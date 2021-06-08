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Новости Политика Украины
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КГГА (2933) Кличко (4516)

Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко

Когда власть пытается назначить подконтрольного главу Киевской городской администрации вопреки выбору жителей столицы, это является политической коррупцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, представляя свое видение борьбы с коррупцией и развития Украины на Zero Corruption Conference.

"Коррупция появляется там, где не работает система. Поэтому предотвращать важно именно на уровне системы. А не решать собственные политические задачи под лозунгом борьбы с коррупцией. Когда в высших кабинетах власти тратят часы на совещания, где обсуждают как лучше атаковать того или иного мэра, когда вопреки выбору киевлян и законам Украины пытаются назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция", - заявил лидер "УДАРа" в своем выступлении.

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Кличко отметил, что показателем эффективности антикоррупционной деятельности должен быть уровень доверия граждан к власти.

"30 лет борьба с коррупцией напоминает борьбу с ветряными мельницами. Процесс ради процесса. Статистика ради отчетов. Но где здесь борьба с несправедливостью? Создавая антикоррупционные органы, надо помнить, что главный KPI в борьбе с коррупцией - это не статистика посадок и не количество зрелищных коррупционных скандалов. Главный КРI - это уровень доверия граждан к власти и государству. Желание людей жить и работать в стране", - отметил он.

Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко 01

"Поэтому наша главная задача - вернуть доверие граждан! Показать, что успешное украинское государство возможно! Я имею в виду успешное государство для каждого гражданина, а не "успешное" государство для олигархов и элиты", - подытожил Кличко.

Ранее на "Zero Corruption Conference" выступил Владимир Зеленский.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - первая конференция высокого уровня по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и правовых войн. Участниками являются политики из разных стран, представители НАТО, Пентагона и ФБР, Еврокомиссии и Европарламента, общественные деятели, журналисты-расследователи.
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Топ комментарии
+5
Все устали от всех вас .
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08.06.2021 15:45
+5
лучше про то, чем его фирташ прикормил рассказал бы
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08.06.2021 15:47
+5
Не мелочись.
Ответь каждому. Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 3926
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08.06.2021 15:58
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Все устали от всех вас .
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08.06.2021 15:45 Ответить
лучше про то, чем его фирташ прикормил рассказал бы
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08.06.2021 15:47 Ответить
Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 7850
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08.06.2021 15:48 Ответить
Нарид может поверить этому негодяю и ...выбрать президентом. "Хуже не будет". Как говорят, этот отморозок получает баснословные откаты со всех незаконных строек. Пример?
- Незаконное строительство очередного ТРЦ около метро Осокорки. Уже больше года перекрыт подземный переход, страдает население целого микрорайона, а из КГГА приходят отписки: "Производится замена труб", "Все работы проводятся подрядчиками согласно заявок", хотя люди прямо спрашивают: "Где общественные слушания на строительство?", "Почему забиваются сваи глубиной 15-16 метров если речь о замене труб?", "Почему площадка полна строительной техники?"
Из КГГА новые отписки: "На ваши вопросы может дать ответ строительная компания", типа, "Вот пристали. Мы что хотим, то и делаем в Киеве, это для вас Киев - среда проживания, для нас - курица, несущая золотые яйца".
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08.06.2021 15:50 Ответить
а чому ви неназиваєте "негодяєм" того хто майже кожний день порушує норми Законів України і Конституцію???. Чи можливо ви з того ж зеленого табуна?
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08.06.2021 16:22 Ответить
Дядя, мухи - отдельно, борщ - отдельно. Здесь речь о киевском "мэре"-боксере-недоразумении.
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08.06.2021 17:36 Ответить
глава КГГА - по умолчанию может быть только ручным. тут вопрос только в том, в чьих он руках.
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08.06.2021 15:52 Ответить
Двоевластие приведет экономику города в полный дисбаланс.Руководить должен один а то потом и крайнего не найдешь. Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 8014
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08.06.2021 15:55 Ответить
давай віталя, покажи їм троєщинських
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08.06.2021 15:56 Ответить
Зебилья на ветку нагнали. Тема то жирная Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 2001
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08.06.2021 15:56 Ответить
Не мелочись.
Ответь каждому. Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 3926
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08.06.2021 15:58 Ответить
вернись на бутылку, рагуль - норм ответ ? Спроба призначити ручного главу КМДА - це політична корупція, - Кличко - Цензор.НЕТ 2500
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08.06.2021 16:32 Ответить
зелені,яки програли місцеві вибори в Києві хочуть рейдернути владу в цьому місті. вона їм потрібна,аби ЗЕ переобрався на другий термін і аби завадити протестам,які виникнуть у разі фальсифікацій.про київське бабло для майстрів "великого крадівництва" я взагалі мовчу.
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08.06.2021 16:11 Ответить
Це не політична корупція, а граблі Януковича.
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08.06.2021 16:24 Ответить
При Януковиче нынешний мер голосовал за то чтобы отобрать должность главы КМДА у Черновецкого.
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08.06.2021 17:06 Ответить
Тому що така посада «космонавтам» не допустима.
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08.06.2021 17:26 Ответить
Та кто там за тебя голосовал, 15% бабушек!
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08.06.2021 18:17 Ответить
 
 