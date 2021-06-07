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Новости Политика Украины
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ВР (28732) законопроект (3045) олигарх (1016) Стефанчук Руслан (578)

Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук

Закон о борьбе с олигархами направлен, в том числе, и против окружения олигархов, которое обслуживает их в судебной, исполнительной и законодательной власти.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР. 

"Эти отношения должны стать публичными и прозрачными. Так мы сможем избежать позорных заказных решений суда, а также законов, которые называем "хотелками"", - сказал Стефанчук.

По его словам, Рада не будет оттягивать голосование за этот законопроект, "ведь важно, чтобы предложенный механизм санкций изменил реалии украинской политики. Если законопроект одобрят, он начнет работать через полгода после того, как вступит в силу и будет действовать в течение 10 лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах будет вынесен на всеукраинский референдум, если не найдет поддержки в парламенте, - Зеленский

"Далее планируем перейти к следующим шагам, которые уже четко прописаны нами. Это антитрастовое законодательство, это вопрос повышения ответственности за непредставление декларации и т.д.", - отметил первый вице-спикер парламента Украины.
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Топ комментарии
+9
А против шестерки олигарха Шмьігаля и слуги нескольких олигархов Труфальдино-Зели не направлен.
Гибридная борьба с олигархами от гибридньіх "слуг".
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07.06.2021 17:57
+7
А расследование справы по вагнеровцам все оттягивают и оттягивают.
Кстати, как там Чаус?
Уже довели до состояния Протасевича или нет? Когда начнет давать "признательные показания"?
Мы же уже теперь равняемся на Бацьку?
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07.06.2021 18:02
+6
Слышь...свыня...а где там пакет законов про народовладдя о котором ты так громко и звонко верищало в 2019-м???
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07.06.2021 18:00
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Те що ЗЄшоблі вигідно там - «турборежим».
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07.06.2021 17:54 Ответить
А разве у ВР, вообще, есть что оттягивать? Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук - Цензор.НЕТ 560
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07.06.2021 17:56 Ответить
Про "оттягивать" к кандидату натягивальных наук Киве. Кстати, что-то его до сих пор так и не привели в чувство. Даже шашлычки пропустил. А то ведь мог бы рассказать о влиянии подвижных масс воздуха на процесс окисления тлеющей древесины для выделения необходимого количества килокалорий для образования ароматной корочки на сыром замаринованном мясе.
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07.06.2021 18:04 Ответить
А против шестерки олигарха Шмьігаля и слуги нескольких олигархов Труфальдино-Зели не направлен.
Гибридная борьба с олигархами от гибридньіх "слуг".
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07.06.2021 17:57 Ответить
А до цього хотелки то була воля народу.
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07.06.2021 17:57 Ответить
Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук - Цензор.НЕТ 4073
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07.06.2021 17:59 Ответить
Слышь...свыня...а где там пакет законов про народовладдя о котором ты так громко и звонко верищало в 2019-м???
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07.06.2021 18:00 Ответить
Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук - Цензор.НЕТ 9418
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07.06.2021 18:00 Ответить
Тупые зебобики, вам это не поможет. Не петухам решать, кому парить в небе, а кому делить корыто со свиньей
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07.06.2021 18:01 Ответить
Олигархи за правление Зеленского стали богаче в 3 раза, а народ стал в 3 раза беднее за правление Зеленского. Зеленский не борется с олигархами, а работает со своей партией и министрами на обогащение олигархов и в ущерб народу. И олигархи при Зеленском станут еще богаче дальше, а народ станет еще беднее!!! А все, что они делают по борьбе с олигархами - это симуляция перед народом и Западом. По причине и следствии смотрите все - причина нищей нации и обогащения олигархов - это следствие правление Зеленского и его партии и министров - они все работают на олигархов!!!
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07.06.2021 18:02 Ответить
А расследование справы по вагнеровцам все оттягивают и оттягивают.
Кстати, как там Чаус?
Уже довели до состояния Протасевича или нет? Когда начнет давать "признательные показания"?
Мы же уже теперь равняемся на Бацьку?
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07.06.2021 18:02 Ответить
з чАусом, все ......кришка, яку не знають як закрити або викинути десь в зімбабве!!!!! Обісралися.як завжди, а тепер обтікають!!!!!!
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07.06.2021 18:40 Ответить
Узаконить олигархов -главная задача зели и его друзей.
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07.06.2021 18:05 Ответить
Как же этому жирному стефанчуку, всем этим ермакам, шефирам, зеленским и прочим разумковым-арахамиям хочется САМИМ СТАТЬ ПОЛНОЦЕННЫМИ ОЛИГАРХАМИ... У них уже откровенно видны текущие из их ртов вёдра слюней.......
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07.06.2021 18:32 Ответить
Та не буде ні якого закону, що ти там дурку включаєш?????тИ подивись на своє рило, як ти можеш сам проти себе закон приймати???? !!!!! вАс слуг д"яволів гнати треба залізною метлою!!!!! ****,,,,,,И!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2021 18:37 Ответить
Как Слуги будут жить без хозяина? слуга всегда лучше жил чем крепостной или раб...а теперь эта реформа уровняет Слугу с крепостным народом Украины, если олигархов не станет. Нужно глубже глядеть в суть олигархата Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук - Цензор.НЕТ 9160
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07.06.2021 19:10 Ответить
зрозуміло для кого цей закон. ой не дають спокою цукерки рошен
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07.06.2021 19:46 Ответить
 
 