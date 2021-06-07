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Новини ПодіїЗа кордоном Російські терористи збили Боїнг
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Гаага (254) Нідерланди (1117) суд (8047) Харченко (21) Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Гіркін (187) Дубинський Сергій (8) Пулатов (21)

Підозрювані у справі МН17 проігнорували засідання суду в Гаазі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Підозрювані у справі МН17 проігнорували засідання суду в Гаазі

Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко,а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі про збитий над Донбасом "Боїнг" Малайзійських авіаліній, не з'явилися на засідання 7 червня.

Про це суддя Гендрік Стейнгаюс заявив на засіданні Окружного суду Гааги, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Підозрювані Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко не з'явилися. Вони знають про ці слухання. Справи проти трьох підозрюваних продовжують слухатися у заочному порядку", - зазначив Стейнгаюс.

Підозрюваного Олега Пулатова представляє захист - адвокат нідерландської юридичної компанії Sjöcrona Van Stigt Сабіна тен Дуссхате і адвокат Баудевейн ван Ейк. За словами судді, у понеділок поновлюються слухання щодо підозрюваних російського терориста Гіркіна (Стрелкова), російського генерала Дубинського (позивний "Хмурий") і Харченка (позивний "Крот"). Слухання були припинені 21 травня.

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Також поновлюються слухання щодо Пулатова (позивний "Гюрза"), які були припинені 26 травня. Слухання щодо цих чотирьох підозрюваних проходять одночасно, проте їхні справи не об'єднували. Стейнгаюс зазначив, що 7 червня на суді були присутні родичі загиблих пасажирів літака рейсу MH17 і захист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед початком суду щодо Боїнгу МН17 біля посольства РФ у Гаазі виставили 298 білих стільців. ФОТО

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
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Топ коментарі
+4
Ага, ща ***** село на вертолёт и прилетело...
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07.06.2021 16:38
+4
им некада: тушат внутрипуканньій пожар, чтоб не бьіло салюта в честь украинской формьі.
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07.06.2021 17:07
+2
Прикольные формулировки: "... были осведомлены...", "... не явились ..."

Анекдот напоминает
- В групповухе с вашей женой участвовать будете?
- Нет конечно!
- Понял. Вас вычеркиваю.
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07.06.2021 16:40
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то ли цензор превращается в журнал сатиры, то ли живём в мире дураков....
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07.06.2021 16:34 Відповісти
Ага, ща ***** село на вертолёт и прилетело...
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07.06.2021 16:38 Відповісти
Прикольные формулировки: "... были осведомлены...", "... не явились ..."

Анекдот напоминает
- В групповухе с вашей женой участвовать будете?
- Нет конечно!
- Понял. Вас вычеркиваю.
показати весь коментар
07.06.2021 16:40 Відповісти
Это же западная судебная система, там процедура - неотъемлемая часть правосудия. Всё делается по процедуре, и оспорить потом не получится, как это обычно у нас происходит, когда вынесенный приговор отменяется из-за нарушений в судебном производстве.
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07.06.2021 17:47 Відповісти
да! нада им сделать визу и привезти туда и шобы другим неповадно было...вот так.
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07.06.2021 16:43 Відповісти
На наступне засідання можливо приїде Цемах, якого через Пороха (інших причин немає) Гідрант змушений був віддати кацапам)
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07.06.2021 16:55 Відповісти
цемах не стрелял из бука, цемах был условием кацапов на выдачу наших пленніх. цемаха нет в судовом производстве Нидерландов.
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07.06.2021 17:23 Відповісти
ВІддали кацапам свідка, тай на тому всьо, в тому числі і обміни(
Цемаха справді кацапи вимагали, бо він для них цінний свідок (інакше чому так наполягали), от і Повія зелена прогнувся, так само віддали беркутівців(
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07.06.2021 23:49 Відповісти
Они были заняты, приедут на следующий раз😁😁😁
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07.06.2021 17:03 Відповісти
им некада: тушат внутрипуканньій пожар, чтоб не бьіло салюта в честь украинской формьі.
показати весь коментар
07.06.2021 17:07 Відповісти
Підозрювані у справі МН17 проігнорували засідання суду в Гаазі - Цензор.НЕТ 6569"
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07.06.2021 17:07 Відповісти
снимите санкции с сп 2, дайте воду в крым, сделайте Украину федеральной. вот тогда они их сами привезут
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07.06.2021 18:52 Відповісти
 
 