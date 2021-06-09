До конца года на Киевщине откроют 6 современных детсадов, - ОГА

На Киевщине до конца года планируют ввести в эксплуатацию шесть обновленных и построенных детских садов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.

До начала нового учебного года должна завершиться реконструкция детсада "Казочка" в Вышгородском районе.

До октября будут проведены термосанация помещения в ДОУ "Веселка" в г. Обухов, капитальный ремонт Студениковского детсада "Малятко" в Бориспольском районе и капитальный ремонт детского сада в пгт. Згуровка.

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" в ноябре планируют завершить реконструкцию нежилого здания под детский сад в с. Лебедевка Вышгородского района, а в декабре - строительство детского сада в с. Синяк Вышгородского района.

"Мы четко понимаем, что в Киевской области из-за постоянного прироста населения существует проблема загруженности садов. Поэтому постоянно работаем над улучшением условий и увеличением мест в существующих детских учреждениях, строительством новых садов", - отметил глава ОГА Василий Володин.

Кроме этого, по данным ОГА, до конца года планируют завершить работы по капитальному ремонту школы в с. Волчков Полесской объединенной территориальной громады. Уже выполнены демонтажные работы кровли и фасада здания, продолжаются монтажные работы кровли и проводится утепление стен здания.

Стоимость ремонта - 11,7 млн грн. Из них 10 млн грн - средства областного бюджета Киевщины, остальные планируют привлечь за счет средств ЦХОЯТ (централизованного хранилища отработанного ядерного топлива).

Как рассказал ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года планируется построить и обновить 95 школ и 70 детских садов.

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