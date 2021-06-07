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Новости ПроисшествияЗа рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Гаага (282) Нидерланды (1384) суд (24703) Харченко (22) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Гиркин (191) Дубинский Сергей (8) Пулатов (23)

Подозреваемые по делу МН17 проигнорировали заседание суда в Гааге

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Подозреваемые по делу МН17 проигнорировали заседание суда в Гааге

Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу о сбитом над Донбассом "Боинге" Малайзийских авиалиний, не явились на заседание 7 июня.

Об этом судья Хендрик Стейнгаюс заявил на заседании Окружного суда Гааги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко не явились. Они осведомлены об этих слушания. Дела против трех подозреваемых продолжают слушаться в заочном порядке", - отметил Стейнгаюс.

Подозреваемого Олега Пулатова представляет защита - адвокат нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt Сабина тен Дуссхате и адвокат Баудевейн ван Эйк. По словам судьи, в понедельник возобновляются слушания в отношении подозреваемых российского террориста Гиркина (Стрелкова), российского генерала Дубинский (позывной "Хмурый") и Харченко (позывной "Крот"). Слушания были приостановлены 21 мая.

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Также возобновляются слушания относительно Пулатова (позывной "Гюрза"), которые были приостановлены 26 мая. Слушания относительно этих четверых подозреваемых проходят одновременно, однако их дела не объединяли. Стейнгаюс отметил, что 7 июня на суде присутствовали родственники погибших пассажиров рейса MH17 и защита.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.https://censor.net/ru/n3269790

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Ага, ща ***** село на вертолёт и прилетело...
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07.06.2021 16:38
+4
им некада: тушат внутрипуканньій пожар, чтоб не бьіло салюта в честь украинской формьі.
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07.06.2021 17:07
+2
Прикольные формулировки: "... были осведомлены...", "... не явились ..."

Анекдот напоминает
- В групповухе с вашей женой участвовать будете?
- Нет конечно!
- Понял. Вас вычеркиваю.
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07.06.2021 16:40
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))))))))))))))))))

то ли цензор превращается в журнал сатиры, то ли живём в мире дураков....
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07.06.2021 16:34 Ответить
Ага, ща ***** село на вертолёт и прилетело...
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07.06.2021 16:38 Ответить
Прикольные формулировки: "... были осведомлены...", "... не явились ..."

Анекдот напоминает
- В групповухе с вашей женой участвовать будете?
- Нет конечно!
- Понял. Вас вычеркиваю.
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07.06.2021 16:40 Ответить
Это же западная судебная система, там процедура - неотъемлемая часть правосудия. Всё делается по процедуре, и оспорить потом не получится, как это обычно у нас происходит, когда вынесенный приговор отменяется из-за нарушений в судебном производстве.
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07.06.2021 17:47 Ответить
да! нада им сделать визу и привезти туда и шобы другим неповадно было...вот так.
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07.06.2021 16:43 Ответить
На наступне засідання можливо приїде Цемах, якого через Пороха (інших причин немає) Гідрант змушений був віддати кацапам)
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07.06.2021 16:55 Ответить
цемах не стрелял из бука, цемах был условием кацапов на выдачу наших пленніх. цемаха нет в судовом производстве Нидерландов.
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07.06.2021 17:23 Ответить
ВІддали кацапам свідка, тай на тому всьо, в тому числі і обміни(
Цемаха справді кацапи вимагали, бо він для них цінний свідок (інакше чому так наполягали), от і Повія зелена прогнувся, так само віддали беркутівців(
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07.06.2021 23:49 Ответить
Они были заняты, приедут на следующий раз😁😁😁
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07.06.2021 17:03 Ответить
им некада: тушат внутрипуканньій пожар, чтоб не бьіло салюта в честь украинской формьі.
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07.06.2021 17:07 Ответить
Підозрювані у справі МН17 проігнорували засідання суду в Гаазі - Цензор.НЕТ 6569"
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07.06.2021 17:07 Ответить
снимите санкции с сп 2, дайте воду в крым, сделайте Украину федеральной. вот тогда они их сами привезут
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07.06.2021 18:52 Ответить
 
 