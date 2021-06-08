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Новости Политика Украины
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Крым (26018) Россия (91317) водоснабжение (697) Арестович Алексей (327)

Власти Украины снова могут дать воду в Крым, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власти Украины снова могут дать воду в Крым, - Арестович

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Крым при "очень серьезных уступках" со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию "Телеграф".

Так, на вопрос о том, является ли позиция украинской власти относительно поставки днепровской воды в Крым окончательной или существуют сценарии, при которых возможно пустить воду на полуостров, Арестович ответил: "Нет. Она может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?".

Читайте также: Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+126
Что ты несешь скотина?? Дать воду в Крым это значит признать крым за паРашей...на всегда..
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08.06.2021 11:45
+104
Попробуй понять то, что дальше заголовка. Чисто кацапский сценарий: Донбасс в обмен на Крым.
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08.06.2021 11:49
+87
кто бы сомневался, пустить в крым воду и квартал на гастроли
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08.06.2021 11:44
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Страница 2 из 2
Зачем вообще поднимать такой болезненный и принципиальный для Украины вопрос под любым соусом и с любыми намерениями?
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08.06.2021 15:47 Ответить
а умище,умище-то,куда девать ??
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09.06.2021 09:21 Ответить
Говорили-балакали, сіли та й заплакали. Або сім років влада брехала, або Арестович - йолоп.
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08.06.2021 12:25 Ответить
Складається враження , що у Арестовича і Ко , ні честі, ні совісті!?* Хто дав йому право на такі виступи? Хто за цим стоїть, Кремль, 5 колона, велике бабло? А , що про це думають депутати ВР, ДБР, патріоти ,Меджліс кримськотатарського народу...?А Арестович....?
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09.06.2021 06:00 Ответить
Абдристович перевіряє, якою буде ркакція народу, якщо обміняти даунбас, розбитий, розкрадений і з російськими паспортами на воду в Крим? Попливуть всі за тією водою, тільки на дні.
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08.06.2021 12:26 Ответить
А які? Люсь, озвучте весь список будь-ласка. Путін скаже, що Зеленський молодець і найвеличніший лідер **********. І ви вже й так це су#і готуєте, нащо канал переводити з одного відомства в інше.
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08.06.2021 12:29 Ответить
Твари. Только после освобождения Крыма и ни минутой раньше.
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08.06.2021 12:33 Ответить
Спробуйте тільки ! Зробимо з вами те , що італійці зробили з мусоліні і його колєжанкою !
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08.06.2021 12:34 Ответить
Демілітаризована зона між ДНРЛНР і Україною як в Кореї , з миротворцями ООН - тоді можна подумати. Іншого шляху не бачу.
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08.06.2021 12:36 Ответить
Чебураха драная ,ты совсем охренела и страх потеряла такое предлагать? Трите ,друзья,этого *новенького* рашистского подонка
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08.06.2021 12:44 Ответить
А як бачиш це ти?
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08.06.2021 12:45 Ответить
І я бляха тебе не обзивав
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08.06.2021 12:47 Ответить
та ти кацап тупий! тебе образити - неможливо! ти такий народвся...
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08.06.2021 23:22 Ответить
І те що я написав не значить відмовитися від Донбасу, дибіл ти кончений. Чи ти більше крім образ ні нащо не здатний.
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08.06.2021 12:51 Ответить
Конечно, конечно... Просто новое Приднестровье... А так конечно мы не отказываемся... Тебя послали нах? Вот иди и неоглядывайся)))
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08.06.2021 15:57 Ответить
Просто створення таких утвореннь як ДНР-ЛНР це не нова історія. Таке вже було 1945 корейці с допомогою США майже відвоювали півострів поки в справу не вписалися СРСР і Китай. І почався відступ, формування Північної Кореї . Зачепи їх (ДНРЛНР) хоч якось і тут формальний привід втрутитись Росії ("русских ущемляют"). В Північній Кореї теж свій особливий шлях не "руський мир", а чучхве. От і було створено ДМЗ(демілітаризовану зону) іншого способу просто в той час не знайшли. Чи корейці теж "херові патріоти". От чого я це так написав.
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08.06.2021 13:31 Ответить
Хоть поинтересуйся как КНДР получилась))) Рукожоп))) СССР вписался))))
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08.06.2021 15:58 Ответить
Что у Зеленского-Ермака на уме, у Люси Арестовича на языке. Ви зробили/вибрали ЇХ РАЗОМ!
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08.06.2021 12:42 Ответить
Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 6255 Де вони знаходять цих фокіних?
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08.06.2021 12:42 Ответить
І так Донбас це українська земля, просто наслідки ДНРЛНР(цієї гангрени) - можуть знищити всю Україну.
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08.06.2021 12:43 Ответить
Хочу спросить, а его уже арестовали за измену???
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08.06.2021 12:44 Ответить
зеленая мразота все таки хочет слить Крым рузким.
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08.06.2021 12:44 Ответить
МВФ не дає кредити, а без кредитів бюджету України торба, а з ним і самому Зе, тому Зе актор виконує бажання Коломойщі "взяти у Расії 100 млрд. доларів" і забути про Крим.
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09.06.2021 02:30 Ответить
..мочалкин блюз
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08.06.2021 12:48 Ответить
когда уже этих зеленых предателей привлекут за госизмену??? эта мразота просто издевается над страной, дискредитируя Украину по всем направлениям, от экономики и оборонки до внешней политики...
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08.06.2021 12:50 Ответить
Надеюсь настоящие украинцы не позволят это сделать не смотря ни на какие "серьезные уступки", разве что по выводу всех фойск и чмырьфлота с полуострова и выплату всех репараций.
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08.06.2021 12:52 Ответить
Сдается мне, что зеленые очень мечтают о Ростове...
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08.06.2021 12:55 Ответить
Ні це просто, черговий тест-драйв думки громадськості. Може проканати чи ні, чи ще треба почекати.
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08.06.2021 12:59 Ответить
"Власти Украины снова могут дать воду в Крым" - после чего будут сразу спущены этой водой в унитаз. Арествичем воспользуются вместо ершика для унитаза и тоже отправят следом за "властью".
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08.06.2021 13:01 Ответить
эй.алё...вода в крым-а уступки по донбассу?и забыть про крым?
люську надо гнать ссаными тряпками
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08.06.2021 13:02 Ответить
Арестовича під арешт
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08.06.2021 13:04 Ответить
Вот блин Гей ,в плохом смысле этого слова ,😡
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08.06.2021 13:10 Ответить
ну, типа- пидарок, да ??
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08.06.2021 14:07 Ответить
В слове"типа" первая, третья и четвертая буквы лишние)))
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08.06.2021 16:02 Ответить
Зелёные слуги опять прощупывают нас с вами на предмет- лечь под кремлёвскую крысу....Будем молчать - всё произойдёт очень быстро, станем продолжением мокшанских болот...
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08.06.2021 13:11 Ответить
Арестович-агент кремля.
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08.06.2021 13:11 Ответить
От ты Карамелька и будешь носить на себе воду в Крым Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 9025иначе никак дурачок ...
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08.06.2021 13:32 Ответить
Эту банду пора сносить.
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08.06.2021 13:34 Ответить
Читайте между строк что это мнение нашего недопрезидента Зеленского, обменять поставку воды в Крым на Донбасс!!!!
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08.06.2021 13:35 Ответить
Росія ніколи на це не піде. Зникне проблема Донбасу всі згадають зразу ж за Крим. А так Росії вигідно створюємо кипіш на Донбасі і їх не сильно достають з Кримом.
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08.06.2021 13:40 Ответить
Вот твари зелёные! Они таки продавливают эту тему на счёт воды в Крым уже 2 года.
Их терпеть во власти уже нельзя.
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08.06.2021 13:44 Ответить
И ни одного зелебобика! Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 5023 Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 5023 Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 5023
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08.06.2021 14:02 Ответить
Арестович українською мовою буде - Арештович.
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08.06.2021 14:15 Ответить
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Український Крим, і дещо поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудут про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди вічно. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудут швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона все одно вже залишиться на все життя.-
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08.06.2021 14:22 Ответить
Арестович --не придурак,він просто тупа МЕРЗОТА.
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08.06.2021 14:22 Ответить
воду в Крым закрыли за оккупацию Крыма чтобы прямо не снабжать армию оккупантов. при чем тут лугандон и домбабва? и какие вообще договоренности оккупанты когда-либо соблюдали, там целый список есть, зачем еще столько же?
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08.06.2021 14:25 Ответить
В принципе предсказуемо что этого мудака туда и поставили с этой целью. ему терять нечего. На него все гавно списать не грех и ему пох. Кравчук правда не захочет. Но он перед этим предусмотрительно выйдет из делегации. Думаю это и будет главным маркером этой сделки.
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08.06.2021 14:35 Ответить
Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 2647
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08.06.2021 14:36 Ответить
Ну разве что если они хотят резиденцию в ростове
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08.06.2021 14:43 Ответить
Давненько ці потвори про воду в Крим не заїкалися...
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08.06.2021 14:49 Ответить
дадуль воду і попливуть по воді
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08.06.2021 15:43 Ответить
Звідкіля взагалі взявся цей чмошник?
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08.06.2021 16:18 Ответить
Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1310
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08.06.2021 17:25 Ответить
Перекрытый канал в Крым показали на фото: дамба может не выдержать напор воды.

Объект постепенно разрушается. Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 4159

Журналист "Радио Свобода" Левко Стек напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htmКак оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек."Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1760
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08.06.2021 17:58 Ответить
Пустим воду, вернем часть Донбасса, закроем границы, а потом снова перекроем воду в окупированый Крым.
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08.06.2021 22:01 Ответить
Каким это макаром мы "вернём часть Донбасса", кто эту часть нам собирается уступать ?
И nаhhеrа нам эта часть в нынешнем виде - некуда деньги девать ?
Потом снова перекрыть не получится: поднимется сррач Москва-Берлин-Париж
о "гуманизме" и "толерантности" . . .
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09.06.2021 02:20 Ответить
МИ ТАКЕ ВЖЕ ЧУЛИ КОЛИ ЗДАВАЛИ КАЦАПАМ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ -

БУДЕМО У ЦІЛКОВИТІЙ БЕЗПЕЦІ ... Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 5818
Тепер Крим анексований.

Пусти воду і назавтра Полтава буде анексована, бо шакал нападає коли жертва
не дає супротив Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 8235
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09.06.2021 02:27 Ответить
Гнилая позиция. Они оккупанты в кремле с самого начала так видели: "Мы зажмём вас на Донбассе, а чтобы отпустили - признаете Крым российским и заткнётесь".

Дать воду - означает прогнуться, признать навеки статус-кво и забыть про Крым.
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08.06.2021 22:14 Ответить
Факт - Крим РФ -цікавий по багатьох причинах !
Одна з найважливіших - база ЧФ РФ + контроль над Чорним морем.
А ОРДЛО - одні проблеми ... Вугілля в Раші добувають достатньо , і дешевшим способом - карьерним . Усе інше цікаве - уже розграбили та повивозили ...
У Крим Раша ввалила купку бабла - чого будівництво моста тільки варте (і стоїть **** - хоча обясцяли - що рухне ...).
Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 8752Нам вигідніше кубанських та донських козаків забрати Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 9856
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09.06.2021 03:55 Ответить
100%
При чому Донбас повинен грати роль Криму до 2014
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09.06.2021 05:03 Ответить
Ганьба навіть читати таке. Рупор провокаційний.
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08.06.2021 22:34 Ответить
воду в Крим ... надо дать! но не больше чем 0,5. (литра) Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1909
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09.06.2021 01:08 Ответить
Только при условии, что єто будут воді канализационніе. Чістая природа - мокшам грех жаловатся! )
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09.06.2021 01:22 Ответить
Навіть те буде багато ...
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09.06.2021 02:20 Ответить
ДУРАЧОК, НА ЩО НАМ ТЕ ОРДЛО - ОРДЛО ЦЕ ПРИПЯТЬ НОМЕР 2,

НАМ КРИМ ВАЖНІШЕ НІЖ ТВІЙ УГРОБЛЕНИЙ КАЦАПАМИ КУСЕНЬ ДОНБАСУ.
ВСЕ ПОЧАЛОСЬ З КРИМУ, КРИМОМ І ЗАКІНЧИТЬСЯ.

НІЯКОЇ ВОДИ П*ДАР*САМ КРЕМЛЯДСЬКИМ Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 3172
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09.06.2021 02:20 Ответить
Десь так

Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 816
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09.06.2021 02:22 Ответить
дебил. пля
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09.06.2021 02:44 Ответить
Те що ви шльондри (в поганому сенсі) всі вже зрозуміли.
Залишилось дізнатись ваші розцінки
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09.06.2021 04:57 Ответить
Гнида.
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09.06.2021 08:20 Ответить
Вы не сечете фишку. Все просто. Мы даем воду в крым, ***** выводит войска с домбаса. Мы берем границу на замок. Далее перекрываем воду в крым. профит Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1368 Разве нельзя надурить ***** и кинуть его как лоха таким образом? Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 8743
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09.06.2021 08:44 Ответить
У тебя логика ЛОХА
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09.06.2021 08:46 Ответить
А в чём плох мой сценарий? мы ж в любой момент можем обратно воду перекрыть Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1671
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09.06.2021 08:49 Ответить
РФ в любой момент может качать Домбабве...
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09.06.2021 09:00 Ответить
..."мы берём границу на замок" - каким образом ?
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09.06.2021 10:47 Ответить
По сути это очередная попытка через этого обдолбыша договориться с паРашей за воду.
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09.06.2021 11:13 Ответить
Что то подозрительно часто подымается этот вопрос.....
Какой то диб-л при теле бубочки озвучивает этот вопрос..... Подымается волна..... Начинаются отмазки - типа вы не так поняли.....
Чуть ли не каждый год .... Иногда 2 раза в год....
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09.06.2021 13:03 Ответить
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