Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський

Перехід на модернізовану промисловість для збереження екології в Україні відбудеться протягом 10-12 років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Модернізація промисловості - ми це зробимо. Не вірте тому, хто каже, що це можливо реформувати ... за рік. Ні. Буде перехід на модернізовану промисловість протягом 10-12 років", - сказав Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Екологія" в понеділок у Києві.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків.