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Новости За рубежом
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Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Витренко полетел в США добиваться санкций против

Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко и его советники улетели в США для консультаций о введении санкций против проекта "Северный поток-2".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "НВ Бизнес".

Начиная с понедельника советники председателя правления НАК Нафтогаз Украины Светлана Залищук и Мирон Василик начали заграничную командировку в США, где будут проводить консультации с представителями государственных органов власти, экспертами и журналистами. "Сегодня в заграничную командировку в столицу США отбыл председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко", — сообщил Максим Белявский, директор по интегрированных коммуникаций НАК Нафтогаз Украины.

Уже сегодня вечером по киевскому времени у него будут первые деловые встречи.

По словам Белявского, главная цель делегации НАК — это убедить американских сенаторов в необходимости изменений в законодательство, которые будут требовать применения американских санкций непосредственно для Nord Stream 2 AG и управленцев компании. Эта инициатива уже оформлена в форме поправки в Закон о бесконечных границы (EFA), который будет рассматриваться в ближайшее время.

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"Мы понимаем, что EFA — это законопроект, связанный с Китаем, однако времени на остановку Nord Stream 2 все меньше — поэтому рассчитываем, что члены Конгресса быстрее устранят любые незначительные процедурные проблемы в рассмотрении поправки к EFA", — рассказал Белявский.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
ХАХАХАХАХА
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08.06.2021 20:44
+4
Ну Данія на півроку чи на скільки там зупинила ж...
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08.06.2021 20:48
+4
Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7415
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08.06.2021 20:49
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ХАХАХАХАХА
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08.06.2021 20:44 Ответить
Буде ходити з плакатом перед Вайт хаусом, разом з місцевими навіженими! Але за зарплату 1 млн. грн на день, цей хоч робить вигляд що працює! Коболєв то було просто унилоє гавно!
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08.06.2021 20:46 Ответить
Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7570
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08.06.2021 20:49 Ответить
Сын конотопской ведьмы - ведьмак Витренко.
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09.06.2021 07:51 Ответить
Потік може зупинити тільки США і ніхто інший.Бо США це світовий поліцейський.А це все фігня.
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08.06.2021 20:46 Ответить
Ну Данія на півроку чи на скільки там зупинила ж...
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08.06.2021 20:48 Ответить
Данія це комашка проти США.
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08.06.2021 20:52 Ответить
Писали тут в коментарях, що то іншу трубу вони зупинили і СП2 це не стосується.
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08.06.2021 23:52 Ответить
То зараз, а я про минулий рік говорю...

https://news.liga.net/economics/news/daniya-vremenno-zapretila-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-iz-za-neresta-treski

І до того ще в 2019 не давала дозвіл на будівництво довго...
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08.06.2021 23:56 Ответить
США могущественны, но не всесильны
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08.06.2021 21:16 Ответить
США король, но не туз)))
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08.06.2021 23:09 Ответить
Нет слов,одни междометия !!!)))
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08.06.2021 20:47 Ответить
піздно, зелох, потому что ты зелох...
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08.06.2021 20:47 Ответить
Ну если только на экскурсию. Или привезти записку от зеледента "Ну почему мы до сих пор не в НАТО?"
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08.06.2021 20:49 Ответить
Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7415
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08.06.2021 20:49 Ответить
Та сразу бы уже в Германию ехал
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08.06.2021 20:50 Ответить
Какая гениальная идея!
Отправить для переговоров в США человека, с которым США, просто не будут говорить!
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08.06.2021 20:51 Ответить
Надо было его маму послать. Она была коммунистка. У американцев повышенный интерес к бывшим партийным функционерам СССР.
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08.06.2021 20:54 Ответить
это сынок той Витренко что всю жизнь с Мацквы зарплату получала? он договорится)
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08.06.2021 20:55 Ответить
и сейчас мамашка живет в Москве - сынок квартиру ей там наверно купил, а квартиры там дороже чем у нас.
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09.06.2021 00:31 Ответить
похоже зебилы так жє хотят "остановить" строительство как и Германия
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08.06.2021 20:58 Ответить
Направить полностью скомпрометированного процедурой его назначения Витренко добиваться усиления санкций против СП-2 это всё равно что отправить Медведчука добиваться ПДЧ в НАТО.
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08.06.2021 21:03 Ответить
його мама повынна вздьорнутысь
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08.06.2021 21:04 Ответить
Видимо, мама сына послала. Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3880
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08.06.2021 21:08 Ответить
Да. Как раз после того как его незаконно назначил Осел оно полетит. Самозванец. Кто тебя будет слушать? Визу хоть дадут?
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08.06.2021 21:10 Ответить
Эта публичная информация для ФСБ? Или для лохов, чтобы думали "вот, они же стараются"
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08.06.2021 21:13 Ответить
Германия и Штаты все уже порешали...
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08.06.2021 21:21 Ответить
Погуляти захотілось за державний кошт.
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08.06.2021 21:27 Ответить
Маме кэш повез...
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08.06.2021 21:46 Ответить
мамка добро дала?
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08.06.2021 21:48 Ответить
Да тут домагайся , не домагайся, Вовочка Оманський і тут все провалив. За що Зеленський не візьмиться, провал всюди. Эдине що вміє, так тільки то , як стояти на паперті з протягнутою рукою. Стоїть і тупо клянчить. Гроші, вакцини( щоб на халяву дали, бо вчасно не закупив) НАТО щоб прийняли, але щоб не вимагали виконання домашніх завдань по корупції , по переоснащенню збройних сил на стандарти альянсу .
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08.06.2021 21:57 Ответить
Відносно клянчить зеленому в Олексійовича ще вчитись і вчитись...
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08.06.2021 23:09 Ответить
Так Вітренко для США призначений із порушенням корпоративного права. Хто ж його там слухати буде. Для американців Вітренко майже такий Голова Нафтогазу, як Лукашенко - президент Білорусі.
Не здивуюся, якщо у США йому дадуть відкоша. Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2770
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08.06.2021 22:08 Ответить
Для США, пытаться остановить СП-2, это только позориться, и терять лицо. Они его уже великодушно разрешили.
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08.06.2021 23:13 Ответить



Сталкер

@ValBodin

·7 июн.

Илон создал условия и в его команде лучшие молодые учёные со всего мира. Путин создал условия, чтобы лучшие молодые учёные ИЗ РАШИ были в команде Илона. В некотором роде, одно дело делаЮТ. Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1002
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08.06.2021 23:14 Ответить
За цією "обгорткою" мабуть інша "цукерка".
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09.06.2021 05:32 Ответить
Молодец!
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09.06.2021 12:05 Ответить
 
 