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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Денисова (994) Крым (26018) Россия (91316) политзаключенные (1603) крымские татары (2689)

Состояние здоровья украинского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", Абдурахманова существенно ухудшилось, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Состояние здоровья украинского политзаключенного, фигуранта

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о существенном ухудшении здоровья удерживаемого в российском СИЗО крымского татарина Меджита Абдурахманова и просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять соответствующие меры.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского татарина Меджита Абдурахманова, который незаконно содержится в "СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области" и безосновательно обвиняется оккупационными властями в совершении уголовного преступления, а именно участии в организации "Хизб ут-Тахрир", существенно ухудшилось. Как мне стало известно, сейчас Меджит Абдурахманов жалуется на постоянные боли в спине, из-за чего он не может самостоятельно передвигаться. В частности, для присутствия Меджита на очередном судебном заседании ему была проведена местная анестезия. Только после этого, с помощью специального медицинского средства для передвижения, он был доставлен в суд", - отметила Денисова.

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По ее словам, на сегодняшний день администрация СИЗО не предоставляет украинскому гражданину надлежащего обследования и лечения, а обращения в медицинскую часть СИЗО - игнорируются.

"Это является нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН, и расцениваются как пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять безотлагательные меры для восстановления нарушенных прав Меджита Абдурахманова - обеспечить доступ к медицинским услугам, а именно: провести полное обследование в квалифицированном гражданском медицинском учреждении и предоставить ему соответствующий комплекс лечения", - написала Денисова.

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Ну зачем на его ж*пу этот долбаный Хизб ут-Тахрир??? Ну Сказал: не знаю не слышу не вижу...Смысла внем действительно ноль...Стоит ли ради него в жертву приносить жизнь свою и семьи???
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07.06.2021 17:46 Ответить
Павел ГруздьТакие как ты за кусок хлеба продадут и родину и своих родных, таких как ты зовут шкура продажная....
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07.06.2021 17:55 Ответить
В геральдике слаб: а где ты там за свободу своей родины сражаешься?!
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07.06.2021 18:10 Ответить
А в п...са лєвчєнка , який приїхав з паРаші - здоров"я покращується... "нє могу понять" (С).
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07.06.2021 18:00 Ответить
Бедный крымско-татарский народ! Всю свою историю в гонениях и страданиях! И еще рашизм с их дебильной инквизицией на их бедные головы! Хорошо, хоть на Западе партнеры не устают выражать обеспокоенность!!! А ведь это Запад подстрекал Украину не давать отпор оккупантам в Крыму!!! А теперь умыли ручки и обеспокоены...
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07.06.2021 18:03 Ответить
 
 