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Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Переход на модернизированную промышленность для сохранения экологии в Украине произойдет в течение 10-12 лет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Модернизация промышленности – мы это сделаем. Не верьте тому, кто говорит, что это возможно реформировать… за год. Нет. Будет переход на модернизированную промышленность на протяжении 10-12 лет", - сказал Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Экология" в понедельник в Киеве.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев.
Топ комментарии
+10 акаб акабіч
показать весь комментарий07.06.2021 12:39
+6 саша паламарчук
показать весь комментарий07.06.2021 12:39
+6 Oleg op
показать весь комментарий07.06.2021 12:43
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ща за рояль возьмется, разухарился
Разве дЕрьмак с манделью...
зарплаты по 4000 баксов? - были
бесплатная коммуналка? - была
прекратить контрабанду за месяц? - было
осталось полностью модернизировать промышленность...
Поприскайте його водичкою і скажіть, що за два роки він не тільки нічого не модернізував, а майже вбив економіку. Україна ще не розвалилась не завдяки Зєлє, а всупереч.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Одно фото вместо бесконечной болтовни Вовы Зеленского на форуме "Экология 30". Его родной город. Видимо цифра 30 показывает превышение ПДК