Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский

Переход на модернизированную промышленность для сохранения экологии в Украине произойдет в течение 10-12 лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Модернизация промышленности – мы это сделаем. Не верьте тому, кто говорит, что это возможно реформировать… за год. Нет. Будет переход на модернизированную промышленность на протяжении 10-12 лет", - сказал Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Экология" в понедельник в Киеве.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев.