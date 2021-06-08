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Землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировано на Ивано-Франковщине
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
8 июня в 16:32 в Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
"Эпицентр землетрясения находится в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, 10 км к юго-западу от города Надвирна, на глубине 4 км. По классификации землетрясений относится к неосязаемым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого в течение 2021 г. с территории Надвирнянского района Ивано-Франковской области трижды регистрировались землетрясения: 30 марта с магнитудой 2,5, 11 мая с магнитудой 2,6 и 4 июня с магнитудой 2,1.
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