Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2"

Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко и его советники улетели в США для консультаций о введении санкций против проекта "Северный поток-2".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "НВ Бизнес".

Начиная с понедельника советники председателя правления НАК Нафтогаз Украины Светлана Залищук и Мирон Василик начали заграничную командировку в США, где будут проводить консультации с представителями государственных органов власти, экспертами и журналистами. "Сегодня в заграничную командировку в столицу США отбыл председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко", — сообщил Максим Белявский, директор по интегрированных коммуникаций НАК Нафтогаз Украины.

Уже сегодня вечером по киевскому времени у него будут первые деловые встречи.

По словам Белявского, главная цель делегации НАК — это убедить американских сенаторов в необходимости изменений в законодательство, которые будут требовать применения американских санкций непосредственно для Nord Stream 2 AG и управленцев компании. Эта инициатива уже оформлена в форме поправки в Закон о бесконечных границы (EFA), который будет рассматриваться в ближайшее время.

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"Мы понимаем, что EFA — это законопроект, связанный с Китаем, однако времени на остановку Nord Stream 2 все меньше — поэтому рассчитываем, что члены Конгресса быстрее устранят любые незначительные процедурные проблемы в рассмотрении поправки к EFA", — рассказал Белявский.