Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім

Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден провели телефонну розмову напередодні зустрічі американського лідера з президентом РФ Путіним.

Про це журналістам повідомив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"Це дзвінок, який вони запланували перед поїздкою президента Байдена в Європу на зустріч із президентом Путіним. У них (Байдена і Зеленського. - Ред.) була можливість детально поговорити про всі проблеми американсько-українських відносин. І президент Байден зміг сказати президенту Зеленському, що він твердо відстоюватиме суверенітет, територіальну цілісність і прагнення України", - сказав Салліван.

Салліван додав, що для Байдена важливо особисто зустрітися з Путіним.

"Ніщо не замінить взаємодію лідера з лідером, особливо у складних відносинах. І з Путіним це особливо так. У нього дуже індивідуальний стиль ухвалення рішень. І тому для президента Байдена так важливо сісти з ним віч-на-віч, чітко прояснити, де ми перебуваємо, розуміти, де він перебуває, спробувати поправити наші розбіжності і визначати області, в яких ми можемо працювати в інтересах Америки заради прогресу", - сказав він.

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