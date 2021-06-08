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Новини Політика України
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ВР (11736) законопроєкт (1781) олігарх (688) Стефанчук Руслан (654)

Рада не відтягуватиме голосування за законопроєкт про олігархів, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не відтягуватиме голосування за законопроєкт про олігархів, - Стефанчук

Закон про боротьбу з олігархами спрямований, зокрема, і проти оточення олігархів, яке обслуговує їх у судовій, виконавчій і законодавчій владі.

Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Ці відносини повинні стати публічними і прозорими. Так ми зможемо уникнути ганебних замовних рішень суду, а також законів, які називаємо "хотілками"", - сказав Стефанчук.

За його словами, Рада не відтягуватиме голосування за цей законопроєкт, "адже важливо, щоб запропонований механізм санкцій змінив реалії української політики. Якщо законопроєкт схвалять, він почне працювати через пів року після того, як набере сили і діятиме впродовж 10 років" .

"Далі плануємо перейти до наступних кроків, які вже чітко прописані нами. Це антитрастове законодавство, це питання підвищення відповідальності за неподання декларації і т.д.", - зазначив перший віцеспікер парламенту України.

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Топ коментарі
+9
А против шестерки олигарха Шмьігаля и слуги нескольких олигархов Труфальдино-Зели не направлен.
Гибридная борьба с олигархами от гибридньіх "слуг".
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07.06.2021 17:57
+7
А расследование справы по вагнеровцам все оттягивают и оттягивают.
Кстати, как там Чаус?
Уже довели до состояния Протасевича или нет? Когда начнет давать "признательные показания"?
Мы же уже теперь равняемся на Бацьку?
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07.06.2021 18:02
+6
Слышь...свыня...а где там пакет законов про народовладдя о котором ты так громко и звонко верищало в 2019-м???
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07.06.2021 18:00
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Те що ЗЄшоблі вигідно там - «турборежим».
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07.06.2021 17:54 Відповісти
А разве у ВР, вообще, есть что оттягивать? Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук - Цензор.НЕТ 560
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07.06.2021 17:56 Відповісти
Про "оттягивать" к кандидату натягивальных наук Киве. Кстати, что-то его до сих пор так и не привели в чувство. Даже шашлычки пропустил. А то ведь мог бы рассказать о влиянии подвижных масс воздуха на процесс окисления тлеющей древесины для выделения необходимого количества килокалорий для образования ароматной корочки на сыром замаринованном мясе.
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07.06.2021 18:04 Відповісти
А против шестерки олигарха Шмьігаля и слуги нескольких олигархов Труфальдино-Зели не направлен.
Гибридная борьба с олигархами от гибридньіх "слуг".
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07.06.2021 17:57 Відповісти
А до цього хотелки то була воля народу.
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07.06.2021 17:57 Відповісти
Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук - Цензор.НЕТ 4073
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07.06.2021 17:59 Відповісти
Слышь...свыня...а где там пакет законов про народовладдя о котором ты так громко и звонко верищало в 2019-м???
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07.06.2021 18:00 Відповісти
Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук - Цензор.НЕТ 9418
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07.06.2021 18:00 Відповісти
Тупые зебобики, вам это не поможет. Не петухам решать, кому парить в небе, а кому делить корыто со свиньей
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07.06.2021 18:01 Відповісти
Олигархи за правление Зеленского стали богаче в 3 раза, а народ стал в 3 раза беднее за правление Зеленского. Зеленский не борется с олигархами, а работает со своей партией и министрами на обогащение олигархов и в ущерб народу. И олигархи при Зеленском станут еще богаче дальше, а народ станет еще беднее!!! А все, что они делают по борьбе с олигархами - это симуляция перед народом и Западом. По причине и следствии смотрите все - причина нищей нации и обогащения олигархов - это следствие правление Зеленского и его партии и министров - они все работают на олигархов!!!
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07.06.2021 18:02 Відповісти
А расследование справы по вагнеровцам все оттягивают и оттягивают.
Кстати, как там Чаус?
Уже довели до состояния Протасевича или нет? Когда начнет давать "признательные показания"?
Мы же уже теперь равняемся на Бацьку?
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07.06.2021 18:02 Відповісти
з чАусом, все ......кришка, яку не знають як закрити або викинути десь в зімбабве!!!!! Обісралися.як завжди, а тепер обтікають!!!!!!
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07.06.2021 18:40 Відповісти
Узаконить олигархов -главная задача зели и его друзей.
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07.06.2021 18:05 Відповісти
Как же этому жирному стефанчуку, всем этим ермакам, шефирам, зеленским и прочим разумковым-арахамиям хочется САМИМ СТАТЬ ПОЛНОЦЕННЫМИ ОЛИГАРХАМИ... У них уже откровенно видны текущие из их ртов вёдра слюней.......
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07.06.2021 18:32 Відповісти
Та не буде ні якого закону, що ти там дурку включаєш?????тИ подивись на своє рило, як ти можеш сам проти себе закон приймати???? !!!!! вАс слуг д"яволів гнати треба залізною метлою!!!!! ****,,,,,,И!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2021 18:37 Відповісти
Как Слуги будут жить без хозяина? слуга всегда лучше жил чем крепостной или раб...а теперь эта реформа уровняет Слугу с крепостным народом Украины, если олигархов не станет. Нужно глубже глядеть в суть олигархата Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук - Цензор.НЕТ 9160
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07.06.2021 19:10 Відповісти
зрозуміло для кого цей закон. ой не дають спокою цукерки рошен
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07.06.2021 19:46 Відповісти
 
 