Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко и его советники улетели в США для консультаций о введении санкций против проекта "Северный поток-2".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "НВ Бизнес".
Начиная с понедельника советники председателя правления НАК Нафтогаз Украины Светлана Залищук и Мирон Василик начали заграничную командировку в США, где будут проводить консультации с представителями государственных органов власти, экспертами и журналистами. "Сегодня в заграничную командировку в столицу США отбыл председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко", — сообщил Максим Белявский, директор по интегрированных коммуникаций НАК Нафтогаз Украины.
Уже сегодня вечером по киевскому времени у него будут первые деловые встречи.
По словам Белявского, главная цель делегации НАК — это убедить американских сенаторов в необходимости изменений в законодательство, которые будут требовать применения американских санкций непосредственно для Nord Stream 2 AG и управленцев компании. Эта инициатива уже оформлена в форме поправки в Закон о бесконечных границы (EFA), который будет рассматриваться в ближайшее время.
"Мы понимаем, что EFA — это законопроект, связанный с Китаем, однако времени на остановку Nord Stream 2 все меньше — поэтому рассчитываем, что члены Конгресса быстрее устранят любые незначительные процедурные проблемы в рассмотрении поправки к EFA", — рассказал Белявский.
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І до того ще в 2019 не давала дозвіл на будівництво довго...
Отправить для переговоров в США человека, с которым США, просто не будут говорить!
Не здивуюся, якщо у США йому дадуть відкоша.
Сталкер
@ValBodin
·7 июн.
Илон создал условия и в его команде лучшие молодые учёные со всего мира. Путин создал условия, чтобы лучшие молодые учёные ИЗ РАШИ были в команде Илона. В некотором роде, одно дело делаЮТ.