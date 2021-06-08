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Проти коронавірусу вакцинувалися вже понад 184 тисячі педагогів, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Проти коронавірусу вакцинувалися вже понад 184 тисячі педагогів, - Міносвіти

В Україні вакцинувалися понад 184 тисячі педагогічних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Вважаю, що педагоги відповідально ставляться до власного здоров'я, а також здоров'я інших і, усвідомлюючи ситуацію з поширенням коронавірусу, якомога більше погоджуються на вакцинацію. Адже це дасть можливість безпечно проводити освітній процес, а головне - в очному форматі", - сказав Шкарлет.

Повідомляється, що лідерами з вакцинації педагогів стали Київ (24 тис. 291 осіб) і область (17 тис. 330 осіб), а також Дніпропетровщина (16 тис. 041 осіб), Львівщина (13 тис. 944 людини) і Харківщина (10 тис . 960 осіб).

Читайте також: Найближчими вихідними на Київщині почнуть роботу два центри вакцинації проти COVID-19, - ОДА

Автор: Анастасія Потіха
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Абсолютні значення ніякої інформації не дають, оскільки кількість населення досить різна. Скажіть скільки відсотків від загальної кількості педагогічних працівників вакцинувалося в тій чи іншій області чи регіоні.
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08.06.2021 13:59 Відповісти
там написано "педагогічних працівників", а це не лише педагоги, це усі, що у школі зарєстровані.
щодо процентів, стаття була на минулому тижні.
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08.06.2021 14:35 Відповісти
1 червня 2021: За його словами, на сьогодні вже провакциновано 22 тисячі із 60 тисяч працівників освіти, які беруть участь у проведенні ЗНО.
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08.06.2021 14:42 Відповісти
За даними МОН, на даний момент прищепили понад 82 тисяч працівників освітніх установ. При цьому 28 221 чоловік - це співробітники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
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08.06.2021 14:45 Відповісти
Чекаю 2 місяці, Мабуть у нас якісь неправильні освітяни.
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08.06.2021 15:26 Відповісти
це ти неправильне: дзвониш у пункт вакцинації і питаєш, що і як, якщо ваша тупа директриса вам ніяк списки із вас не зробить і не подасть.
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08.06.2021 15:43 Відповісти
 
 