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Байден продлил санкции против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден продлил санкции против Беларуси

Администрация президента США Джо Байдена продлила санкции против властей Беларуси еще на год.

Об этом сообщает Белый дом, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – говорится в официальном заявлении.

В Белом доме напомнили, что санкции против Беларуси действуют с 2006 года. Ограничительные меры были введены из-за подрыва демократических процессов и институтов Беларуси, "что проявилось в фундаментально недемократических выборах". Кроме того, в Беларуси нарушались права человека, совершались политические репрессии, включая задержания и исчезновения граждан, и процветала коррупция, считают в США.

Также читайте: ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

Автор: Ольга Лузан
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Лучше бы продлил санкции по норд стриму, бо стрим - это в первую очередь удар по амерэкономике... Разве шо дядя Сэм начнет отпускать Европе свои энергоносители дешевле за коцап цену, тем самым посадит в лужу коцапэкономику, а стримы уйдут с молотка, за борги лаптеунтии.
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09.06.2021 04:52 Ответить
Этого не произойдет, можешь спать спокойно. Хотя сказка приятна для уха Германия уже запаслась праздничными фейерверками в честь открытия потока а ты говоришь про какие-то санкции...Поздно пить Боржоми. США не смогут вечно демпинговать, это понимают и США и Европа. Сланец реально дороже, а здесь бизнес и ничего личного
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09.06.2021 06:38 Ответить
Бізнес, кажеш? А як же ж "байден прийде, порядок наведе?" З трусів вискакували від ідіотичного захвату, дурили людей нездійсненними надіями. Щось пішло не так, да? Байден продовжив санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6577
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09.06.2021 08:49 Ответить
Нічого собі, 15 років під санкціями! Оце так "санкції"!
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09.06.2021 06:11 Ответить
 
 