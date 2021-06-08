Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса страны заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Есть ряд принципиальных вопросов, которые мы должны сегодня обсудить (может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего). Прежде всего, хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - отметил белорусский диктатор Лукашенко.
При этом он отметил, что военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси. По его словам, оборонный сектор - это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями.
"Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие", - добавил он.
Лукашенко также уверяет, что санкционная политика со стороны Запада якобы не повлияет на работу военно-промышленного комплекса Беларуси.
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гендальф серыйагрофюрер! а теперь я - тор, бог грома!!1