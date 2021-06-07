Зеленский и Байден провели телефонный разговор, - Белый дом
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Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор накануне встречи американского лидера с президентом РФ Путиным.
Об этом журналистам сообщил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
"Это звонок, который они запланировали перед поездкой президента Байдена в Европу на встречу с президентом Путиным. У них (Байдена и Зеленского. - Ред.) была возможность подробно поговорить обо всех проблемах американо-украинских отношений. И президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет, территориальную целостность и стремления Украины", - сказал Салливан.
Салливан добавил, что для Байдена важно лично встретиться с Путиным.
"Ничто не заменит взаимодействие лидера с лидером, особенно в сложных отношениях. И с Путиным это особенно так. У него очень индивидуальный стиль принятия решений. И поэтому для президента Байдена так важно сесть с ним лицом к лицу, четко прояснить, где мы находимся, понимать, где он находится, попытаться поправить наши разногласия и определять области, в которых мы можем работать в интересах Америки ради прогресса", - сказал он.
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Була впевненість - Україну скрізь приймуть і поможуть.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
- Що там в Україні (Байден)
- А шо? Шо? Шо..Я Ні шо а Шо і не Шо 42 а шо рочки...А Шо? (Зеленський)
Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», - пише Порошенко у Facebook.
«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід», - вкотре наголошує Петро Порошенко.
«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», - нагадав лідер «Європейської Солідарності».
«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», - резюмує п'ятий Президент.
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Тобто лiдер, а то *****, *****....
Стадин так стадион. Нет стадиона не будет, будет Майдан.