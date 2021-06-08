Землетрус магнітудою 2,6 бала зафіксовано на Івано-Франківщині
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8 червня о 16:32 в Івано-Франківській області зафіксовано землетрус магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контроля.
"Епіцентр землетрусу - в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, 10 км на північний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів належить до недосяжних", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що до цього впродовж 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області тричі реєструвалися землетруси: 30 березня з магнітудою 2,5, 11 травня з магнітудою 2,6 і 4 червня з магнітудою 2,1.
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