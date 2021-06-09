США послабили обмеження на подорожі в Україну для своїх громадян

У США знизили максимальний рівень небезпеки для поїздок до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру з контролю і профілактики захворювань США.

Водночас у Центрі закликають бути дуже обережними через "злочинність і громадянські заворушення".

Крім того, громадян США закликають не відвідувати окупований Крим "через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади", а також східні райони Донецької і Луганської областей, непідконтрольні уряду України, через збройний конфлікт.

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