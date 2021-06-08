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Новини Політика України
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Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в окупований Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Так, на запитання про те, чи є позиція української влади щодо поставки дніпровської води в Крим остаточною і чи існують сценарії, за яких можливо пустити воду на півострів, Арестович відповів: "Ні. Вона може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти впевнені, що у Севастополі до кінця року не буде проблем з водою

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+126
Что ты несешь скотина?? Дать воду в Крым это значит признать крым за паРашей...на всегда..
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08.06.2021 11:45
+104
Попробуй понять то, что дальше заголовка. Чисто кацапский сценарий: Донбасс в обмен на Крым.
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08.06.2021 11:49
+87
кто бы сомневался, пустить в крым воду и квартал на гастроли
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08.06.2021 11:44
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Зачем вообще поднимать такой болезненный и принципиальный для Украины вопрос под любым соусом и с любыми намерениями?
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08.06.2021 15:47 Відповісти
а умище,умище-то,куда девать ??
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09.06.2021 09:21 Відповісти
Говорили-балакали, сіли та й заплакали. Або сім років влада брехала, або Арестович - йолоп.
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08.06.2021 12:25 Відповісти
Складається враження , що у Арестовича і Ко , ні честі, ні совісті!?* Хто дав йому право на такі виступи? Хто за цим стоїть, Кремль, 5 колона, велике бабло? А , що про це думають депутати ВР, ДБР, патріоти ,Меджліс кримськотатарського народу...?А Арестович....?
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09.06.2021 06:00 Відповісти
Абдристович перевіряє, якою буде ркакція народу, якщо обміняти даунбас, розбитий, розкрадений і з російськими паспортами на воду в Крим? Попливуть всі за тією водою, тільки на дні.
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08.06.2021 12:26 Відповісти
А які? Люсь, озвучте весь список будь-ласка. Путін скаже, що Зеленський молодець і найвеличніший лідер **********. І ви вже й так це су#і готуєте, нащо канал переводити з одного відомства в інше.
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08.06.2021 12:29 Відповісти
Твари. Только после освобождения Крыма и ни минутой раньше.
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08.06.2021 12:33 Відповісти
Спробуйте тільки ! Зробимо з вами те , що італійці зробили з мусоліні і його колєжанкою !
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08.06.2021 12:34 Відповісти
Демілітаризована зона між ДНРЛНР і Україною як в Кореї , з миротворцями ООН - тоді можна подумати. Іншого шляху не бачу.
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08.06.2021 12:36 Відповісти
Чебураха драная ,ты совсем охренела и страх потеряла такое предлагать? Трите ,друзья,этого *новенького* рашистского подонка
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08.06.2021 12:44 Відповісти
А як бачиш це ти?
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08.06.2021 12:45 Відповісти
І я бляха тебе не обзивав
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08.06.2021 12:47 Відповісти
та ти кацап тупий! тебе образити - неможливо! ти такий народвся...
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08.06.2021 23:22 Відповісти
І те що я написав не значить відмовитися від Донбасу, дибіл ти кончений. Чи ти більше крім образ ні нащо не здатний.
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08.06.2021 12:51 Відповісти
Конечно, конечно... Просто новое Приднестровье... А так конечно мы не отказываемся... Тебя послали нах? Вот иди и неоглядывайся)))
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08.06.2021 15:57 Відповісти
Просто створення таких утвореннь як ДНР-ЛНР це не нова історія. Таке вже було 1945 корейці с допомогою США майже відвоювали півострів поки в справу не вписалися СРСР і Китай. І почався відступ, формування Північної Кореї . Зачепи їх (ДНРЛНР) хоч якось і тут формальний привід втрутитись Росії ("русских ущемляют"). В Північній Кореї теж свій особливий шлях не "руський мир", а чучхве. От і було створено ДМЗ(демілітаризовану зону) іншого способу просто в той час не знайшли. Чи корейці теж "херові патріоти". От чого я це так написав.
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08.06.2021 13:31 Відповісти
Хоть поинтересуйся как КНДР получилась))) Рукожоп))) СССР вписался))))
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08.06.2021 15:58 Відповісти
Что у Зеленского-Ермака на уме, у Люси Арестовича на языке. Ви зробили/вибрали ЇХ РАЗОМ!
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08.06.2021 12:42 Відповісти
Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 6255 Де вони знаходять цих фокіних?
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08.06.2021 12:42 Відповісти
І так Донбас це українська земля, просто наслідки ДНРЛНР(цієї гангрени) - можуть знищити всю Україну.
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08.06.2021 12:43 Відповісти
Хочу спросить, а его уже арестовали за измену???
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08.06.2021 12:44 Відповісти
зеленая мразота все таки хочет слить Крым рузким.
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08.06.2021 12:44 Відповісти
МВФ не дає кредити, а без кредитів бюджету України торба, а з ним і самому Зе, тому Зе актор виконує бажання Коломойщі "взяти у Расії 100 млрд. доларів" і забути про Крим.
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09.06.2021 02:30 Відповісти
..мочалкин блюз
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08.06.2021 12:48 Відповісти
когда уже этих зеленых предателей привлекут за госизмену??? эта мразота просто издевается над страной, дискредитируя Украину по всем направлениям, от экономики и оборонки до внешней политики...
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08.06.2021 12:50 Відповісти
Надеюсь настоящие украинцы не позволят это сделать не смотря ни на какие "серьезные уступки", разве что по выводу всех фойск и чмырьфлота с полуострова и выплату всех репараций.
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08.06.2021 12:52 Відповісти
Сдается мне, что зеленые очень мечтают о Ростове...
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08.06.2021 12:55 Відповісти
Ні це просто, черговий тест-драйв думки громадськості. Може проканати чи ні, чи ще треба почекати.
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08.06.2021 12:59 Відповісти
"Власти Украины снова могут дать воду в Крым" - после чего будут сразу спущены этой водой в унитаз. Арествичем воспользуются вместо ершика для унитаза и тоже отправят следом за "властью".
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08.06.2021 13:01 Відповісти
эй.алё...вода в крым-а уступки по донбассу?и забыть про крым?
люську надо гнать ссаными тряпками
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08.06.2021 13:02 Відповісти
Арестовича під арешт
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08.06.2021 13:04 Відповісти
Вот блин Гей ,в плохом смысле этого слова ,😡
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08.06.2021 13:10 Відповісти
ну, типа- пидарок, да ??
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08.06.2021 14:07 Відповісти
В слове"типа" первая, третья и четвертая буквы лишние)))
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08.06.2021 16:02 Відповісти
Зелёные слуги опять прощупывают нас с вами на предмет- лечь под кремлёвскую крысу....Будем молчать - всё произойдёт очень быстро, станем продолжением мокшанских болот...
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08.06.2021 13:11 Відповісти
Арестович-агент кремля.
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08.06.2021 13:11 Відповісти
От ты Карамелька и будешь носить на себе воду в Крым Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 9025иначе никак дурачок ...
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08.06.2021 13:32 Відповісти
Эту банду пора сносить.
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08.06.2021 13:34 Відповісти
Читайте между строк что это мнение нашего недопрезидента Зеленского, обменять поставку воды в Крым на Донбасс!!!!
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08.06.2021 13:35 Відповісти
Росія ніколи на це не піде. Зникне проблема Донбасу всі згадають зразу ж за Крим. А так Росії вигідно створюємо кипіш на Донбасі і їх не сильно достають з Кримом.
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08.06.2021 13:40 Відповісти
Вот твари зелёные! Они таки продавливают эту тему на счёт воды в Крым уже 2 года.
Их терпеть во власти уже нельзя.
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08.06.2021 13:44 Відповісти
И ни одного зелебобика! Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 5023 Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 5023 Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 5023
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08.06.2021 14:02 Відповісти
Арестович українською мовою буде - Арештович.
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08.06.2021 14:15 Відповісти
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Український Крим, і дещо поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудут про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди вічно. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудут швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона все одно вже залишиться на все життя.-
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08.06.2021 14:22 Відповісти
Арестович --не придурак,він просто тупа МЕРЗОТА.
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08.06.2021 14:22 Відповісти
воду в Крым закрыли за оккупацию Крыма чтобы прямо не снабжать армию оккупантов. при чем тут лугандон и домбабва? и какие вообще договоренности оккупанты когда-либо соблюдали, там целый список есть, зачем еще столько же?
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08.06.2021 14:25 Відповісти
В принципе предсказуемо что этого мудака туда и поставили с этой целью. ему терять нечего. На него все гавно списать не грех и ему пох. Кравчук правда не захочет. Но он перед этим предусмотрительно выйдет из делегации. Думаю это и будет главным маркером этой сделки.
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08.06.2021 14:35 Відповісти
Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 2647
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08.06.2021 14:36 Відповісти
Ну разве что если они хотят резиденцию в ростове
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08.06.2021 14:43 Відповісти
Давненько ці потвори про воду в Крим не заїкалися...
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08.06.2021 14:49 Відповісти
дадуль воду і попливуть по воді
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08.06.2021 15:43 Відповісти
Звідкіля взагалі взявся цей чмошник?
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08.06.2021 16:18 Відповісти
Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1310
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08.06.2021 17:25 Відповісти
Перекрытый канал в Крым показали на фото: дамба может не выдержать напор воды.

Объект постепенно разрушается. Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 4159

Журналист "Радио Свобода" Левко Стек напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htmКак оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек."Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1760
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08.06.2021 17:58 Відповісти
Пустим воду, вернем часть Донбасса, закроем границы, а потом снова перекроем воду в окупированый Крым.
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08.06.2021 22:01 Відповісти
Каким это макаром мы "вернём часть Донбасса", кто эту часть нам собирается уступать ?
И nаhhеrа нам эта часть в нынешнем виде - некуда деньги девать ?
Потом снова перекрыть не получится: поднимется сррач Москва-Берлин-Париж
о "гуманизме" и "толерантности" . . .
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09.06.2021 02:20 Відповісти
МИ ТАКЕ ВЖЕ ЧУЛИ КОЛИ ЗДАВАЛИ КАЦАПАМ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ -

БУДЕМО У ЦІЛКОВИТІЙ БЕЗПЕЦІ ... Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 5818
Тепер Крим анексований.

Пусти воду і назавтра Полтава буде анексована, бо шакал нападає коли жертва
не дає супротив Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 8235
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09.06.2021 02:27 Відповісти
Гнилая позиция. Они оккупанты в кремле с самого начала так видели: "Мы зажмём вас на Донбассе, а чтобы отпустили - признаете Крым российским и заткнётесь".

Дать воду - означает прогнуться, признать навеки статус-кво и забыть про Крым.
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08.06.2021 22:14 Відповісти
Факт - Крим РФ -цікавий по багатьох причинах !
Одна з найважливіших - база ЧФ РФ + контроль над Чорним морем.
А ОРДЛО - одні проблеми ... Вугілля в Раші добувають достатньо , і дешевшим способом - карьерним . Усе інше цікаве - уже розграбили та повивозили ...
У Крим Раша ввалила купку бабла - чого будівництво моста тільки варте (і стоїть **** - хоча обясцяли - що рухне ...).
Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 8752Нам вигідніше кубанських та донських козаків забрати Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 9856
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09.06.2021 03:55 Відповісти
100%
При чому Донбас повинен грати роль Криму до 2014
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09.06.2021 05:03 Відповісти
Ганьба навіть читати таке. Рупор провокаційний.
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08.06.2021 22:34 Відповісти
воду в Крим ... надо дать! но не больше чем 0,5. (литра) Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1909
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09.06.2021 01:08 Відповісти
Только при условии, что єто будут воді канализационніе. Чістая природа - мокшам грех жаловатся! )
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09.06.2021 01:22 Відповісти
Навіть те буде багато ...
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09.06.2021 02:20 Відповісти
ДУРАЧОК, НА ЩО НАМ ТЕ ОРДЛО - ОРДЛО ЦЕ ПРИПЯТЬ НОМЕР 2,

НАМ КРИМ ВАЖНІШЕ НІЖ ТВІЙ УГРОБЛЕНИЙ КАЦАПАМИ КУСЕНЬ ДОНБАСУ.
ВСЕ ПОЧАЛОСЬ З КРИМУ, КРИМОМ І ЗАКІНЧИТЬСЯ.

НІЯКОЇ ВОДИ П*ДАР*САМ КРЕМЛЯДСЬКИМ Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 3172
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09.06.2021 02:20 Відповісти
Десь так

Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 816
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09.06.2021 02:22 Відповісти
дебил. пля
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09.06.2021 02:44 Відповісти
Те що ви шльондри (в поганому сенсі) всі вже зрозуміли.
Залишилось дізнатись ваші розцінки
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09.06.2021 04:57 Відповісти
Гнида.
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09.06.2021 08:20 Відповісти
Вы не сечете фишку. Все просто. Мы даем воду в крым, ***** выводит войска с домбаса. Мы берем границу на замок. Далее перекрываем воду в крым. профит Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1368 Разве нельзя надурить ***** и кинуть его как лоха таким образом? Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 8743
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09.06.2021 08:44 Відповісти
У тебя логика ЛОХА
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09.06.2021 08:46 Відповісти
А в чём плох мой сценарий? мы ж в любой момент можем обратно воду перекрыть Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович - Цензор.НЕТ 1671
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09.06.2021 08:49 Відповісти
РФ в любой момент может качать Домбабве...
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09.06.2021 09:00 Відповісти
..."мы берём границу на замок" - каким образом ?
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09.06.2021 10:47 Відповісти
По сути это очередная попытка через этого обдолбыша договориться с паРашей за воду.
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09.06.2021 11:13 Відповісти
Что то подозрительно часто подымается этот вопрос.....
Какой то диб-л при теле бубочки озвучивает этот вопрос..... Подымается волна..... Начинаются отмазки - типа вы не так поняли.....
Чуть ли не каждый год .... Иногда 2 раза в год....
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09.06.2021 13:03 Відповісти
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