РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12273 посетителя онлайн
Новости Происшествия Взяточники
2 329 8
Госпогранслужба (5415) ГПСУ (165) ГБР (2551)

Задержан чиновник Налоговой службы Днепропетровской области, требовавший взятки у ряда предпринимателей, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи Территориального управления ГБР в Полтаве задержали начальника одного из отделов управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, который требовал взятки у предпринимателей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, чиновник угрожал компаниям из разных сфер бизнеса созданием искусственных препятствий, если они не будут платить "ежемесячную дань". В случае отказа налоговик обещал организовать внеплановые проверки, приостановить их деятельность или назначить немалые штрафы".

Он был задержан 4 июня 2021 во время получения очередного "платежа". Он имел при себе 350 тыс. гривен, которые, вероятно, получил раньше от других предпринимателей.

Проверяется возможная причастность к преступным схемам других налоговиков региона.

"Задержанному сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", - отмечается в сообщении.

Также читайте: На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР. ФОТО

Задержан чиновник Налоговой службы Днепропетровской области, требовавший взятки у ряда предпринимателей, - ГБР 01
Задержан чиновник Налоговой службы Днепропетровской области, требовавший взятки у ряда предпринимателей, - ГБР 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот , не поделился .
показать весь комментарий
08.06.2021 16:21 Ответить
...жлаБіна
показать весь комментарий
08.06.2021 16:23 Ответить
А чого це в Дніпрі, а не в ОП?
показать весь комментарий
08.06.2021 16:22 Ответить
пипец...борец
показать весь комментарий
08.06.2021 16:32 Ответить
В Днепре никто не вымогает . Все вежливые . Просто бешеный попался . Задержан чиновник Налоговой службы Днепропетровской области, требовавший взятки у ряда предпринимателей, - ГБР - Цензор.НЕТ 1940
показать весь комментарий
08.06.2021 16:40 Ответить
Ковдру в клітинку привезли? Можу закластися, до кінця року буде поновлений на посаді і компенсації з бюджету будуть величезні. Мені одному здається, що то так вони собі премії роблять?
показать весь комментарий
08.06.2021 16:43 Ответить
Ха достижение ! Пусть поймают хоть одного судейского , мента или мытаря . кто не берёт.
показать весь комментарий
08.06.2021 20:16 Ответить
 
 