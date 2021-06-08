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Землетрус магнітудою 2,6 бала зафіксовано на Івано-Франківщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Землетрус магнітудою 2,6 бала зафіксовано на Івано-Франківщині

8 червня о 16:32 в Івано-Франківській області зафіксовано землетрус магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контроля.

"Епіцентр землетрусу - в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, 10 км на північний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів належить до недосяжних", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до цього впродовж 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області тричі реєструвалися землетруси: 30 березня з магнітудою 2,5, 11 травня з магнітудою 2,6 і 4 червня з магнітудою 2,1.

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чи не землетрясение. Его и не заметил никто. Землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировано на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 4127
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08.06.2021 23:12 Відповісти
Це підземні ядерні вибухи малої потужності.
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08.06.2021 23:31 Відповісти
Невже наші вирішили відновити ядерний статус?))
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09.06.2021 00:01 Відповісти
Пердаки от формы рвёт в параше так что отдаётся аж в Ивано-Франковской области.
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08.06.2021 23:27 Відповісти
З мови зняли ))) Смороду за поребриком випробовують такі нечоловічі борошна, що АШ ТРІСЬОТ аж у Тернополі та Наро-Фомінську.
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09.06.2021 00:01 Відповісти
Порохоботи, харе писати мантри про 73%. Їх створив ваш роботодавець, сиволапий гетьман. Своєю пожадливістю, брехнею і роботою на москву. Ідіть у сраку.
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09.06.2021 08:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kes66gmtLCU&ab_channel=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80.info%7C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80.info%7C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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09.06.2021 09:59 Відповісти
 
 