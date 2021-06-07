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Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перехід на модернізовану промисловість для збереження екології в Україні відбудеться протягом 10-12 років.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Модернізація промисловості - ми це зробимо. Не вірте тому, хто каже, що це можливо реформувати ... за рік. Ні. Буде перехід на модернізовану промисловість протягом 10-12 років", - сказав Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Екологія" в понеділок у Києві.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків.
Топ коментарі
+10 акаб акабіч
показати весь коментар07.06.2021 12:39
+6 саша паламарчук
показати весь коментар07.06.2021 12:39
+6 Oleg op
показати весь коментар07.06.2021 12:43
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Будь ласка, зачекайте...
ща за рояль возьмется, разухарился
Разве дЕрьмак с манделью...
зарплаты по 4000 баксов? - были
бесплатная коммуналка? - была
прекратить контрабанду за месяц? - было
осталось полностью модернизировать промышленность...
Поприскайте його водичкою і скажіть, що за два роки він не тільки нічого не модернізував, а майже вбив економіку. Україна ще не розвалилась не завдяки Зєлє, а всупереч.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Одно фото вместо бесконечной болтовни Вовы Зеленского на форуме "Экология 30". Его родной город. Видимо цифра 30 показывает превышение ПДК