не тільки нічого не модернізував, а майже вбив економіку. Україна ще не розвалилась не завдяки Зєлє, а всупереч.
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07.06.2021 12:58 Ответить
Дядя Вова, вы дурак? (с)
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07.06.2021 13:02 Ответить
если каждый месяц проходит форум, на котором Зеленский выдвигает минимум 10 стратегических инициатив на сотни миллиардов долларов, то за год наберётся на ТРИЛЛИОН!
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07.06.2021 13:08 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Одно фото вместо бесконечной болтовни Вовы Зеленского на форуме "Экология 30". Его родной город. Видимо цифра 30 показывает превышение ПДК
Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7259
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07.06.2021 13:09 Ответить
а аграріїв модернізуватимете??? бо вони за 10 років перетворять все в отруєну пустелю
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07.06.2021 13:10 Ответить
Що ще бєня- песиголовець не прибрав до своїх кривавих пазурів?
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07.06.2021 13:21 Ответить
На що ще бєня -песиголовець зазіхає?
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07.06.2021 13:23 Ответить
Тільки ще раз виберіть мене і точно через 10 років я вам зроблю рай! Вірте мені! Зуб даю!
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07.06.2021 13:59 Ответить
Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7006
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07.06.2021 14:01 Ответить
Модернизировать промышленность могут только предприниматели и инвесторы, а не государство. Государство может заинтересовать их в ускорении модернизации, облегчить все стадии ее проведения.
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07.06.2021 18:45 Ответить
 
 