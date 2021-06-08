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От коронавируса вакцинировались уже более 184 тысяч педагогов, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

От коронавируса вакцинировались уже более 184 тысяч педагогов, - Минобразования

В Украине вакцинировались более 184 тысяч педагогических работников

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Считаю, что педагоги ответственно относятся к собственному здоровью, а также здоровью других и, осознавая ситуацию с распространением коронавируса, как можно больше соглашаются на вакцинацию. Ведь это даст возможность безопасно проводить образовательный процесс, а главное - в очном формате", - сказал Шкарлет.

Сообщается, что лидерами по вакцинации педагогов стали Киев (24 тыс. 291 человек) и область (17 тыс. 330 человек), а также Днепропетровщина (16 тыс. 041 человек), Львовская (13 тыс. 944 человека) и Харьковщина (10 тыс. 960 человек).

Также читайте: Более 82 тысяч педагогов уже вакцинированы от коронавируса, - Минобразования
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Абсолютні значення ніякої інформації не дають, оскільки кількість населення досить різна. Скажіть скільки відсотків від загальної кількості педагогічних працівників вакцинувалося в тій чи іншій області чи регіоні.
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08.06.2021 13:59 Ответить
там написано "педагогічних працівників", а це не лише педагоги, це усі, що у школі зарєстровані.
щодо процентів, стаття була на минулому тижні.
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08.06.2021 14:35 Ответить
1 червня 2021: За його словами, на сьогодні вже провакциновано 22 тисячі із 60 тисяч працівників освіти, які беруть участь у проведенні ЗНО.
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08.06.2021 14:42 Ответить
За даними МОН, на даний момент прищепили понад 82 тисяч працівників освітніх установ. При цьому 28 221 чоловік - це співробітники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
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08.06.2021 14:45 Ответить
Чекаю 2 місяці, Мабуть у нас якісь неправильні освітяни.
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08.06.2021 15:26 Ответить
це ти неправильне: дзвониш у пункт вакцинації і питаєш, що і як, якщо ваша тупа директриса вам ніяк списки із вас не зробить і не подасть.
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08.06.2021 15:43 Ответить
 
 