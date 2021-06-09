США підтримують членство України в НАТО, - Блінкен

Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО, і сьогодні у неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Комітеті із закордонних справ Сенату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуємо членство України в НАТО. І на сьогодні в неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку. Відколи створено план дій щодо членства в НАТО, було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, включно зі щорічною програмою, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє", - сказав він.

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За словами Блінкена, США працюють з Україною "практично на щоденній основі". Щодо плану потрібен повний консенсус з іншими членами НАТО, додав він, зауваживши: "Гадаю, зараз деякі країни підтримують це меншою мірою, ніж інші, але незалежно від плану, в України є інструменти, необхідні для просування вперед, щоб бути готовою до членства в майбутньому".

Блінкен також наголосив на важливості формування в Україні ефективної системи боротьби з корупцією.

"Ми також маємо бачити від України постійний прогрес на цьому рівні, - сказав він. - І, звичайно, він уже є".