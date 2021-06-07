Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора
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Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко лишил белорусского диктатора Александра Лукашенко звания почетного доктора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".
Это звание Лукашенко получил еще при президентстве Виктора Ющенко.
Киевский национальный университет имеет более 80 почетных докторов, и это первое такое решение в истории столичного университета.
Как сообщили ВВС News Украина источники, близкие к руководству университета, за лишение Лукашенко звание почетного доктора члены ученого совета голосовали в тайном режиме.
Топ комментарии
+3 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий07.06.2021 14:56
+2 Envoy
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+2 Олег Б a8e02c13
показать весь комментарий07.06.2021 15:10
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Там 99% сотрудников следует лишить всех "учоных" степеней.
а Овоща?
Це деградація освіти. Ганьба
...почти, как Академик Сахаров...*)
...а с Лукой, согласен, -- совсем всё про другое... -- про проституцию в основном...*)
Это не только Лукашенко касается! Науковцы, вы сами себя вообще уважаете после Кивы?