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Байден продовжив санкції проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден продовжив санкції проти Білорусі

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжила санкції проти влади Білорусі ще на рік.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії і політика окремих членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують створювати незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в офіційній заяві.

У Білому домі нагадали, що санкції проти Білорусі діють із 2006 року. Обмежувальні заходи були запроваджені через підрив демократичних процесів та інститутів Білорусі, "що проявилося у фундаментально недемократичних виборах". Крім того, в Білорусі порушувалися права людини, відбувалися політичні репресії, включно із затриманнями і зникненнями громадян, і процвітала корупція, вважають у США.

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Автор: Наталя Джума
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Лучше бы продлил санкции по норд стриму, бо стрим - это в первую очередь удар по амерэкономике... Разве шо дядя Сэм начнет отпускать Европе свои энергоносители дешевле за коцап цену, тем самым посадит в лужу коцапэкономику, а стримы уйдут с молотка, за борги лаптеунтии.
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09.06.2021 04:52 Відповісти
Этого не произойдет, можешь спать спокойно. Хотя сказка приятна для уха Германия уже запаслась праздничными фейерверками в честь открытия потока а ты говоришь про какие-то санкции...Поздно пить Боржоми. США не смогут вечно демпинговать, это понимают и США и Европа. Сланец реально дороже, а здесь бизнес и ничего личного
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09.06.2021 06:38 Відповісти
Бізнес, кажеш? А як же ж "байден прийде, порядок наведе?" З трусів вискакували від ідіотичного захвату, дурили людей нездійсненними надіями. Щось пішло не так, да? Байден продовжив санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6577
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09.06.2021 08:49 Відповісти
Нічого собі, 15 років під санкціями! Оце так "санкції"!
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09.06.2021 06:11 Відповісти
 
 