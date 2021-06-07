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Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках

Новости Цензор.НЕТ Общество

Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках

В оккупированном Крыму местные "власти" готовят законопроект, запрещающий на вывески на иностранных языках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявил глава оккупационного парламента, так называемого "государственного совета Крыма" Владимир Константинов.

"У нас рассматривается вопрос в Госсовете о запрете использования иностранных слов в рекламе на территории Республики Крым, мы сейчас работаем над этим законопроектом. Сейчас, если пройдете по улице, увидите названия на иностранном языке, без русских аналогов", - отметил он.

По его словам, использование иностранных слов является "мягким оружием", которое влияет на "отношение молодых людей к родному языку и культуре".

"У наших детей навязчиво прививается комплекс неполноценности. Хочешь быть успешным – говори на английском. Зачем тебе знать русский, если все будут писать на английском? Что произошло на Украине. Мы знаем, что там начиналось с этого: нужно уничтожить историю, культуру, а дальше все само собой произойдет. Этому надо противостоять, и мы будем над этим работать", - добавил Константинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Это будет единственный в мире "курорт" без воды, с Вежливыми санкциями и без вывесок на иностранных языках. ДЛБзму нет предела Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 8037
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07.06.2021 15:35
+14
Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 5244
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07.06.2021 15:40
+9
В коротком пламенном заявлении этого профашистского холуя иностранные (нерусские) слова:
1. Реклама
2. Проект
3. Аналог
4. Культура
5. Комплекс
6. История
7. Территория
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07.06.2021 15:51
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Это будет единственный в мире "курорт" без воды, с Вежливыми санкциями и без вывесок на иностранных языках. ДЛБзму нет предела Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 8037
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07.06.2021 15:35 Ответить
Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 2269
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07.06.2021 15:37 Ответить
Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами - Цензор.НЕТ 2932
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07.06.2021 16:15 Ответить
Да ва-а-ще нужнозапретить вывески в Крыму! Надо спросить - подойди к городовому! Он попутно узнает "кто, куда, зачем"... Лепота!
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07.06.2021 17:35 Ответить
Так як я рузумію в Криму іностранний _ Расійський!
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07.06.2021 19:44 Ответить
полностью согласен, не нужен лаптям никакой иностранный язык кроме русского изыга
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07.06.2021 15:35 Ответить
Хмммм... де юре иностранный там как раз руззьге )) Запрещайте !
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07.06.2021 15:38 Ответить
Невже ж українською мовою не буде ? Та й ще татарську заборонять!
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07.06.2021 15:39 Ответить
Так і в усій Україні потрібно таке запровадити: тільки державною. А Крим - це Україна! Не виконують - штраф.
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07.06.2021 15:39 Ответить
Получается фашизм: коренным народам и украинцам запрещают видеть вывески на их родном понятном языке. Надо бы в Украине запретить все вывески на русском.
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07.06.2021 15:39 Ответить
А мы пришли к тому
Что в некоторых местах сначала на английском потом на украинском
Меня это лично задевает
Пойдите в ес найдите сначала на украинском потом на родном
Думаю фиг найдете
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07.06.2021 15:40 Ответить
але українці при цьому - фашисти, бо поперед них зайнялися вивісками.
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07.06.2021 15:40 Ответить
Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 5244
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07.06.2021 15:40 Ответить
Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами - Цензор.НЕТ 6551"
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07.06.2021 16:56 Ответить
То есть все вывески будут на матюках - чисто руССкими словами.
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07.06.2021 15:45 Ответить
В коротком пламенном заявлении этого профашистского холуя иностранные (нерусские) слова:
1. Реклама
2. Проект
3. Аналог
4. Культура
5. Комплекс
6. История
7. Территория
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07.06.2021 15:51 Ответить
Для этого им будет нужно переписать конституцию оккупированного Крыма. А вот с этим моментом у РФ начнется новый виток санкций (если же конечно Зеленский не начнёт потакать РФ)
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07.06.2021 15:46 Ответить
хер вони ложили на всіляке там законодавство. Для них - закон шо дишло. Як захочуть - так і вийде.
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07.06.2021 15:56 Ответить
Если разобраться, рускай изык, как раз и не является языком. Это наречие целиком и полностью состоит из заимствования иностранных слов.
Таким образом на крысме приказали всем молчать))))
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07.06.2021 15:46 Ответить
Я підтримою заборонити на цензор нет писати москавским наречем , а тільки державною українською і англійською
як міжнародна
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07.06.2021 15:51 Ответить
дурацкие полумеры...Как насчот запретить иностраніе авто и процессоры?
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07.06.2021 15:53 Ответить
ще треба викинути всі іноземні слова з вєлікага і магучєга щоб він став набором мєждомєтій, матюков та нечлєнораздєльних звукав
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07.06.2021 21:20 Ответить
Истинные антифашисты!
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07.06.2021 16:00 Ответить
Совершенно правильный подход. Где наши "патриоты".
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07.06.2021 16:02 Ответить
В українському Криму російська мова - іноземна.
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07.06.2021 16:03 Ответить
Клоун гримасничает в надежде на то, что Хозяин отметит сии старанья
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07.06.2021 16:03 Ответить
То есть, в Крыму вывески будут только на украинском и татарском?
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07.06.2021 16:11 Ответить
Обязательно будут, дайте срок!
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07.06.2021 16:27 Ответить
Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами - Цензор.НЕТ 9190
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07.06.2021 16:41 Ответить
Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами - Цензор.НЕТ 3379
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07.06.2021 16:45 Ответить
а мягкий знак зачем?
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07.06.2021 19:36 Ответить
Та ви що,заборионити в Україні вивіски та назви англійською---та це ж мова хазаїв,як можна на святе покушатись.,
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07.06.2021 16:48 Ответить
ти загубився в нетрах інтернету?
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07.06.2021 16:57 Ответить
комплекс неполноценности это вешать свои сруцькие слова на то что сделано заграницей
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07.06.2021 19:31 Ответить
предлягаю пойти дальше и заменять даже произношение - то есть вместо мак дональдс Утка Дуся
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07.06.2021 19:34 Ответить
Треба ще позбутися ганебної звички називати тварин іноземними іменами коли є власні.
Пес "Ванька", свиня "Адольфавіч", пацюк "Владімір"
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07.06.2021 21:19 Ответить
 
 