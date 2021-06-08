Задержан чиновник Налоговой службы Днепропетровской области, требовавший взятки у ряда предпринимателей, - ГБР. ФОТО

Следователи Территориального управления ГБР в Полтаве задержали начальника одного из отделов управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, который требовал взятки у предпринимателей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, чиновник угрожал компаниям из разных сфер бизнеса созданием искусственных препятствий, если они не будут платить "ежемесячную дань". В случае отказа налоговик обещал организовать внеплановые проверки, приостановить их деятельность или назначить немалые штрафы".

Он был задержан 4 июня 2021 во время получения очередного "платежа". Он имел при себе 350 тыс. гривен, которые, вероятно, получил раньше от других предпринимателей.

Проверяется возможная причастность к преступным схемам других налоговиков региона.

"Задержанному сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", - отмечается в сообщении.

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