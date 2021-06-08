Власти Украины снова могут дать воду в Крым, - Арестович

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Крым при "очень серьезных уступках" со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию "Телеграф".

Так, на вопрос о том, является ли позиция украинской власти относительно поставки днепровской воды в Крым окончательной или существуют сценарии, при которых возможно пустить воду на полуостров, Арестович ответил: "Нет. Она может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?".

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