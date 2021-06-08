Спроба призначити ручного главу КМДА - це політична корупція, - Кличко

Коли влада намагається призначити підконтрольного голову Київської міської адміністрації всупереч вибору жителів столиці, це є політичною корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко, представляючи своє бачення боротьби з корупцією та розвитку України на Zero Corruption Conference.

"Корупція з'являється там, де не працює система. Тому запобігати важливо саме на рівні системи. А не вирішувати власні політичні завдання під гаслом боротьби з корупцією. Коли у вищих кабінетах влада витрачає години на наради, де обговорюють як краще атакувати того чи іншого мера, коли всупереч вибору киян і законам України намагаються призначити ручного главу КМДА - це політична корупція", - заявив лідер "УДАРу" у своєму виступі.

Кличко зазначив, що показником ефективності антикорупційної діяльності повинен бути рівень довіри громадян до влади.

"30 років боротьба з корупцією нагадує боротьбу з вітряками. Процес заради процесу. Статистика заради звітів. Але де тут боротьба з несправедливістю? Створюючи антикорупційні органи, треба пам'ятати, що головний KPI в боротьбі з корупцією - це не статистика посадок і не кількість видовищних корупційних скандалів. Головний КРI - це рівень довіри громадян до влади та держави. Бажання людей жити і працювати в країні", - зазначив він.

"Тому наше головне завдання - повернути довіру громадян! Показати, що успішна українська держава можлива! Я маю на увазі успішна держава для кожного громадянина, а не "успішна" держава для олігархів і еліти", - підсумував Кличко.

Раніше на "Zero Corruption Conference" виступив Володимир Зеленський.

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Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція високого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції і правових воєн. Учасниками є політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону і ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі.