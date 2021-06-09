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США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен

Соединенные Штаты поддерживают членство Украины в НАТО, и сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по иностранным делам Сената, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении. С тех пор, когда был создан план действий по членству в НАТО, был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выиграет", — сказал он.

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По словам Блинкена, США работают с Украиной "практически на ежедневной основе". По плану нужен полный консенсус с другими членами НАТО, добавил он, отметив: "Думаю, сейчас некоторые страны поддерживают это в меньшей степени, чем другие, но независимо от плана, у Украины есть инструменты, необходимые для продвижения вперед, чтобы быть готовой к членству в будущем".

Блинкен также подчеркнул важность формирования в Украине эффективной системы борьбы с коррупцией.

"Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне, — сказал он. - И, конечно, он уже есть".
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Топ комментарии
+9
Як би півшостий хотів в НАТУ, то користувався б цими інструментами. А він тільки скиглить пачіму ми нє в НАТЄ, розводячи ЗЕлохів.
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09.06.2021 07:22
+9
США поддерживают членство Украины в НАТО, но не при Зеле и Дерьмаке. Так точнее. США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5066
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09.06.2021 07:34
+4
БоятЬся? Всё понятно. Говноед, за паребрик!
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09.06.2021 08:42
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Там написано "лiдер", так что, зебилы, не парьтесь. США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2217
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09.06.2021 07:36 Ответить
видно похвалили його США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4038
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09.06.2021 07:39 Ответить
Як би півшостий хотів в НАТУ, то користувався б цими інструментами. А він тільки скиглить пачіму ми нє в НАТЄ, розводячи ЗЕлохів.
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09.06.2021 07:22 Ответить
США поддерживают членство Украины в НАТО, но не при Зеле и Дерьмаке. Так точнее. США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5066
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09.06.2021 07:34 Ответить
І якщо ще буде підтримка Німеччини і Франції.
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09.06.2021 09:07 Ответить
Зеленський - досить брехати!
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09.06.2021 07:36 Ответить
Морковка перед осликом повешена. Цоб- цобе, ослик!
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09.06.2021 07:41 Ответить
Piss off, ******-dealing globalist bastard. Якось так.
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09.06.2021 08:21 Ответить
Теперь уже совсем непонятно кто выкручивается - то поддерживают , то их неправильно поняли 😀😀😀
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09.06.2021 07:45 Ответить
Не берут Украину ни в НАТО ни в Евросоюз.
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09.06.2021 07:48 Ответить
Не беруть, бо бзділуваті дєрьмократи бздять стосунки з рахою псувати.
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09.06.2021 08:23 Ответить
Ты прав, русских бояться.
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09.06.2021 08:41 Ответить
БоятЬся? Всё понятно. Говноед, за паребрик!
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09.06.2021 08:42 Ответить
Цікаво, чому кацапські тролі поголовно такі неграмотні?
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09.06.2021 08:55 Ответить
Рузьких боят-ь-ся не больше чем вступить в коровью какашку
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09.06.2021 13:11 Ответить
Это тебе ***** твоё сказало?
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09.06.2021 08:42 Ответить
Для тих, хто в тємє, все і всігда було понятно. Непонятно було тільки корисним ідіотам глобалістів.
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09.06.2021 08:22 Ответить
Сколько можно дурить бедных украинцев. Поддерживают они.
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09.06.2021 08:54 Ответить
А бедная мордва жопорукая, в шоколаде? Или вам очень нравится на бутылках сидеть?
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09.06.2021 09:00 Ответить
Правильно Блінкен все сказав: у вас є всі інструменти, покажіть на ділі, що ви бажаєте вступити в НАТО. Я не розумію, чому наші політики так багато говорять, що нам мають надати ПДЧ і так мало про те, наскільки ми виконали цей ПДЧ. От ми можемо прямо сьогодні брати й виконувати ПДЧ? Щоб коли буде консенсус нас одразу взяли й прийняли, бо ми до цього готові. А в нас так: дайте нам ПДЧ, щоб ми сказали, що це при нащому уряді дали ПДЧ, а тоді ми щось будемо робити. Надання ПДЧ - це політична декларація. Реально членство в НАТО залежить від виконання ПДЧ. Тому Блінкен каже: ви знаєте, що робити. Робіть. Бо вам що потрібно: вступити в НАТО і забезпечити свою безпеку чи пропіаритись на політичній декларації у вигляді надання ПДЧ? Хлопці, якщо ми не будем виконувати те, що передбачає ПДЧ, то навіть після його надання ми не вступим у НАТО ще багато років.
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09.06.2021 09:07 Ответить
поддерживают? та вы шо? а почему до сих пор не приняли? США підтримують членство України в НАТО, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6157
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09.06.2021 09:26 Ответить
Дякую
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09.06.2021 10:07 Ответить
Нужно не поддерживать а проталкивать!
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09.06.2021 10:38 Ответить
Cерьезно? Вам напомнить, что в 2008 г. вступление в НАТО поддерживало аж 15% украинцев? Что потом они избрали президента, который агитировал за внеблоковый статус и объявил Украину внеблоковым государством? Зачем американцам такая непредсказуемая страна? И главное: что эта страна реально сделала на пути приближения в НАТО? Все разговоры о том, что "дайте ПДЧ" - это пиар наших политиков на популярной сейчас теме. Допустим, завтра нам дали бы ПДЧ. Сколько бы еще лет мы мыкались с его выполнением? Так не лучше ли начать прямо сейчас делать дела? Чтобы когда будет политический консенсус внутри НАТО мы не ПДЧ получили, а сразу членство, поскольку ПДЧ уже выполнен? Нет, мы сами ничего не делаем, а обвиняем американцев. Они должны за нас делать
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09.06.2021 11:09 Ответить
В спам кацап
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09.06.2021 11:51 Ответить
Политикам и властьпридержащим в Украине не нужны ни ЕС ни НАТО. Хотят только на словах, дела говорят об обратном.
Обещания - как морковка для лохов.
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09.06.2021 14:14 Ответить
Две стороны противостояния
Нато Россия
Нато в Украине это бомба в кармане России
Она этого не допустит
Нам нада молча создать
Сильнейшу армию в мире
И никто тогда к нам не полез бы и не полезет .
А то тех пор без армии
Нас будут скубты кому не лень
А ,,союзники ,,будут очень очень озабочены
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09.06.2021 13:03 Ответить
для сильнейшей армии в мире нужна сильнейшая в мире экономика.
Иначе Вы создадите Северную Корею номер 2.
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09.06.2021 16:49 Ответить
И Я поддерживаю , ну и что ?
Крымский канал толком не смогли перекрыть,вода просачивается : вероятно и там бабки стырили! Какой НАТО !
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09.06.2021 15:35 Ответить
Кто не поддерживает??? Германия и Франция и Венгрия??? Украине нужно работать с этими странами, чтобы убедить их принять в НАТО Украину!
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09.06.2021 15:54 Ответить
 
 