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Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прийняв з доповіддю про підсумки роботи та перспективи розвитку військово-промислового комплексу країни заступника прем'єр-міністра Юрія Назарова і голову Держкомвоєнпрому Дмитра Пантуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Є низка принципових питань, які ми повинні сьогодні обговорити (може, навіть негласно поки, хоча, загалом, приховувати нічого). Перш за все, хочу сказати про значення ВПК для Білорусі. В силу обставин, що склалися (а вони завжди були у нас непростими, ви це прекрасно знаєте) дуже гостро стоїть питання забезпечення наших Збройних Сил (не тільки армії) сучасним озброєнням. Саме тими видами озброєння, які потрібні для силових структур", - зазначив білоруський диктатор Лукашенко.

При цьому він зауважив, що військово-промисловий комплекс робить пристойний внесок в економіку Білорусі. За його словами, оборонний сектор - це найбільш високотехнологічні виробництва, які можна порівняти тільки з космічними та атомними технологіями.

"Без просунутих технологій неможливо створити сучасну зброю", - додав він.

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Лукашенко також запевняє, що санкційна політика з боку Заходу нібито не вплине на роботу військово-промислового комплексу Білорусі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Очередные бредни ополоумевшего бульбенфюрера.
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08.06.2021 13:20
+7
Бульбенфюрер даёт обещания о присоединении депутату от Единой рассеи:
Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего - Цензор.НЕТ 7764
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08.06.2021 13:32
+6


ИА Панорама. Моя любимая.

ИА «Панорама»@ia_panorama

Лукашенко пообещал бороться с Европой до последнего рубля из бюджета России «Они не понимают, куда ввязались с этими санкциями. Хорошо, нанесли нам ущерб на миллиард, так я в Москву позвоню и возьму два миллиарда. Я так хоть каждый день могу», - сказал он
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08.06.2021 13:22
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Правила форума Рада форумчан
Очередные бредни ополоумевшего бульбенфюрера.
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08.06.2021 13:20 Відповісти
Бульбенфюрер даёт обещания о присоединении депутату от Единой рассеи:
Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего - Цензор.НЕТ 7764
показати весь коментар
08.06.2021 13:32 Відповісти
два усатых долбо.ба
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08.06.2021 15:29 Відповісти
Главное оружие "силовых структур" - резиновая дубинка, которую они "продвигают"
в задницу демонстранта.
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08.06.2021 13:20 Відповісти


ИА Панорама. Моя любимая.

ИА «Панорама»@ia_panorama

Лукашенко пообещал бороться с Европой до последнего рубля из бюджета России «Они не понимают, куда ввязались с этими санкциями. Хорошо, нанесли нам ущерб на миллиард, так я в Москву позвоню и возьму два миллиарда. Я так хоть каждый день могу», - сказал он
показати весь коментар
08.06.2021 13:22 Відповісти
Бульбанфюрер начинает готовить своих граждан к сливанию Беларуси в кацапские клещи. Закупать вместе с экипажами и командованием будет.
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08.06.2021 13:22 Відповісти
в нынешних реалиях для бульбоармии самое актуальное оружие это дубинки и водометы .
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08.06.2021 13:23 Відповісти
Дык, он и ратует за новые техгологии у силовиков.
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08.06.2021 13:26 Відповісти
Лука не переживай! Як тільки станете БФО - кацапи вам напхають техніки більше ніж влізе Заморитесь "відпльовуваться"!!!
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08.06.2021 13:24 Відповісти
С кем он собрался воевать?😁😁😁😁😁😁😁😁
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08.06.2021 13:29 Відповісти
Ядерна зброя?
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08.06.2021 13:35 Відповісти
Новые технологии, чтобы защищать старые скрепы... Я из деревни - Ксения Дегелько
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08.06.2021 13:37 Відповісти
Як яна спявае! Да дрыжыкаў!
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08.06.2021 13:41 Відповісти
зачем кидать сюда такое? чудом глаза не вытекли, а кому-то может и не повезти, после просмотра ЭТОГО.
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08.06.2021 13:55 Відповісти
это раньше я был гендальф серый агрофюрер! а теперь я - тор, бог грома!!1
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08.06.2021 13:41 Відповісти
Союзмультфильф уже на низком старте Лукашенко решил оснастить ВС Беларуси современным вооружением: Скрывать нечего - Цензор.НЕТ 1394
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08.06.2021 13:44 Відповісти
Кругом враги , надо усиливать охрану сумасшедшего председателя беларусского колхоза.
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08.06.2021 13:52 Відповісти
А беларусские партизаны будут пользоваться морально устаревшими Ф-1.
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08.06.2021 13:54 Відповісти
завжди був мразью.
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08.06.2021 13:59 Відповісти
Оно?
Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 7984 Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 7984Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 9122Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 9122Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 9122Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 9122Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 317
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08.06.2021 14:01 Відповісти
Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 3622 Бульбоход космічний. Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого - Цензор.НЕТ 6629
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08.06.2021 14:22 Відповісти
Серьезная машина... коня заменяет...
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08.06.2021 15:07 Відповісти
Хммм...А мне понравился агрегат, очень даже. Надо такой смайстрячить.
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08.06.2021 16:37 Відповісти
Иначе поляки с литовцами нагрянут... И завоюют Беларусь... вставай страна огромная, вставай на смертный бой...
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08.06.2021 14:27 Відповісти
Вот мне не интересно что Лукашенко сказал: Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие. Я бы с удовольствием прочитал: Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие, - сказал президент Украины Зеленский, подписывая увеличенный государственный оборонный заказ с приоритетным финансированием НИОКР, авиа и ракетостроения, машиностроения, радиоэлектроники.
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08.06.2021 14:42 Відповісти
луковый колхозник выклянчил бабла в пуйла... теперь на то бабло купит вооружений в того же пуйла... и будет давить собственный народ...
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08.06.2021 15:09 Відповісти
А бульбаші сидять собі тихенько і радіють,що день прожили,і в дурку або тюрягу не потрапили... Та і чорт з вами,сидіть собі і далі...
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08.06.2021 16:09 Відповісти
Это похоже на Минские соглашения. С начала "ползучая оккупация", а потом вооружение оккупированных. Теперь всё, ваш уровень вооружения копья луки и стрелы. При этом этим "вооружением вооружат первую шеренгу", вторые будут подбирать вооружение после гибели первых.
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08.06.2021 17:00 Відповісти
 
 