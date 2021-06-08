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Новости Происшествия
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землетрясение (653) Ивано-Франковская область (838)

Землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировано на Ивано-Франковщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировано на Ивано-Франковщине

8 июня в 16:32 в Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, 10 км к юго-западу от города Надвирна, на глубине 4 км. По классификации землетрясений относится к неосязаемым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого в течение 2021 г. с территории Надвирнянского района Ивано-Франковской области трижды регистрировались  землетрясения: 30 марта с магнитудой 2,5, 11 мая с магнитудой 2,6 и 4 июня с магнитудой 2,1.

Также читайте: Землетрясение магнитудой 2 балла произошло в Карпатах, - ГСЧС

Автор: Володимир Янченко
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чи не землетрясение. Его и не заметил никто. Землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировано на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 4127
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08.06.2021 23:12 Ответить
Це підземні ядерні вибухи малої потужності.
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08.06.2021 23:31 Ответить
Невже наші вирішили відновити ядерний статус?))
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09.06.2021 00:01 Ответить
Пердаки от формы рвёт в параше так что отдаётся аж в Ивано-Франковской области.
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08.06.2021 23:27 Ответить
З мови зняли ))) Смороду за поребриком випробовують такі нечоловічі борошна, що АШ ТРІСЬОТ аж у Тернополі та Наро-Фомінську.
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09.06.2021 00:01 Ответить
Порохоботи, харе писати мантри про 73%. Їх створив ваш роботодавець, сиволапий гетьман. Своєю пожадливістю, брехнею і роботою на москву. Ідіть у сраку.
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09.06.2021 08:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kes66gmtLCU&ab_channel=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80.info%7C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80.info%7C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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09.06.2021 09:59 Ответить
 
 