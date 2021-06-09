США послабили обмеження на подорожі в Україну для своїх громадян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У США знизили максимальний рівень небезпеки для поїздок до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру з контролю і профілактики захворювань США.
Водночас у Центрі закликають бути дуже обережними через "злочинність і громадянські заворушення".
Крім того, громадян США закликають не відвідувати окупований Крим "через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади", а також східні райони Донецької і Луганської областей, непідконтрольні уряду України, через збройний конфлікт.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Walewski 08494ca1
показати весь коментар09.06.2021 15:48 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...