Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович
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Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в окупований Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Телеграф".
Так, на запитання про те, чи є позиція української влади щодо поставки дніпровської води в Крим остаточною і чи існують сценарії, за яких можливо пустити воду на півострів, Арестович відповів: "Ні. Вона може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?".
Будь ласка, зачекайте...
люську надо гнать ссаными тряпками
Их терпеть во власти уже нельзя.
Объект постепенно разрушается.
Журналист "Радио Свобода" Левко Стек напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htmКак оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек."Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.
И nаhhеrа нам эта часть в нынешнем виде - некуда деньги девать ?
Потом снова перекрыть не получится: поднимется сррач Москва-Берлин-Париж
о "гуманизме" и "толерантности" . . .
БУДЕМО У ЦІЛКОВИТІЙ БЕЗПЕЦІ ...
Тепер Крим анексований.
Пусти воду і назавтра Полтава буде анексована, бо шакал нападає коли жертва
не дає супротив
Дать воду - означает прогнуться, признать навеки статус-кво и забыть про Крым.
Одна з найважливіших - база ЧФ РФ + контроль над Чорним морем.
А ОРДЛО - одні проблеми ... Вугілля в Раші добувають достатньо , і дешевшим способом - карьерним . Усе інше цікаве - уже розграбили та повивозили ...
У Крим Раша ввалила купку бабла - чого будівництво моста тільки варте (і стоїть **** - хоча обясцяли - що рухне ...).
Нам вигідніше кубанських та донських козаків забрати
При чому Донбас повинен грати роль Криму до 2014
НАМ КРИМ ВАЖНІШЕ НІЖ ТВІЙ УГРОБЛЕНИЙ КАЦАПАМИ КУСЕНЬ ДОНБАСУ.
ВСЕ ПОЧАЛОСЬ З КРИМУ, КРИМОМ І ЗАКІНЧИТЬСЯ.
НІЯКОЇ ВОДИ П*ДАР*САМ КРЕМЛЯДСЬКИМ
Залишилось дізнатись ваші розцінки
Какой то диб-л при теле бубочки озвучивает этот вопрос..... Подымается волна..... Начинаются отмазки - типа вы не так поняли.....
Чуть ли не каждый год .... Иногда 2 раза в год....