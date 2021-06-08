Рада не відтягуватиме голосування за законопроєкт про олігархів, - Стефанчук

Закон про боротьбу з олігархами спрямований, зокрема, і проти оточення олігархів, яке обслуговує їх у судовій, виконавчій і законодавчій владі.

Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Ці відносини повинні стати публічними і прозорими. Так ми зможемо уникнути ганебних замовних рішень суду, а також законів, які називаємо "хотілками"", - сказав Стефанчук.

За його словами, Рада не відтягуватиме голосування за цей законопроєкт, "адже важливо, щоб запропонований механізм санкцій змінив реалії української політики. Якщо законопроєкт схвалять, він почне працювати через пів року після того, як набере сили і діятиме впродовж 10 років" .

"Далі плануємо перейти до наступних кроків, які вже чітко прописані нами. Це антитрастове законодавство, це питання підвищення відповідальності за неподання декларації і т.д.", - зазначив перший віцеспікер парламенту України.

Читайте також: Багаті українці можуть позбутися "ознак олігарха" і спокійно працювати, не втручаючись у політику, - Малюська