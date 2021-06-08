Власти Украины снова могут дать воду в Крым, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Крым при "очень серьезных уступках" со стороны России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию "Телеграф".
Так, на вопрос о том, является ли позиция украинской власти относительно поставки днепровской воды в Крым окончательной или существуют сценарии, при которых возможно пустить воду на полуостров, Арестович ответил: "Нет. Она может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?".
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люську надо гнать ссаными тряпками
Их терпеть во власти уже нельзя.
Объект постепенно разрушается.
Журналист "Радио Свобода" Левко Стек напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htmКак оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек."Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.
И nаhhеrа нам эта часть в нынешнем виде - некуда деньги девать ?
Потом снова перекрыть не получится: поднимется сррач Москва-Берлин-Париж
о "гуманизме" и "толерантности" . . .
БУДЕМО У ЦІЛКОВИТІЙ БЕЗПЕЦІ ...
Тепер Крим анексований.
Пусти воду і назавтра Полтава буде анексована, бо шакал нападає коли жертва
не дає супротив
Дать воду - означает прогнуться, признать навеки статус-кво и забыть про Крым.
Одна з найважливіших - база ЧФ РФ + контроль над Чорним морем.
А ОРДЛО - одні проблеми ... Вугілля в Раші добувають достатньо , і дешевшим способом - карьерним . Усе інше цікаве - уже розграбили та повивозили ...
У Крим Раша ввалила купку бабла - чого будівництво моста тільки варте (і стоїть **** - хоча обясцяли - що рухне ...).
Нам вигідніше кубанських та донських козаків забрати
При чому Донбас повинен грати роль Криму до 2014
НАМ КРИМ ВАЖНІШЕ НІЖ ТВІЙ УГРОБЛЕНИЙ КАЦАПАМИ КУСЕНЬ ДОНБАСУ.
ВСЕ ПОЧАЛОСЬ З КРИМУ, КРИМОМ І ЗАКІНЧИТЬСЯ.
НІЯКОЇ ВОДИ П*ДАР*САМ КРЕМЛЯДСЬКИМ
Залишилось дізнатись ваші розцінки
Какой то диб-л при теле бубочки озвучивает этот вопрос..... Подымается волна..... Начинаются отмазки - типа вы не так поняли.....
Чуть ли не каждый год .... Иногда 2 раза в год....