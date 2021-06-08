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Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса страны заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Есть ряд принципиальных вопросов, которые мы должны сегодня обсудить (может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего). Прежде всего, хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - отметил белорусский диктатор Лукашенко.

При этом он отметил, что военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси. По его словам, оборонный сектор - это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями.

"Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие", - добавил он.

Лукашенко также уверяет, что санкционная политика со стороны Запада якобы не повлияет на работу военно-промышленного комплекса Беларуси. 

Читайте также: РФ поставит в Беларусь современное вооружение. В случае военного конфликта российские подразделения и войска будут переброшены за сутки, - Лукашенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Очередные бредни ополоумевшего бульбенфюрера.
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08.06.2021 13:20
+7
Бульбенфюрер даёт обещания о присоединении депутату от Единой рассеи:
Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего - Цензор.НЕТ 7764
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08.06.2021 13:32
+6


ИА Панорама. Моя любимая.

ИА «Панорама»@ia_panorama

Лукашенко пообещал бороться с Европой до последнего рубля из бюджета России «Они не понимают, куда ввязались с этими санкциями. Хорошо, нанесли нам ущерб на миллиард, так я в Москву позвоню и возьму два миллиарда. Я так хоть каждый день могу», - сказал он
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08.06.2021 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Очередные бредни ополоумевшего бульбенфюрера.
показать весь комментарий
08.06.2021 13:20 Ответить
Бульбенфюрер даёт обещания о присоединении депутату от Единой рассеи:
Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего - Цензор.НЕТ 7764
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08.06.2021 13:32 Ответить
два усатых долбо.ба
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08.06.2021 15:29 Ответить
Главное оружие "силовых структур" - резиновая дубинка, которую они "продвигают"
в задницу демонстранта.
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08.06.2021 13:20 Ответить


ИА Панорама. Моя любимая.

ИА «Панорама»@ia_panorama

Лукашенко пообещал бороться с Европой до последнего рубля из бюджета России «Они не понимают, куда ввязались с этими санкциями. Хорошо, нанесли нам ущерб на миллиард, так я в Москву позвоню и возьму два миллиарда. Я так хоть каждый день могу», - сказал он
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08.06.2021 13:22 Ответить
Бульбанфюрер начинает готовить своих граждан к сливанию Беларуси в кацапские клещи. Закупать вместе с экипажами и командованием будет.
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08.06.2021 13:22 Ответить
в нынешних реалиях для бульбоармии самое актуальное оружие это дубинки и водометы .
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08.06.2021 13:23 Ответить
Дык, он и ратует за новые техгологии у силовиков.
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08.06.2021 13:26 Ответить
Лука не переживай! Як тільки станете БФО - кацапи вам напхають техніки більше ніж влізе Заморитесь "відпльовуваться"!!!
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08.06.2021 13:24 Ответить
С кем он собрался воевать?😁😁😁😁😁😁😁😁
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08.06.2021 13:29 Ответить
Ядерна зброя?
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08.06.2021 13:35 Ответить
Новые технологии, чтобы защищать старые скрепы... Я из деревни - Ксения Дегелько
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08.06.2021 13:37 Ответить
Як яна спявае! Да дрыжыкаў!
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08.06.2021 13:41 Ответить
зачем кидать сюда такое? чудом глаза не вытекли, а кому-то может и не повезти, после просмотра ЭТОГО.
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08.06.2021 13:55 Ответить
это раньше я был гендальф серый агрофюрер! а теперь я - тор, бог грома!!1
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08.06.2021 13:41 Ответить
Союзмультфильф уже на низком старте Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего - Цензор.НЕТ 1394
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08.06.2021 13:44 Ответить
Кругом враги , надо усиливать охрану сумасшедшего председателя беларусского колхоза.
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08.06.2021 13:52 Ответить
А беларусские партизаны будут пользоваться морально устаревшими Ф-1.
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08.06.2021 13:54 Ответить
завжди був мразью.
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08.06.2021 13:59 Ответить
Оно?
Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 7984 Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 7984Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 9122Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 9122Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 9122Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 9122Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 317
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08.06.2021 14:01 Ответить
Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 3622 Бульбоход космічний. Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 6629
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08.06.2021 14:22 Ответить
Серьезная машина... коня заменяет...
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08.06.2021 15:07 Ответить
Хммм...А мне понравился агрегат, очень даже. Надо такой смайстрячить.
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08.06.2021 16:37 Ответить
Иначе поляки с литовцами нагрянут... И завоюют Беларусь... вставай страна огромная, вставай на смертный бой...
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08.06.2021 14:27 Ответить
Вот мне не интересно что Лукашенко сказал: Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие. Я бы с удовольствием прочитал: Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие, - сказал президент Украины Зеленский, подписывая увеличенный государственный оборонный заказ с приоритетным финансированием НИОКР, авиа и ракетостроения, машиностроения, радиоэлектроники.
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08.06.2021 14:42 Ответить
луковый колхозник выклянчил бабла в пуйла... теперь на то бабло купит вооружений в того же пуйла... и будет давить собственный народ...
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08.06.2021 15:09 Ответить
А бульбаші сидять собі тихенько і радіють,що день прожили,і в дурку або тюрягу не потрапили... Та і чорт з вами,сидіть собі і далі...
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08.06.2021 16:09 Ответить
Это похоже на Минские соглашения. С начала "ползучая оккупация", а потом вооружение оккупированных. Теперь всё, ваш уровень вооружения копья луки и стрелы. При этом этим "вооружением вооружат первую шеренгу", вторые будут подбирать вооружение после гибели первых.
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08.06.2021 17:00 Ответить
 
 