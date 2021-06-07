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Зеленський (17467) модернізація (65) промисловість (164) екологія (926)

Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський

Перехід на модернізовану промисловість для збереження екології в Україні відбудеться протягом 10-12 років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Модернізація промисловості - ми це зробимо. Не вірте тому, хто каже, що це можливо реформувати ... за рік. Ні. Буде перехід на модернізовану промисловість протягом 10-12 років", - сказав Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Екологія" в понеділок у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
заткните фонтан наконец.
ща за рояль возьмется, разухарился
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07.06.2021 12:39
+6
Волаю!!!!!

Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1677
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07.06.2021 12:39
+6
Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7221
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07.06.2021 12:43
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заткните фонтан наконец.
ща за рояль возьмется, разухарился
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07.06.2021 12:39 Відповісти
Кловуна ( не Бендера) понесло...
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07.06.2021 12:39 Відповісти
Волаю!!!!!

Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1677
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07.06.2021 12:39 Відповісти
из ослятины он... Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7718
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07.06.2021 12:43 Відповісти
Шо то его бомбит с утра...подвезли с утреца
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07.06.2021 12:40 Відповісти
Україна модернізує? Грішми платників податків? Не власники з власних доходів?
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07.06.2021 12:40 Відповісти
Краще був б ти гінекологом а не екологом ...
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07.06.2021 12:41 Відповісти
а когда люди в Украине ,будут жить нормально? может это и должна быть главная задача власти ,а все остальное должно быть подчинено этому? ( в президенты не хочу, ну если шо ))))
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07.06.2021 12:41 Відповісти
Становиться тревожно....Вовка размахнулся не только на второй срок а и......Ох,не к добру!
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07.06.2021 12:41 Відповісти
Он в отличии от Хутина молодой, 30 лет еще может "президенствовать" вате на радость, пока от Украины останется только безжизненная пустыня
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07.06.2021 18:49 Відповісти
звиздеть,не мешками ворочать)ты лучше,гнусавый наркоман, расскажи почему Байден отказывается с тобой общаться?
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07.06.2021 12:41 Відповісти
а кто с этим удодом НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ общаться?
Разве дЕрьмак с манделью...
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07.06.2021 12:52 Відповісти
Нью-Васюки
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07.06.2021 12:42 Відповісти
Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7221
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07.06.2021 12:43 Відповісти
Знімає штані і збирається грати Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6592
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07.06.2021 12:59 Відповісти
Модернизируеим в ноль.
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07.06.2021 12:44 Відповісти
Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8770Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7266
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07.06.2021 12:46 Відповісти
..."модернизирует"... - тепер так зветься остаточна зачистка.
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07.06.2021 12:48 Відповісти
промышленность не так убивает экологию как аграрии. аграрии круглый год льют в землю цистерны ядов.
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07.06.2021 12:49 Відповісти
Немцы решили за Украину,что она не будет в Евросоюзе.везде решают за Украину без нее.что теперь?
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07.06.2021 12:50 Відповісти
рост на 40% ? - был
зарплаты по 4000 баксов? - были
бесплатная коммуналка? - была
прекратить контрабанду за месяц? - было

осталось полностью модернизировать промышленность...
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07.06.2021 12:51 Відповісти
Предлагаю для сохранения экологии на период беременности Мендель запретить томпаксы!
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07.06.2021 12:54 Відповісти
как хорошо обещать то что будет через 10-12 лет, когда ни зеленого придурка , ни его зекоманды уже в помине не будет. Лохи верят
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07.06.2021 12:54 Відповісти
Це Зєля пересипав собі "на доріжку". Так гнати біса можна тільки після доброї жмені коксу.
Поприскайте його водичкою і скажіть, що за два роки він не тільки нічого не модернізував, а майже вбив економіку. Україна ще не розвалилась не завдяки Зєлє, а всупереч.
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07.06.2021 12:58 Відповісти
Дядя Вова, вы дурак? (с)
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07.06.2021 13:02 Відповісти
если каждый месяц проходит форум, на котором Зеленский выдвигает минимум 10 стратегических инициатив на сотни миллиардов долларов, то за год наберётся на ТРИЛЛИОН!
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07.06.2021 13:08 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Одно фото вместо бесконечной болтовни Вовы Зеленского на форуме "Экология 30". Его родной город. Видимо цифра 30 показывает превышение ПДК
Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7259
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07.06.2021 13:09 Відповісти
а аграріїв модернізуватимете??? бо вони за 10 років перетворять все в отруєну пустелю
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07.06.2021 13:10 Відповісти
Що ще бєня- песиголовець не прибрав до своїх кривавих пазурів?
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07.06.2021 13:21 Відповісти
На що ще бєня -песиголовець зазіхає?
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07.06.2021 13:23 Відповісти
Тільки ще раз виберіть мене і точно через 10 років я вам зроблю рай! Вірте мені! Зуб даю!
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07.06.2021 13:59 Відповісти
Україна для збереження екології модернізує промисловість протягом 10-12 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7006
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07.06.2021 14:01 Відповісти
Модернизировать промышленность могут только предприниматели и инвесторы, а не государство. Государство может заинтересовать их в ускорении модернизации, облегчить все стадии ее проведения.
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07.06.2021 18:45 Відповісти
 
 