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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1384) Путин (29871) письмо (214) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

Опубликован полный текст письма родственников жертв катастрофы MH17 Путину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Опубликован полный текст письма родственников жертв катастрофы MH17 Путину

Полная версия письма семей жертв крушения малайзийского боинга президенту РФ Владимиру Путину.

Текст письма опубиковала российская "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Далее текст без изменений:

Ваше Превосходительство,

мы, ближайшие родственники жертв рейса MH17 Малайзийских авиалиний, стоим здесь (перед посольством РФ в Нидерландах - ред.) в преддверии празднования Дня России.

На следующей неделе День России знаменует национальную гордость русского народа за вашу культуру, ваше наследие и достижения. Гордость за свое наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше.

Гордость может иметь место лишь вкупе с правдивостью и ответственностью.

К сожалению, мы все еще здесь, чтобы напомнить вам о сбитом рейсе MH17 в июле 2014 года. Это было массовое убийство 298 невинных, беззащитных гражданских лиц, в том числе 80 детей…

Наши дети. Наши родители, сестры, братья.

Но мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому. Отказ от сотрудничества со следственной группой, созданной Советом Безопасности ООН в июле 2014 года и соблюдения резолюции 2166, которая была единогласно принята. В том числе и в Российской Федерацией.

Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее.

Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины — наследию, которое вы, как президент, должны особенно защищать. В преддверии празднования вашей национальной гордости, Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои "падения". Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет.

Господин Президент, мы признаем, что ситуация очень сложна. Вам было бы легче отклонить наш призыв и выдвинуть собственное обвинение. Но, в конце концов, именно умение справляться со сложностями определяет лидеров.

Мы добиваемся прозрачности и подотчетности, которые необходимы для правосудия в отношении 298 жертв рейса MH17.

Это, господин Президент, совсем не сложно и зависит исключительно от вашего решения.

С уважением, Рабочая группа по поиску истины в деле MH17 и

Семья Бош-Турнье

Семья Де Борст

Семья Калер

Семья Ван Дорн

Семья Фредрикс

Семья Джанеттен

Семья Хорниккс

Семья Ламбрегтс

Семья Ван Луик

Семья Ван дер Меер

Семья Пабеллон

Семья Фефферкорн

Семья Пайненбург

Семья Саймонс

Семья Старревельд

Семья Вагеманс

Семья О'Брайен

Г-жа Нанда Турнье

Г-н Клаудио Вилласа-Ванетта

Семья Андерсон

Семья Мейн

Семья Покок

Семья Суини

Семья Уизерс

Семья Шансман

Гаага, Нидерланды, 6 июня 2021 года

Также читайте: Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Топ комментарии
+40
кому вы это пишите? самому ничтожному и подлючему существу на планете. еще б гитлеру написали епта
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08.06.2021 10:53
+34
Какая гордая нация? Нация рабов, воров и убийц априори не сможет никогда признать своих ошибок.

"Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения", - полная версия письма родственников жертв катастрофы MH17 Путину - Цензор.НЕТ 6465
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08.06.2021 10:56
+30
"Горда нація має вміти приймати свої помилки і падіння", - повна версія листа родичів жертв катастрофи MH17 Путіну - Цензор.НЕТ 8383
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08.06.2021 10:58
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Страница 2 из 2
Кацапам удалось создать крайне искаженное представление о своей нации в Европе. Бесконечным возвеличиванием и восхвалением своих побед, истинную цену которым там до сих пор не знают. В чем величие этой нации? Только в гигантском количестве человеческих жизней, втоптанных в российскую землю ради бредовых идей.
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08.06.2021 12:51 Ответить
З часів Петра першого Московія вклала тріліони доларів у Європу щоб вона визнала ії як цивілізаційну державу, а не як ординську Московію, платить і донині політикам, партіям, чиновникам, вченим, письменикам, жарналістам Європи.
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08.06.2021 18:19 Ответить
Які наївні люди! До сих пір не усвідомлюють, з ким мають справу. У скаженої собаки можна знайти більше розуміння, ніж у Путіна.
Яка може бути гордість, совість у цієї, т.з. нації. Московити століттями живуть у брехні, серед них навіть на елементарну повагу до людської гідності не можна розраховувати.
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08.06.2021 12:55 Ответить
МЕЩАНЕ хотят срубить бабла на смерти УБИТЫХ родичей /не более того/, иначе бы они писали не челобитные москальскому хану, а требывали бы у своих властей ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕГО К УГОЛОВНОЙ ответсвености /как преступника и убийцу/!
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08.06.2021 13:16 Ответить
как одно мешает другому?
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08.06.2021 14:44 Ответить
Опубліковано повний текст листа родичів жертв катастрофи MH17 Путіну - Цензор.НЕТ 5932
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08.06.2021 13:55 Ответить
@ великая нация
@ мы не обвиняем
11 куколдів з 10
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08.06.2021 13:59 Ответить
"Но мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве."
я дальше читать не стал...

"Ваше Превосходительство"... тьфу.. импотенты... вам детей убили, а вы челобитные подаёте...
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08.06.2021 14:17 Ответить
Да... удручающее впечатление.
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08.06.2021 14:27 Ответить
.. пресмыкающиеся... стыдоба
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08.06.2021 20:05 Ответить
Чертей глушить надо, а вы им доказываете что они парнокопытные черти.
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08.06.2021 16:36 Ответить
Писали, бедные, и боялись обидеть... Тьфу!
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08.06.2021 16:39 Ответить
Це все одно як з бомжем розмовляти як з герцогом, ординська Мосоквія окрім сили нічого іншого не розуміє Опубліковано повний текст листа родичів жертв катастрофи MH17 Путіну - Цензор.НЕТ 5348
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08.06.2021 18:20 Ответить
Согласен с комментариями, обращаться к путину как президенту это все равно что общаться с железобетонной стеной.
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08.06.2021 18:28 Ответить
Неужели потакание Гитлеру"Англичане,я привез вам мир!" так ничему сгоревшую до тла Европу и не научило?
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08.06.2021 18:37 Ответить
_А вот интересный вопрос: они это вообще в школе/вузах проходят? Знают про этот эпизод? Знают про Мюнхен? Знают как разгоралась Вторая Всемирная вследствие бездействия и умиротворения гитлера?
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08.06.2021 18:52 Ответить
нет смысла унижаться перед этим трусливым уродом
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08.06.2021 19:04 Ответить
Могут еще Чикатило письмо написать, с тем же успехом...
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09.06.2021 08:42 Ответить
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