Зеленский и Байден провели телефонный разговор, - Белый дом

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор накануне встречи американского лидера с президентом РФ Путиным.

Об этом журналистам сообщил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

"Это звонок, который они запланировали перед поездкой президента Байдена в Европу на встречу с президентом Путиным. У них (Байдена и Зеленского. - Ред.) была возможность подробно поговорить обо всех проблемах американо-украинских отношений. И президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет, территориальную целостность и стремления Украины", - сказал Салливан.

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Салливан добавил, что для Байдена важно лично встретиться с Путиным.

"Ничто не заменит взаимодействие лидера с лидером, особенно в сложных отношениях. И с Путиным это особенно так. У него очень индивидуальный стиль принятия решений. И поэтому для президента Байдена так важно сесть с ним лицом к лицу, четко прояснить, где мы находимся, понимать, где он находится, попытаться поправить наши разногласия и определять области, в которых мы можем работать в интересах Америки ради прогресса", - сказал он.

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