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звание (192) Лукашенко (3502) Университет (225)

Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко лишил белорусского диктатора Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

Это звание Лукашенко получил еще при президентстве Виктора Ющенко.

Киевский национальный университет имеет более 80 почетных докторов, и это первое такое решение в истории столичного университета.

Как сообщили ВВС News Украина источники, близкие к руководству университета, за лишение Лукашенко звание почетного доктора члены ученого совета голосовали в тайном режиме.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Тепер Лукашенка буде непарними лікарем. Звання парного лікаря його позбавили! 😁 (Почьотний доктор - гугл перекладач). 😁
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07.06.2021 14:56
+2
Прозрели ? Позорище !
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07.06.2021 14:51
+2
як взагалі могли такому неуку дати звання?
Це деградація освіти. Ганьба
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07.06.2021 15:10
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можно мясника звание присваевать.....
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07.06.2021 14:51 Ответить
Прозрели ? Позорище !
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07.06.2021 14:51 Ответить
Осторожнее надо с почетными званиями,так же как, и с наградами... Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8494
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07.06.2021 15:06 Ответить
Ничего. зэбилы сча сбацают вiслючий университет - всех хилых и убогих соберут туда.
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07.06.2021 15:15 Ответить
При тому університеті за мотивами твору О'Генрі відкриють казіно бо студентами будуть дітки з багатих сімей, а вечорами в барах вони будуть співати Оду вдячності: ро-ро-ро ці-ці ці Шкарлет Зеля молодці.
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07.06.2021 15:25 Ответить
Кабы пофиг.
Там 99% сотрудников следует лишить всех "учоных" степеней.
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07.06.2021 14:52 Ответить
останется доктором по нечетнім.
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07.06.2021 14:54 Ответить
Лишили Лукавого почетного доктора - правильно, почетного сантехника можно было оставить...
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07.06.2021 14:54 Ответить
А наука и политика не друзья ?
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07.06.2021 14:55 Ответить
Тепер Лукашенка буде непарними лікарем. Звання парного лікаря його позбавили! 😁 (Почьотний доктор - гугл перекладач). 😁
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07.06.2021 14:56 Ответить
Брехня. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3391
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07.06.2021 14:59 Ответить
Я про кацапську версію! 😁
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07.06.2021 15:01 Ответить
Головне , шобы борошна було побiльше.
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07.06.2021 15:13 Ответить
Как будет по-украински "кот"? Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 235
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07.06.2021 15:14 Ответить
Коцур Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 4531.
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07.06.2021 15:16 Ответить
Вы имееие ввиду семейство рыбьих?
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07.06.2021 15:19 Ответить
Снова гугл виноват? Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8993
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07.06.2021 15:25 Ответить
ну, а...
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07.06.2021 15:37 Ответить
Ну, а если имеете ввиду семейство кошачьих, то по-украински будет Василь.
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07.06.2021 15:40 Ответить
тобто, здесь Гугл саавсем нервно жгет в сторонке...
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07.06.2021 15:44 Ответить
Снова брехня. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3150
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07.06.2021 15:13 Ответить
Иго заспиртованые чугунные ганады будут у кунскамири паказывать шоли. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8045 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8045 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8045
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07.06.2021 15:26 Ответить
Какая досада? Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3320

Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3111
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07.06.2021 14:57 Ответить
Как вообще можно было давать таким селюкам как Лукашенко звание почетного доктора? Всё деньги решают? А сколько, мне любопытно... Вот сейчас сомневаюсь, что лучше купить, звание почетного доктора или квартирку в Кроации...
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07.06.2021 14:59 Ответить
це справа політична, тут гроші ні до чого
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07.06.2021 15:04 Ответить
а *****?
а Овоща?
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07.06.2021 15:01 Ответить
а по нє чьотного позбавили?
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07.06.2021 15:02 Ответить
Вакансия?Киву назначте.
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07.06.2021 15:02 Ответить
Киви будет дохдурью маупи - мауперастом палиталохии. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 1650 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 1650 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 1650
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07.06.2021 15:28 Ответить
Шо ни лабух - то доктор, або проFFесор...
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07.06.2021 15:05 Ответить
Но, по просьбе из АПУ, звание доцента на всякий случай таки оставили. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 2436
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07.06.2021 15:06 Ответить
Там в чем проблемма: пока нет перспективы связать 3 слова в кучу, шобы просто отблаголариться (за доцента).
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07.06.2021 15:11 Ответить
як взагалі могли такому неуку дати звання?
Це деградація освіти. Ганьба
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07.06.2021 15:10 Ответить
Так что, Таракан превратился из "почётного доктора", в уборщика туалетов.
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07.06.2021 15:13 Ответить
Это ваша проблема, кто у вас кто. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 9056
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07.06.2021 15:15 Ответить
A ця "вчена рада" не знала хто лука? Сраколизи пілять.
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07.06.2021 15:15 Ответить
Вот так--с колхозника в доктора и обратно,--почти как с Марса и опять на Землю. А вот те,80 почётных,так и остались на "Красной планете"))))
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07.06.2021 15:16 Ответить
Был Почётным Доктором -- стал позорным диссидентом.

...почти, как Академик Сахаров...*)
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07.06.2021 15:19 Ответить
Всё решает политика, а она изменчивая
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07.06.2021 15:33 Ответить
Ну, Сахарова свои-то Академики не сдали -- не взирая, ни какую Политику КГБ, Партии и Правительства!
...а с Лукой, согласен, -- совсем всё про другое... -- про проституцию в основном...*)
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07.06.2021 15:38 Ответить
Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 1497
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07.06.2021 15:20 Ответить
правильна, у на есть КИВА
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07.06.2021 15:21 Ответить
как говорил один известный украинский ученый ( с мировым именем ) И. Кива - " настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки " Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3925
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07.06.2021 15:21 Ответить
Нада сделать по нечетным. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 7028 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 7028 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 7028
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07.06.2021 15:23 Ответить
Та шо творицца? Лишили !! Как он теперь будет харчеваться?
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07.06.2021 15:58 Ответить
Опять дешёвка. опять прелая макуха на уха! Да не вопрос исключить этого. А вопрос поимённый список учёного совета что давал высокое звание в студию и большими буквами что бы читать издалека
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07.06.2021 16:02 Ответить
А для чого ви йому це звання давали? Він що, наукові праці якісь захистив? Що це за маразм такий - наукові звання роздавати направо і наліво...
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07.06.2021 16:48 Ответить
А как же президент Таджикистана Эмоммали Рахмон. Он диктаторствует с того же 1994 года. Шо за дискриминация.
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07.06.2021 17:42 Ответить
Вопрос в другом: почему научные звания достаются клиническим идиотам и моральным уродам, не имеющим к науке ни малейшего отношения!?
Это не только Лукашенко касается! Науковцы, вы сами себя вообще уважаете после Кивы?
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07.06.2021 17:50 Ответить
 
 