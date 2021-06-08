Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти "Північного потоку-2"

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко і його радники полетіли в США для консультацій про введення санкцій проти проєкту "Північний Потік-2".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "НВ Бізнес".

Починаючи із понеділка радники голови правління НАК Нафтогаз України Світлана Заліщук та Мирон Василик розпочали своє закордонне відрядження до США, де проводитимуть консультації із представниками державних органів влади, експертами та журналістами. "Сьогодні у закордонне відрядження до столиці США відбув Голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко", — повідомив НВ Бізнес Максим Білявський, директор з інтегрованих комунікацій НАК Нафтогаз України.

Вже сьогодні вечері за київським часом у нього розпочинаються перші зустрічі.

За словами Білявського, головна ціль делегації НАКу — це переконати американських сенаторів, які є співавторами PEESA/PEESCA, для подання нових змін до законодавства, що вимагатимуть застосування американських санкцій безпосередньо для Nord Stream 2 AG та управлінців компанії. Дана ініціатива вже оформлена в формі поправки до Закону про нескінченні кордони (EFA), який буде розглядатись найближчим часом.

"Ми розуміємо, що EFA — це законопроєкт, пов’язаний з Китаєм, проте часу на зупинку Nord Stream 2 все менше — тому розраховуємо, що члени Конгресу якнайшвидше усунуть будь-які незначні процедурні проблеми в розгляді поправки до EFA", — розповів Білявський.

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