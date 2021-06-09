Байден продлил санкции против Беларуси

Администрация президента США Джо Байдена продлила санкции против властей Беларуси еще на год.

Об этом сообщает Белый дом, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – говорится в официальном заявлении.

В Белом доме напомнили, что санкции против Беларуси действуют с 2006 года. Ограничительные меры были введены из-за подрыва демократических процессов и институтов Беларуси, "что проявилось в фундаментально недемократических выборах". Кроме того, в Беларуси нарушались права человека, совершались политические репрессии, включая задержания и исчезновения граждан, и процветала коррупция, считают в США.

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