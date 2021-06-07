Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім
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Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден провели телефонну розмову напередодні зустрічі американського лідера з президентом РФ Путіним.
Про це журналістам повідомив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
"Це дзвінок, який вони запланували перед поїздкою президента Байдена в Європу на зустріч із президентом Путіним. У них (Байдена і Зеленського. - Ред.) була можливість детально поговорити про всі проблеми американсько-українських відносин. І президент Байден зміг сказати президенту Зеленському, що він твердо відстоюватиме суверенітет, територіальну цілісність і прагнення України", - сказав Салліван.
Салліван додав, що для Байдена важливо особисто зустрітися з Путіним.
"Ніщо не замінить взаємодію лідера з лідером, особливо у складних відносинах. І з Путіним це особливо так. У нього дуже індивідуальний стиль ухвалення рішень. І тому для президента Байдена так важливо сісти з ним віч-на-віч, чітко прояснити, де ми перебуваємо, розуміти, де він перебуває, спробувати поправити наші розбіжності і визначати області, в яких ми можемо працювати в інтересах Америки заради прогресу", - сказав він.
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Була впевненість - Україну скрізь приймуть і поможуть.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
- Що там в Україні (Байден)
- А шо? Шо? Шо..Я Ні шо а Шо і не Шо 42 а шо рочки...А Шо? (Зеленський)
Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», - пише Порошенко у Facebook.
«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід», - вкотре наголошує Петро Порошенко.
«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», - нагадав лідер «Європейської Солідарності».
«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», - резюмує п'ятий Президент.
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Тобто лiдер, а то *****, *****....
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