УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13945 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном
1 701 14
Єгипет (220) відпочинок (210) посол (1006) туризм (782)

У 2021 році Єгипет очікує 1,5 млн туристів з України, - посол

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У 2021 році Єгипет очікує 1,5 млн туристів з України, - посол

Єгипет, згідно з прогнозами, в 2021 році відвідає близько 8 млн іноземних туристів, з них близько 1,5 млн українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль.

"В основному українці вибирають Шарм-Ель-Шейх, Хургаду, пляжні готелі, звідки вирушають максимум в одноденну пізнавальну поїздку - побачити піраміди і основні визначні пам'ятки Каїра", - зазначив посол.

За його словами, українцям активно пропонуються й інші туристичні продукти.

"Ми пропонуємо відвідати різноманітні історичні пам'ятки, чотириденні круїзи по Нілу з Луксора в Асуан, нові зони для водних видів спорту, віндсерфінгу. Крім того, на заході пустелі є унікальні мінеральні води і сольові озера, корисні для оздоровлення. Цього року українці почали звертати увагу на такі атракції", - додав дипломат.

Також читайте: Влада Іспанії дозволить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Чартерів в Хургаду і Шарм не було і не нема . Літали через Каїр або Александрію , потім шість годин автобусом - ще те "задоволення". Багато літали через Білорусь - тепер і це маршрут УСЬО !!!! Так шо в "родную говень" , гаспада ...
показати весь коментар
08.06.2021 16:22
+3
кто за чем едет . если за сервисом то да Турция лучше . а если понырять то однозначно Египет
показати весь коментар
08.06.2021 16:30
+1
Я не в их числе . В Турции в десять раз лучше . Может быть немного дороже за качественный отдых .
показати весь коментар
08.06.2021 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не в их числе . В Турции в десять раз лучше . Может быть немного дороже за качественный отдых .
показати весь коментар
08.06.2021 16:08 Відповісти
А мне наоборот Египет больше нравится. И дёшево. Дешевле чем в Одессу поехать.
показати весь коментар
08.06.2021 16:11 Відповісти
кто за чем едет . если за сервисом то да Турция лучше . а если понырять то однозначно Египет
показати весь коментар
08.06.2021 16:30 Відповісти
Согласен . Есть места и в Турции . И рыбалка у них лучше .
показати весь коментар
08.06.2021 16:32 Відповісти
однозначно Турция . номера классные . кормят вкусно . алкоголя хоть залейся . хотя все конечно от отеля зависит . при большом желании все это и в Египте найти можно
показати весь коментар
08.06.2021 17:52 Відповісти
Не. Туда кацапы поехали. Так что в этом году Турция.
показати весь коментар
08.06.2021 16:15 Відповісти
Не поїхали. І вже не поїдуть ...
показати весь коментар
08.06.2021 16:19 Відповісти
Чартерів в Хургаду і Шарм не було і не нема . Літали через Каїр або Александрію , потім шість годин автобусом - ще те "задоволення". Багато літали через Білорусь - тепер і це маршрут УСЬО !!!! Так шо в "родную говень" , гаспада ...
показати весь коментар
08.06.2021 16:22 Відповісти
Щось коли я летів до Шарма пів літака було білорусів.
показати весь коментар
08.06.2021 16:37 Відповісти
З отих "пів літака білорусів" - 50% було кацапів , не сумнівайся.
показати весь коментар
08.06.2021 17:12 Відповісти
Вони в Шармі нікому в цьму не признаються. Вони або з Білорусі або з Казахстана. Дійшло до того , шо кацапи стісняюцца признаться в своєму громадянстві... А вечорами все частіше і частіше лине над Сінаєм : "Слава Україні "....
показати весь коментар
08.06.2021 17:17 Відповісти
правильно! не хрен в эвропу ехать, раз они не дают нам членство в НАТО....
показати весь коментар
08.06.2021 19:49 Відповісти
Завжди відпочивали в Єгипті . Але не цього року . Не хочеться заморочуватися з тестами . Шкода . Найкращий та найдешевший відпочинок - в Єгипті . Почекаємо рік , два чи п'ять , може їх попустить .
показати весь коментар
09.06.2021 00:00 Відповісти
 
 