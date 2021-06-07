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Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім

Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден провели телефонну розмову напередодні зустрічі американського лідера з президентом РФ Путіним.

Про це журналістам повідомив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"Це дзвінок, який вони запланували перед поїздкою президента Байдена в Європу на зустріч із президентом Путіним. У них (Байдена і Зеленського. - Ред.) була можливість детально поговорити про всі проблеми американсько-українських відносин. І президент Байден зміг сказати президенту Зеленському, що він твердо відстоюватиме суверенітет, територіальну цілісність і прагнення України", - сказав Салліван.

Салліван додав, що для Байдена важливо особисто зустрітися з Путіним.

"Ніщо не замінить взаємодію лідера з лідером, особливо у складних відносинах. І з Путіним це особливо так. У нього дуже індивідуальний стиль ухвалення рішень. І тому для президента Байдена так важливо сісти з ним віч-на-віч, чітко прояснити, де ми перебуваємо, розуміти, де він перебуває, спробувати поправити наші розбіжності і визначати області, в яких ми можемо працювати в інтересах Америки заради прогресу", - сказав він.

Читайте також: В Офісі президента анонсували телефонну розмову Зеленського і Байдена (оновлено)
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Топ коментарі
+40
Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7119
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07.06.2021 20:50
+39
Зеленский и Байден провели телефонный разговор, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5841
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07.06.2021 20:24
+38
- Джо...прошу, пусть эта погремушка тебе сегодня позвонит...
- Даже не знаю... ну только потому что ты просишь...
.Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9739

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07.06.2021 20:45
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кратко и, я думаю, для зеленой босоты доходчиво.
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08.06.2021 01:24 Відповісти
Були ж часи, коли я за зовнішню політику взагалі не хвилювалась.
Була впевненість - Україну скрізь приймуть і поможуть.
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07.06.2021 21:27 Відповісти
Рік тому монобільшість називала непотрібною постанову щодо ПДЧ в НАТО, а тепер в них «крайні» Байден, Меркель і Макрон. Дворічна політика умиротворення Путіна, які сповідував Зеленський, миру Україні не принесла, натомість влада втратила підтримку міжнародних партнерів. Про це під час виступу на з'їзді "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
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07.06.2021 22:05 Відповісти
в нього інша реальність. Він зараз десь разом з реріхом , в нірванні.
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08.06.2021 01:27 Відповісти
Телефонна розмова:
- Що там в Україні (Байден)
- А шо? Шо? Шо..Я Ні шо а Шо і не Шо 42 а шо рочки...А Шо? (Зеленський)
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07.06.2021 22:19 Відповісти
Порошенко привітав телефонну розмову Києва та Вашингтона: "коли йдеться про наші інтереси у світі, ми - одна національна збірна"!
Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», - пише Порошенко у Facebook.
«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід», - вкотре наголошує Петро Порошенко.
«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», - нагадав лідер «Європейської Солідарності».
«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», - резюмує п'ятий Президент.
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07.06.2021 22:22 Відповісти
Все карты зрадоботам спутал
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08.06.2021 07:51 Відповісти
"Ничто не заменит взаимодействие лидера с лидером, особенно в сложных отношениях. И с Путиным это особенно так. Источник: https://censor.net/ru/n3269981
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Тобто лiдер, а то *****, *****....
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08.06.2021 00:51 Відповісти
Дочитал до: "Это звонок, который они запланировали перед поездкой.." БОльше лапши на уши уже не вместилось...
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08.06.2021 02:43 Відповісти
Уже проблемы с США. Вот это Вова, вот это может. Зеленский, почему мы еще не в НАТО?

Стадин так стадион. Нет стадиона не будет, будет Майдан.
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08.06.2021 05:58 Відповісти
Разговор Баидена с Зеленским, полная версия
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08.06.2021 07:40 Відповісти
Зеботва,только полный дгнрт может поддерживать Зелупу.Ты против Украины,если ты за мародеров и ворюгу Зеленского.Значит ты русня.
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08.06.2021 09:03 Відповісти
Политический подросток -президент Зеленский наконец-то канализировал свою инфантильную тягу к пиару и болтовне-пообщался с Байденом.
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08.06.2021 08:20 Відповісти
Ну поговорили и что , на таможне после этого перестанут брать взятки , Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 714 Олигархи начнут работать на благо Украины и заплатят все долги , которые хотят списать , вернут все деньги Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 714 Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9482 Завтра все судьи станут честными и прокуратура будет работать по закону , а не по звонку Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 714 Сейчас Шмендель распиарит эту новость , выставит Зеленского , как величайшего политика современности , а даже Байден к нему звонит и советуется Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3533 . Это все иллюзия , а правда заключается в том , что Русня и дальше будет стремиться к господству в Европе и захвату всей Украины , пользуясь слабостью элит , применяя террор , как и раньше Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3945
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08.06.2021 08:52 Відповісти
Ev Ve , ***** всегда любит таких полезных идиотов , как вы , вы это поймете когда русня постучится в вашу дверь , с предложением отдать квартиру и машину , и попользоваться вашей женой , ну если у вас это все есть Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6035 Ну ,если ничего нет , то действительно , какая разница Зеленський і Байден провели телефонну розмову, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8197
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08.06.2021 08:57 Відповісти
О, байден знову животворящій! Корисні ідіоти глобалістів, шаленіійте від радості! Вистрибуйте з трусів! Дєдушка жо зателефонував вувузєлі! Мабуть сказав: санкцій нєт, но ти тримайся, вован.
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08.06.2021 09:08 Відповісти
всё правильно. хорошо.
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09.06.2021 00:01 Відповісти
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