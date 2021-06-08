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Новини За кордоном
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Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко і його радники полетіли в США для консультацій про введення санкцій проти проєкту "Північний Потік-2".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "НВ Бізнес".

Починаючи із понеділка радники голови правління НАК Нафтогаз України Світлана Заліщук та Мирон Василик розпочали своє закордонне відрядження до США, де проводитимуть консультації із представниками державних органів влади, експертами та журналістами. "Сьогодні у закордонне відрядження до столиці США відбув Голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко", — повідомив НВ Бізнес Максим Білявський, директор з інтегрованих комунікацій НАК Нафтогаз України.

Вже сьогодні вечері за київським часом у нього розпочинаються перші зустрічі.

За словами Білявського, головна ціль делегації НАКу — це переконати американських сенаторів, які є співавторами PEESA/PEESCA, для подання нових змін до законодавства, що вимагатимуть застосування американських санкцій безпосередньо для Nord Stream 2 AG та управлінців компанії. Дана ініціатива вже оформлена в формі поправки до Закону про нескінченні кордони (EFA), який буде розглядатись найближчим часом.

"Ми розуміємо, що EFA — це законопроєкт, пов’язаний з Китаєм, проте часу на зупинку Nord Stream 2 все менше — тому розраховуємо, що члени Конгресу якнайшвидше усунуть будь-які незначні процедурні проблеми в розгляді поправки до EFA", — розповів Білявський.

Читайте також: Санкції США проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати газопровід, - Блінкен
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Топ коментарі
+5
ХАХАХАХАХА
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08.06.2021 20:44
+4
Ну Данія на півроку чи на скільки там зупинила ж...
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08.06.2021 20:48
+4
Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7415
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08.06.2021 20:49
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ХАХАХАХАХА
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08.06.2021 20:44 Відповісти
Буде ходити з плакатом перед Вайт хаусом, разом з місцевими навіженими! Але за зарплату 1 млн. грн на день, цей хоч робить вигляд що працює! Коболєв то було просто унилоє гавно!
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08.06.2021 20:46 Відповісти
Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7570
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08.06.2021 20:49 Відповісти
Сын конотопской ведьмы - ведьмак Витренко.
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09.06.2021 07:51 Відповісти
Потік може зупинити тільки США і ніхто інший.Бо США це світовий поліцейський.А це все фігня.
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08.06.2021 20:46 Відповісти
Ну Данія на півроку чи на скільки там зупинила ж...
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08.06.2021 20:48 Відповісти
Данія це комашка проти США.
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08.06.2021 20:52 Відповісти
Писали тут в коментарях, що то іншу трубу вони зупинили і СП2 це не стосується.
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08.06.2021 23:52 Відповісти
То зараз, а я про минулий рік говорю...

https://news.liga.net/economics/news/daniya-vremenno-zapretila-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-iz-za-neresta-treski

І до того ще в 2019 не давала дозвіл на будівництво довго...
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08.06.2021 23:56 Відповісти
США могущественны, но не всесильны
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08.06.2021 21:16 Відповісти
США король, но не туз)))
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08.06.2021 23:09 Відповісти
Нет слов,одни междометия !!!)))
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08.06.2021 20:47 Відповісти
піздно, зелох, потому что ты зелох...
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08.06.2021 20:47 Відповісти
Ну если только на экскурсию. Или привезти записку от зеледента "Ну почему мы до сих пор не в НАТО?"
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08.06.2021 20:49 Відповісти
Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7415
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08.06.2021 20:49 Відповісти
Та сразу бы уже в Германию ехал
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08.06.2021 20:50 Відповісти
Какая гениальная идея!
Отправить для переговоров в США человека, с которым США, просто не будут говорить!
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08.06.2021 20:51 Відповісти
Надо было его маму послать. Она была коммунистка. У американцев повышенный интерес к бывшим партийным функционерам СССР.
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08.06.2021 20:54 Відповісти
это сынок той Витренко что всю жизнь с Мацквы зарплату получала? он договорится)
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08.06.2021 20:55 Відповісти
и сейчас мамашка живет в Москве - сынок квартиру ей там наверно купил, а квартиры там дороже чем у нас.
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09.06.2021 00:31 Відповісти
похоже зебилы так жє хотят "остановить" строительство как и Германия
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08.06.2021 20:58 Відповісти
Направить полностью скомпрометированного процедурой его назначения Витренко добиваться усиления санкций против СП-2 это всё равно что отправить Медведчука добиваться ПДЧ в НАТО.
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08.06.2021 21:03 Відповісти
його мама повынна вздьорнутысь
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08.06.2021 21:04 Відповісти
Видимо, мама сына послала. Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3880
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08.06.2021 21:08 Відповісти
Да. Как раз после того как его незаконно назначил Осел оно полетит. Самозванец. Кто тебя будет слушать? Визу хоть дадут?
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08.06.2021 21:10 Відповісти
Эта публичная информация для ФСБ? Или для лохов, чтобы думали "вот, они же стараются"
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08.06.2021 21:13 Відповісти
Германия и Штаты все уже порешали...
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08.06.2021 21:21 Відповісти
Погуляти захотілось за державний кошт.
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08.06.2021 21:27 Відповісти
Маме кэш повез...
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08.06.2021 21:46 Відповісти
мамка добро дала?
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08.06.2021 21:48 Відповісти
Да тут домагайся , не домагайся, Вовочка Оманський і тут все провалив. За що Зеленський не візьмиться, провал всюди. Эдине що вміє, так тільки то , як стояти на паперті з протягнутою рукою. Стоїть і тупо клянчить. Гроші, вакцини( щоб на халяву дали, бо вчасно не закупив) НАТО щоб прийняли, але щоб не вимагали виконання домашніх завдань по корупції , по переоснащенню збройних сил на стандарти альянсу .
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08.06.2021 21:57 Відповісти
Відносно клянчить зеленому в Олексійовича ще вчитись і вчитись...
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08.06.2021 23:09 Відповісти
Так Вітренко для США призначений із порушенням корпоративного права. Хто ж його там слухати буде. Для американців Вітренко майже такий Голова Нафтогазу, як Лукашенко - президент Білорусі.
Не здивуюся, якщо у США йому дадуть відкоша. Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2770
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08.06.2021 22:08 Відповісти
Для США, пытаться остановить СП-2, это только позориться, и терять лицо. Они его уже великодушно разрешили.
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08.06.2021 23:13 Відповісти



Сталкер

@ValBodin

·7 июн.

Илон создал условия и в его команде лучшие молодые учёные со всего мира. Путин создал условия, чтобы лучшие молодые учёные ИЗ РАШИ были в команде Илона. В некотором роде, одно дело делаЮТ. Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1002
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08.06.2021 23:14 Відповісти
За цією "обгорткою" мабуть інша "цукерка".
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09.06.2021 05:32 Відповісти
Молодец!
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09.06.2021 12:05 Відповісти
 
 