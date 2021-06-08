У 2021 році Єгипет очікує 1,5 млн туристів з України, - посол
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Єгипет, згідно з прогнозами, в 2021 році відвідає близько 8 млн іноземних туристів, з них близько 1,5 млн українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль.
"В основному українці вибирають Шарм-Ель-Шейх, Хургаду, пляжні готелі, звідки вирушають максимум в одноденну пізнавальну поїздку - побачити піраміди і основні визначні пам'ятки Каїра", - зазначив посол.
За його словами, українцям активно пропонуються й інші туристичні продукти.
"Ми пропонуємо відвідати різноманітні історичні пам'ятки, чотириденні круїзи по Нілу з Луксора в Асуан, нові зони для водних видів спорту, віндсерфінгу. Крім того, на заході пустелі є унікальні мінеральні води і сольові озера, корисні для оздоровлення. Цього року українці почали звертати увагу на такі атракції", - додав дипломат.
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