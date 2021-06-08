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Египет (767) отдых (386) посол (1727) туризм (1542)

В 2021 году Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины, - посол

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В 2021 году Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины, - посол

Египет, согласно прогнозам, в 2021 году посетит около 8 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль.

"В основном украинцы выбирают Шарм-Эль-Шейх, Хургаду, пляжные гостиницы, откуда отправляются максимум в однодневную познавательную поездку – увидеть пирамиды и основные достопримечательности Каира", - отметил посол.

По его словам, украинцам активно предлагаются и другие туристические продукты.

"Мы предлагаем посетить разнообразные исторические достопримечательности, четырехдневные круизы по Нилу из Луксора в Асуан, новые зоны для водных видов спорта, виндсерфинга. Кроме того, на западе пустыни есть уникальные минеральные воды и солевые озера, полезные для оздоровления. В этом году украинцы начали обращать внимание на такие аттракции", - добавил дипломат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Чартерів в Хургаду і Шарм не було і не нема . Літали через Каїр або Александрію , потім шість годин автобусом - ще те "задоволення". Багато літали через Білорусь - тепер і це маршрут УСЬО !!!! Так шо в "родную говень" , гаспада ...
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08.06.2021 16:22
+3
кто за чем едет . если за сервисом то да Турция лучше . а если понырять то однозначно Египет
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08.06.2021 16:30
+1
Я не в их числе . В Турции в десять раз лучше . Может быть немного дороже за качественный отдых .
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08.06.2021 16:08
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Я не в их числе . В Турции в десять раз лучше . Может быть немного дороже за качественный отдых .
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08.06.2021 16:08 Ответить
А мне наоборот Египет больше нравится. И дёшево. Дешевле чем в Одессу поехать.
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08.06.2021 16:11 Ответить
кто за чем едет . если за сервисом то да Турция лучше . а если понырять то однозначно Египет
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08.06.2021 16:30 Ответить
Согласен . Есть места и в Турции . И рыбалка у них лучше .
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08.06.2021 16:32 Ответить
однозначно Турция . номера классные . кормят вкусно . алкоголя хоть залейся . хотя все конечно от отеля зависит . при большом желании все это и в Египте найти можно
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08.06.2021 17:52 Ответить
Не. Туда кацапы поехали. Так что в этом году Турция.
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08.06.2021 16:15 Ответить
Не поїхали. І вже не поїдуть ...
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08.06.2021 16:19 Ответить
Чартерів в Хургаду і Шарм не було і не нема . Літали через Каїр або Александрію , потім шість годин автобусом - ще те "задоволення". Багато літали через Білорусь - тепер і це маршрут УСЬО !!!! Так шо в "родную говень" , гаспада ...
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08.06.2021 16:22 Ответить
Щось коли я летів до Шарма пів літака було білорусів.
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08.06.2021 16:37 Ответить
З отих "пів літака білорусів" - 50% було кацапів , не сумнівайся.
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08.06.2021 17:12 Ответить
Вони в Шармі нікому в цьму не признаються. Вони або з Білорусі або з Казахстана. Дійшло до того , шо кацапи стісняюцца признаться в своєму громадянстві... А вечорами все частіше і частіше лине над Сінаєм : "Слава Україні "....
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08.06.2021 17:17 Ответить
правильно! не хрен в эвропу ехать, раз они не дают нам членство в НАТО....
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08.06.2021 19:49 Ответить
Завжди відпочивали в Єгипті . Але не цього року . Не хочеться заморочуватися з тестами . Шкода . Найкращий та найдешевший відпочинок - в Єгипті . Почекаємо рік , два чи п'ять , може їх попустить .
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09.06.2021 00:00 Ответить
 
 