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США ослабили ограничения на путешествия в Украину для своих граждан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США ослабили ограничения на путешествия в Украину для своих граждан

В США снизили максимальный уровень опасности для поездок в в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В то же время, в Центре призывают быть очень осоторожными из-за "преступности и гражданских беспорядков".

Кроме того, граждан США призывают не посещать оккупированный Крым "из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей", а также восточные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные правительству Украины, из-за вооруженного конфликта.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а наоборот - украинцы в США? как?
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09.06.2021 15:48 Ответить
 
 