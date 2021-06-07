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Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами

В окупованому Криму місцева "влада" готує законопроєкт, який забороняє вивіски іноземними мовами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це заявив глава окупаційного парламенту, так званої "державної ради Криму" Володимир Константинов.

"У нас розглядається питання в Держраді про заборону використання іноземних слів у рекламі на території Республіки Крим, ми зараз працюємо над цим законопроєктом. Зараз, якщо пройдете по вулиці, побачите назви іноземною мовою, без російських аналогів", - зазначив він.

За його словами, використання іноземних слів є "м'якою зброєю", яке впливає на "ставлення молодих людей до рідної мови й культури".

"У наших дітей нав'язливо прищеплюється комплекс неповноцінності. Хочеш бути успішним - говори англійською. Навіщо тобі знати російську, якщо всі будуть писати англійською? Що сталося в Україні. Ми знаємо, що там починалося з цього: потрібно знищити історію, культуру, а далі все само собою станеться. Цьому треба протистояти, і ми будемо над цим працювати", - додав Константинов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Это будет единственный в мире "курорт" без воды, с Вежливыми санкциями и без вывесок на иностранных языках. ДЛБзму нет предела Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 8037
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07.06.2021 15:35
+14
Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 5244
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07.06.2021 15:40
+9
В коротком пламенном заявлении этого профашистского холуя иностранные (нерусские) слова:
1. Реклама
2. Проект
3. Аналог
4. Культура
5. Комплекс
6. История
7. Территория
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07.06.2021 15:51
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Это будет единственный в мире "курорт" без воды, с Вежливыми санкциями и без вывесок на иностранных языках. ДЛБзму нет предела Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 8037
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07.06.2021 15:35 Відповісти
Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 2269
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07.06.2021 15:37 Відповісти
Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами - Цензор.НЕТ 2932
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07.06.2021 16:15 Відповісти
Да ва-а-ще нужнозапретить вывески в Крыму! Надо спросить - подойди к городовому! Он попутно узнает "кто, куда, зачем"... Лепота!
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07.06.2021 17:35 Відповісти
Так як я рузумію в Криму іностранний _ Расійський!
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07.06.2021 19:44 Відповісти
полностью согласен, не нужен лаптям никакой иностранный язык кроме русского изыга
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07.06.2021 15:35 Відповісти
Хмммм... де юре иностранный там как раз руззьге )) Запрещайте !
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07.06.2021 15:38 Відповісти
Невже ж українською мовою не буде ? Та й ще татарську заборонять!
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07.06.2021 15:39 Відповісти
Так і в усій Україні потрібно таке запровадити: тільки державною. А Крим - це Україна! Не виконують - штраф.
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07.06.2021 15:39 Відповісти
Получается фашизм: коренным народам и украинцам запрещают видеть вывески на их родном понятном языке. Надо бы в Украине запретить все вывески на русском.
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07.06.2021 15:39 Відповісти
А мы пришли к тому
Что в некоторых местах сначала на английском потом на украинском
Меня это лично задевает
Пойдите в ес найдите сначала на украинском потом на родном
Думаю фиг найдете
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07.06.2021 15:40 Відповісти
але українці при цьому - фашисти, бо поперед них зайнялися вивісками.
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07.06.2021 15:40 Відповісти
Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 5244
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07.06.2021 15:40 Відповісти
Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами - Цензор.НЕТ 6551"
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07.06.2021 16:56 Відповісти
То есть все вывески будут на матюках - чисто руССкими словами.
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07.06.2021 15:45 Відповісти
В коротком пламенном заявлении этого профашистского холуя иностранные (нерусские) слова:
1. Реклама
2. Проект
3. Аналог
4. Культура
5. Комплекс
6. История
7. Территория
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07.06.2021 15:51 Відповісти
Для этого им будет нужно переписать конституцию оккупированного Крыма. А вот с этим моментом у РФ начнется новый виток санкций (если же конечно Зеленский не начнёт потакать РФ)
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07.06.2021 15:46 Відповісти
хер вони ложили на всіляке там законодавство. Для них - закон шо дишло. Як захочуть - так і вийде.
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07.06.2021 15:56 Відповісти
Если разобраться, рускай изык, как раз и не является языком. Это наречие целиком и полностью состоит из заимствования иностранных слов.
Таким образом на крысме приказали всем молчать))))
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07.06.2021 15:46 Відповісти
Я підтримою заборонити на цензор нет писати москавским наречем , а тільки державною українською і англійською
як міжнародна
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07.06.2021 15:51 Відповісти
дурацкие полумеры...Как насчот запретить иностраніе авто и процессоры?
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07.06.2021 15:53 Відповісти
ще треба викинути всі іноземні слова з вєлікага і магучєга щоб він став набором мєждомєтій, матюков та нечлєнораздєльних звукав
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07.06.2021 21:20 Відповісти
Истинные антифашисты!
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07.06.2021 16:00 Відповісти
Совершенно правильный подход. Где наши "патриоты".
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07.06.2021 16:02 Відповісти
В українському Криму російська мова - іноземна.
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07.06.2021 16:03 Відповісти
Клоун гримасничает в надежде на то, что Хозяин отметит сии старанья
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07.06.2021 16:03 Відповісти
То есть, в Крыму вывески будут только на украинском и татарском?
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07.06.2021 16:11 Відповісти
Обязательно будут, дайте срок!
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07.06.2021 16:27 Відповісти
Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами - Цензор.НЕТ 9190
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07.06.2021 16:41 Відповісти
Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами - Цензор.НЕТ 3379
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07.06.2021 16:45 Відповісти
а мягкий знак зачем?
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07.06.2021 19:36 Відповісти
Та ви що,заборионити в Україні вивіски та назви англійською---та це ж мова хазаїв,як можна на святе покушатись.,
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07.06.2021 16:48 Відповісти
ти загубився в нетрах інтернету?
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07.06.2021 16:57 Відповісти
комплекс неполноценности это вешать свои сруцькие слова на то что сделано заграницей
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07.06.2021 19:31 Відповісти
предлягаю пойти дальше и заменять даже произношение - то есть вместо мак дональдс Утка Дуся
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07.06.2021 19:34 Відповісти
Треба ще позбутися ганебної звички називати тварин іноземними іменами коли є власні.
Пес "Ванька", свиня "Адольфавіч", пацюк "Владімір"
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07.06.2021 21:19 Відповісти
 
 