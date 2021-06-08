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Новини Політика України
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КМДА (1463) Кличко (2817)

Спроба призначити ручного главу КМДА - це політична корупція, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спроба призначити ручного главу КМДА - це політична корупція, - Кличко

Коли влада намагається призначити підконтрольного голову Київської міської адміністрації всупереч вибору жителів столиці, це є політичною корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко, представляючи своє бачення боротьби з корупцією та розвитку України на Zero Corruption Conference.

"Корупція з'являється там, де не працює система. Тому запобігати важливо саме на рівні системи. А не вирішувати власні політичні завдання під гаслом боротьби з корупцією. Коли у вищих кабінетах влада витрачає години на наради, де обговорюють як краще атакувати того чи іншого мера, коли всупереч вибору киян і законам України намагаються призначити ручного главу КМДА - це політична корупція", - заявив лідер "УДАРу" у своєму виступі.

Кличко зазначив, що показником ефективності антикорупційної діяльності повинен бути рівень довіри громадян до влади.

"30 років боротьба з корупцією нагадує боротьбу з вітряками. Процес заради процесу. Статистика заради звітів. Але де тут боротьба з несправедливістю? Створюючи антикорупційні органи, треба пам'ятати, що головний KPI в боротьбі з корупцією - це не статистика посадок і не кількість видовищних корупційних скандалів. Головний КРI - це рівень довіри громадян до влади та держави. Бажання людей жити і працювати в країні", - зазначив він.

Спроба призначити ручного главу КМДА - це політична корупція, - Кличко 01

"Тому наше головне завдання - повернути довіру громадян! Показати, що успішна українська держава можлива! Я маю на увазі успішна держава для кожного громадянина, а не "успішна" держава для олігархів і еліти", - підсумував Кличко.

Раніше на "Zero Corruption Conference" виступив Володимир Зеленський.

Також читайте: Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція високого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції і правових воєн. Учасниками є політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону і ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Все устали от всех вас .
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08.06.2021 15:45
+5
лучше про то, чем его фирташ прикормил рассказал бы
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08.06.2021 15:47
+5
Не мелочись.
Ответь каждому. Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 3926
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08.06.2021 15:58
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Все устали от всех вас .
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08.06.2021 15:45 Відповісти
лучше про то, чем его фирташ прикормил рассказал бы
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08.06.2021 15:47 Відповісти
Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 7850
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08.06.2021 15:48 Відповісти
Нарид может поверить этому негодяю и ...выбрать президентом. "Хуже не будет". Как говорят, этот отморозок получает баснословные откаты со всех незаконных строек. Пример?
- Незаконное строительство очередного ТРЦ около метро Осокорки. Уже больше года перекрыт подземный переход, страдает население целого микрорайона, а из КГГА приходят отписки: "Производится замена труб", "Все работы проводятся подрядчиками согласно заявок", хотя люди прямо спрашивают: "Где общественные слушания на строительство?", "Почему забиваются сваи глубиной 15-16 метров если речь о замене труб?", "Почему площадка полна строительной техники?"
Из КГГА новые отписки: "На ваши вопросы может дать ответ строительная компания", типа, "Вот пристали. Мы что хотим, то и делаем в Киеве, это для вас Киев - среда проживания, для нас - курица, несущая золотые яйца".
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08.06.2021 15:50 Відповісти
а чому ви неназиваєте "негодяєм" того хто майже кожний день порушує норми Законів України і Конституцію???. Чи можливо ви з того ж зеленого табуна?
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08.06.2021 16:22 Відповісти
Дядя, мухи - отдельно, борщ - отдельно. Здесь речь о киевском "мэре"-боксере-недоразумении.
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08.06.2021 17:36 Відповісти
глава КГГА - по умолчанию может быть только ручным. тут вопрос только в том, в чьих он руках.
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08.06.2021 15:52 Відповісти
Двоевластие приведет экономику города в полный дисбаланс.Руководить должен один а то потом и крайнего не найдешь. Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 8014
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08.06.2021 15:55 Відповісти
давай віталя, покажи їм троєщинських
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08.06.2021 15:56 Відповісти
Зебилья на ветку нагнали. Тема то жирная Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 2001
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08.06.2021 15:56 Відповісти
Не мелочись.
Ответь каждому. Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко - Цензор.НЕТ 3926
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08.06.2021 15:58 Відповісти
вернись на бутылку, рагуль - норм ответ ? Спроба призначити ручного главу КМДА - це політична корупція, - Кличко - Цензор.НЕТ 2500
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08.06.2021 16:32 Відповісти
зелені,яки програли місцеві вибори в Києві хочуть рейдернути владу в цьому місті. вона їм потрібна,аби ЗЕ переобрався на другий термін і аби завадити протестам,які виникнуть у разі фальсифікацій.про київське бабло для майстрів "великого крадівництва" я взагалі мовчу.
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08.06.2021 16:11 Відповісти
Це не політична корупція, а граблі Януковича.
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08.06.2021 16:24 Відповісти
При Януковиче нынешний мер голосовал за то чтобы отобрать должность главы КМДА у Черновецкого.
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08.06.2021 17:06 Відповісти
Тому що така посада «космонавтам» не допустима.
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08.06.2021 17:26 Відповісти
Та кто там за тебя голосовал, 15% бабушек!
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08.06.2021 18:17 Відповісти
 
 